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Fenomen îngrijorător în Europa. Continentul se încălzește de trei ori mai repede

De: Alina Drăgan 08/07/2026 | 08:50
Fenomen îngrijorător în Europa. Continentul se încălzește de trei ori mai repede
Europa se încălzește de trei ori mai repede
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În ultimii ani, verile au fost tot mai greu de suportat în Europa. Temperaturile urcă simțitor de la an la an și aduc episoade de caniculă extremă. Se pare că Europa se încălzește de aproape trei ori mai repede decât media globală, iar acum cercetătorii au adus și o explicație pentru acest fenomen. Care este motivul pentru care continentul se încălzește mult mai repede?

Europa continuă să se confrunte cu veri tot mai fierbinți, iar oamenii de știință încearcă să înțeleagă de ce ritmul de încălzire al continentului este mult peste media globală. Un studiu recent, publicat în revista Geophysical Research Letters, a oferit explicația acestui fenomen bizar, la prima vedere.

Mai exact, cercetarea arată că reducerea poluării atmosferice din ultimele decenii a avut un efect secundar neașteptat. A generat dispariția unui strat de aerosoli care reflecta o parte din radiația solară și diminua impactul încălzirii provocate de gazele cu efect de seră.

Europa se încălzește de trei ori mai repede

Europa Occidentală a înregistrat o creștere mult mai accentuată a temperaturilor decât restul planetei. Continentul se încălzește de aproape trei ori mai repede decât media globală, iar cercetătorii au venit acum cu explicația.

Mai exact, datele arată că, din 1980 până în prezent, temperatura medie a verilor din Europa a crescut cu aproximativ 2,3 grade Celsius. În aceeași perioadă, media globală a crescut cu numai 0,8 grade Celsius. Iar specialiștii spun că reducerea poluării atmosferice din ultimele decenii ar fi cauza.

Autorii studiului explică faptul că, timp de zeci de ani, activitățile industriale, centralele pe cărbune și alte surse de poluare au eliberat în atmosferă cantități importante de aerosoli de sulfat. Ei bine, aceste particule aveau capacitatea de a reflecta o parte din radiația solară înapoi în spațiu, ceea ce producea un efect de răcire asupra climei.

Concret, aerosolii funcționau precum o barieră care limita cantitatea de energie solară ajunsă la suprafața Pământului. Însă, introducerea unor norme de mediu mai stricte și reducerea emisiilor industriale au dus la scăderea semnificativă a concentrației acestor particule în atmosferă.

Astfel, cercetătorii spun că diminuarea aerosolilor a contribuit la accentuarea încălzirii din timpul verii în Europa, peste efectul produs exclusiv de creșterea concentrației de dioxid de carbon și a altor gaze cu efect de seră.

Mecanismul atmosferic asociat acestei evoluții are la origine undele Rossby, oscilații naturale ale curentului jet, fluxul puternic de aer care circulă la mare altitudine în emisfera nordică. În anumite condiții, aceste unde devin aproape staționare și împiedică circulația normală a maselor de aer. Iar rezultatul este formarea unor „cupole de căldură”, care împiedică pătrunderea aerului rece și mențin temperaturi ridicate.

Așadar, cercetătorii spun că reducerea concentrației de aerosoli a favorizat apariția unor astfel de configurații atmosferice persistente. Deși rezultatele cercetării au fost surprinzătoare, autorii studiului spun că rezultatele nu trebuie interpretate ca o critică la adresa măsurilor de reducere a poluării.

Diminuarea concentrației de aerosoli a avut efecte importante asupra sănătății populației, însă a generat ca efect secundar și dispariția unui factor care limita într-un fel creșterea temperaturilor.

 

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