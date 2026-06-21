Acasă » Știri » Tragedie în Galați. Un bărbat a murit, iar fratele său este în comă după o bătaie cumplită. Agresorul, un recidivist de 37 de ani, a fost arestat

Tragedie în Galați. Un bărbat a murit, iar fratele său este în comă după o bătaie cumplită. Agresorul, un recidivist de 37 de ani, a fost arestat

De: Paul Hangerli 21/06/2026 | 23:30
Tragedie în Galați. Un bărbat a murit, iar fratele său este în comă după o bătaie cumplită. Agresorul, un recidivist de 37 de ani, a fost arestat
În urma unei bătăi un mort și un om în comă, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Un conflict izbucnit într-o comună din județul Galați s-a transformat într-o tragedie cu urmări dramatice. Doi frați, în vârstă de 56 și 58 de ani, au fost bătuți cu o violență extremă de un consătean, iar unul dintre ei și-a pierdut viața la spital. Celălalt se află în stare critică, în comă. Anchetatorii reevaluează acum încadrarea juridică a faptei, în timp ce agresorul, cunoscut cu antecedente penale, a fost arestat preventiv.

Conflictul care a degenerat într-o agresiune violentă

Incidentul a avut loc în noaptea de 19 iunie, în comuna Piscu, județul Galați, în curtea locuinței unui bărbat de 37 de ani.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Galați, între agresor și doi frați din localitate, în vârstă de 56 și 58 de ani, a izbucnit un conflict verbal care a degenerat rapid.

Anchetatorii susțin că, în timpul altercației, bărbatul de 37 de ani i-ar fi atacat pe cei doi, lovindu-i în repetate rânduri, inclusiv cu obiecte contondente.

„În timpul altercației, bărbatul de 37 de ani i-ar fi lovit pe cei doi, inclusiv cu obiecte contondente, aplicându-le mai multe lovituri”, au precizat reprezentanții IPJ Galați.

Victimele au fost găsite în stare gravă

La locul incidentului au intervenit echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță și SMURD Galați.

Salvatorii i-au găsit pe cei doi frați în stare extrem de gravă și au decis transportarea lor de urgență la Spitalul Județean de Urgență Galați.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, agresiunea a fost una deosebit de violentă, victimele fiind lovite repetat în zona capului și abandonate într-o baltă de sânge.

Medicii au încercat să le salveze viața, însă starea bărbatului de 58 de ani s-a agravat rapid.

Unul dintre frați a murit la spital

La doar o zi după agresiune, bărbatul de 58 de ani a pierdut lupta pentru viață.

„Victima a ajuns la spital în stare gravă, însă medicii nu au mai reușit să îi salveze viața”, au transmis surse din anchetă.

Moartea acestuia schimbă semnificativ direcția cercetărilor, dosarul urmând să fie analizat de unitatea de parchet competentă pentru fapte mult mai grave.

Fratele său, în vârstă de 56 de ani, rămâne internat în stare critică, în comă, sub supravegherea medicilor.

Agresorul a fost arestat preventiv

În urma cercetărilor efectuate de polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Liești, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore.

Ulterior, Judecătoria Liești a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

„Judecătoria Lieşti a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile faţă de un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din comuna Piscu, cercetat iniţial pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală”, au precizat autoritățile.

La momentul luării măsurii preventive, bărbatul era cercetat pentru vătămare corporală, însă decesul uneia dintre victime ar putea conduce la schimbarea încadrării juridice.

Agresorul avea deja probleme cu legea

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, suspectul nu este la primul conflict cu legea.

Bărbatul de 37 de ani este recidivist și a mai fost condamnat anterior pentru fapte comise cu violență.

Mai mult, pe numele său există în prezent și alte dosare aflate pe rolul Judecătoriei Liești, unul pentru amenințare și un altul pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Ancheta continuă

Polițiștii și procurorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs tragedia din comuna Piscu.

„Ancheta este în desfășurare, iar încadrarea juridică a faptei urmează să fie stabilită în funcție de evoluția dosarului”, au transmis reprezentanții autorităților.

Moartea unuia dintre frați și starea critică a celei de-a doua victime transformă acest caz într-unul dintre cele mai grave episoade de violență petrecute în județul Galați în ultima perioadă.

