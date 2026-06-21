Tragedie în Galați. Un bărbat a murit, iar fratele său este în comă după o bătaie cumplită. Agresorul, un recidivist de 37 de ani, a fost arestat

Un conflict izbucnit într-o comună din județul Galați s-a transformat într-o tragedie cu urmări dramatice. Doi frați, în vârstă de 56 și 58 de ani, au fost bătuți cu o violență extremă de un consătean, iar unul dintre ei și-a pierdut viața la spital. Celălalt se află în stare critică, în comă. Anchetatorii reevaluează acum încadrarea juridică a faptei, în timp ce agresorul, cunoscut cu antecedente penale, a fost arestat preventiv.

Conflictul care a degenerat într-o agresiune violentă

Incidentul a avut loc în noaptea de 19 iunie, în comuna Piscu, județul Galați, în curtea locuinței unui bărbat de 37 de ani.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Galați, între agresor și doi frați din localitate, în vârstă de 56 și 58 de ani, a izbucnit un conflict verbal care a degenerat rapid.

Anchetatorii susțin că, în timpul altercației, bărbatul de 37 de ani i-ar fi atacat pe cei doi, lovindu-i în repetate rânduri, inclusiv cu obiecte contondente.

„În timpul altercației, bărbatul de 37 de ani i-ar fi lovit pe cei doi, inclusiv cu obiecte contondente, aplicându-le mai multe lovituri”, au precizat reprezentanții IPJ Galați.

Victimele au fost găsite în stare gravă

La locul incidentului au intervenit echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță și SMURD Galați.

Salvatorii i-au găsit pe cei doi frați în stare extrem de gravă și au decis transportarea lor de urgență la Spitalul Județean de Urgență Galați.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, agresiunea a fost una deosebit de violentă, victimele fiind lovite repetat în zona capului și abandonate într-o baltă de sânge.

Medicii au încercat să le salveze viața, însă starea bărbatului de 58 de ani s-a agravat rapid.

Unul dintre frați a murit la spital

La doar o zi după agresiune, bărbatul de 58 de ani a pierdut lupta pentru viață.

„Victima a ajuns la spital în stare gravă, însă medicii nu au mai reușit să îi salveze viața”, au transmis surse din anchetă.

Moartea acestuia schimbă semnificativ direcția cercetărilor, dosarul urmând să fie analizat de unitatea de parchet competentă pentru fapte mult mai grave.

Fratele său, în vârstă de 56 de ani, rămâne internat în stare critică, în comă, sub supravegherea medicilor.

Agresorul a fost arestat preventiv

În urma cercetărilor efectuate de polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Liești, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore.

Ulterior, Judecătoria Liești a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

„Judecătoria Lieşti a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile faţă de un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din comuna Piscu, cercetat iniţial pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală”, au precizat autoritățile.

La momentul luării măsurii preventive, bărbatul era cercetat pentru vătămare corporală, însă decesul uneia dintre victime ar putea conduce la schimbarea încadrării juridice.

Agresorul avea deja probleme cu legea

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, suspectul nu este la primul conflict cu legea.

Bărbatul de 37 de ani este recidivist și a mai fost condamnat anterior pentru fapte comise cu violență.

Mai mult, pe numele său există în prezent și alte dosare aflate pe rolul Judecătoriei Liești, unul pentru amenințare și un altul pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Ancheta continuă

Polițiștii și procurorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs tragedia din comuna Piscu.

„Ancheta este în desfășurare, iar încadrarea juridică a faptei urmează să fie stabilită în funcție de evoluția dosarului”, au transmis reprezentanții autorităților.

Moartea unuia dintre frați și starea critică a celei de-a doua victime transformă acest caz într-unul dintre cele mai grave episoade de violență petrecute în județul Galați în ultima perioadă.

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