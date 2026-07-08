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Femeia care și-a agresat fetița pe stradă le-a spus anchetatorilor că regretă. Ce măsuri au luat autoritățile

De: Alina Drăgan 08/07/2026 | 10:01
Femeia care și-a agresat fetița pe stradă le-a spus anchetatorilor că regretă. Ce măsuri au luat autoritățile
Femeia care și-a agresat fetița pe stradă le-a spus anchetatorilor că regretă /Foto: Captură video
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Femeia din Constanța care a fost filmată în timp ce își lovea fiica minoră pe stradă a fost identificată și a ajuns în fața autorităților. Luni seara, 7 iulie, femeia a fost dusă la audieri. Aceasta a povestit tot ce s-a întâmplat și a încercat să își justifice acțiunile, pe care spune că le regretă. Ce măsuri au luat autoritățile?

O femeie din Constanţa a fost filmată pe stradă în timp ce îşi brusca fetiţa în vârstă de 8 ani. Totul s-a întâmplat în faţă a câţiva trecători care au sunat la 112. Scenele au devenit virale în mediul online și mulți au fost cei care au criticat comportamentul mamei. Acum, femeia a ajuns în fața autorităților și a dat socoteală pentru faptele sale.

Femeia care și-a agresat fetița pe stradă le-a spus anchetatorilor că regretă

Femeia din Constanța care și-a agresat fiica a fost identificată, iar luni seara a fost dusă la audieri. În fața anchetatorilor, aceasta și-a recunoscut fapta și a spus că regretă modul în care a acționat. De asemenea, aceasta și-a motivat comportamentul spunând că își crește singură cei doi copii, iar uneori este copleșită de probleme.

Tot luni seară, femeia a stat de vorbă și cu inspectorii de la Protecția Copilului care au încercat să afle dacă fetița și fratele ei de 9 ani au mai fost abuzați în trecut. Micuța de 8 ani a fost examinată de medici, iar aceștia au stabilit că nu prezenta urme de violență.

Pentru fapta sa, femeia este cercetată pentru violență în familie, iar autoritățile au decis ca fetița de 8 ani și fratele ei să fie plasați temporar în grija bunicii paterne. În același timp, mama nu are interdicția de a-i vedea. Autoritățile au concluzionat că nu există un risc iminent care să justifice emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

De asemenea, femeia urmează să participe la ședințe de consiliere psihologică. Autoritățile au încercat să dea și de urma tatălui micuților, dar se pare că acesta nu se află în țară, ci este plecat la muncă în străinătate.

 

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