CITEȘTE ȘI: Detaliul care răstoarnă ancheta în cazul morții lui Ece Irtem. De ce ar fi murit actrița, de fapt

Un mecanic de tren a murit și aproape 90 de persoane au fost rănite după ciocnirea a două trenuri în Anglia

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
La un pas de tragedie! Două copile de 9 și 11 ani s-au electrocutat într-un ștrand din Băile Felix
Știri
La un pas de tragedie! Două copile de 9 și 11 ani s-au electrocutat într-un ștrand din Băile…
S-a oprit pe Transfăgărășan să facă poze, iar mașina i-a căzut într-o râpă. Șoferița uitase să tragă frâna de mână
Știri
S-a oprit pe Transfăgărășan să facă poze, iar mașina i-a căzut într-o râpă. Șoferița uitase să tragă frâna…
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Mediafax
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Execuțiile în PNL. Partidul îi somează pe Lucian Bode, Alina Gorghiu, Hubert Thuma, Rareș Bogdan și Adrian Veștea să-și prezinte demisiile până mâine. În caz contrar, riscă excluderea din partid
Gandul.ro
Execuțiile în PNL. Partidul îi somează pe Lucian Bode, Alina Gorghiu, Hubert Thuma,...
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Prosport.ro
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția...
Un veteran rus rămas fără piciorare în războiul din Ucraina a ataca cu un cuțit polițiștii care făceau razii pe străzi
Adevarul
Un veteran rus rămas fără piciorare în războiul din Ucraina a ataca cu...
Planta aromatică asociată cu îmbunătățirea memoriei și reducerea stresului. Specialiștii explică beneficiile multiple pentru organism
Digi24
Planta aromatică asociată cu îmbunătățirea memoriei și reducerea stresului. Specialiștii explică beneficiile multiple...
Aici oamenii pot muri în câteva ore, dar turiștii continuă să vină
Mediafax
Aici oamenii pot muri în câteva ore, dar turiștii continuă să vină
Parteneri
Imagini îndrăznețe cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la vedere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini îndrăznețe cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la...
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Prosport.ro
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Moment neașteptat pentru Andreea Popescu în taxi. Ce gest a făcut șoferul: „Poate vă dați jos, că nu știu ce fac”
Click.ro
Moment neașteptat pentru Andreea Popescu în taxi. Ce gest a făcut șoferul: „Poate vă dați...
Animalele de companie și stresul: cercetătorii contrazic o idee populară
Digi 24
Animalele de companie și stresul: cercetătorii contrazic o idee populară
Cum ar putea arăta viitorul Citroën 2CV?
Promotor.ro
Cum ar putea arăta viitorul Citroën 2CV?
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Activitate „imposibilă”, detectată la mare adâncime în Antarctica
go4it.ro
Activitate „imposibilă”, detectată la mare adâncime în Antarctica
Ce se întâmplă cu creierul oamenilor care lucrează de acasă?
Descopera.ro
Ce se întâmplă cu creierul oamenilor care lucrează de acasă?
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Execuțiile în PNL. Partidul îi somează pe Lucian Bode, Alina Gorghiu, Hubert Thuma, Rareș Bogdan și Adrian Veștea să-și prezinte demisiile până mâine. În caz contrar, riscă excluderea din partid
Gandul.ro
Execuțiile în PNL. Partidul îi somează pe Lucian Bode, Alina Gorghiu, Hubert Thuma, Rareș Bogdan...
Tags:
ULTIMA ORĂ
La un pas de tragedie! Două copile de 9 și 11 ani s-au electrocutat într-un ștrand din Băile Felix
La un pas de tragedie! Două copile de 9 și 11 ani s-au electrocutat într-un ștrand din Băile Felix
S-a oprit pe Transfăgărășan să facă poze, iar mașina i-a căzut într-o râpă. Șoferița uitase ...
S-a oprit pe Transfăgărășan să facă poze, iar mașina i-a căzut într-o râpă. Șoferița uitase să tragă frâna de mână
Cele 2 zodii protejate de Divinitate începând cu 22 iunie 2026. Primesc șansa pe care o așteptau
Cele 2 zodii protejate de Divinitate începând cu 22 iunie 2026. Primesc șansa pe care o așteptau
Câți bani a primit Mahmut Orhan, ca să pună muzică în Nuba. Codin Maticiuc a făcut dezvăluirea!
Câți bani a primit Mahmut Orhan, ca să pună muzică în Nuba. Codin Maticiuc a făcut dezvăluirea!
Răsturnare de situație în cazul lui Victor Uratoriu, românul de 19 ani care și-a ucis prietenul. ...
Răsturnare de situație în cazul lui Victor Uratoriu, românul de 19 ani care și-a ucis prietenul. Ce au descoperit anchetatorii
Nu e o glumă! Cu cât se vinde o casă în Serbia: ”85 de metri pătrați plus anexe”
Nu e o glumă! Cu cât se vinde o casă în Serbia: ”85 de metri pătrați plus anexe”
Vezi toate știrile