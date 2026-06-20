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Detaliul care răstoarnă ancheta în cazul morții lui Ece Irtem. De ce ar fi murit actrița, de fapt

De: Anca Chihaie 20/06/2026 | 18:03
Detaliul care răstoarnă ancheta în cazul morții lui Ece Irtem. De ce ar fi murit actrița, de fapt
Sursa foto: Instagram
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Moartea prematură a actriței Ece Irtem continuă să stârnească numeroase semne de întrebare, pe măsură ce apar noi informații care ar putea schimba complet direcția investigației. Cunoscută publicului pentru rolurile sale din producții de succes ale televiziunii turce, artista s-a stins din viață la doar 35 de ani, iar circumstanțele decesului său sunt acum analizate cu atenție de autorități.

Inițial, informațiile apărute în presa din Turcia indicau că decesul ar fi fost provocat de un stop cardiac survenit la domiciliul său din Istanbul. Totuși, descoperirile făcute ulterior au ridicat suspiciuni și au determinat verificarea unor scenarii suplimentare privind cauza reală a morții.

Noi informații în cazul decesului actriței Ece Irtem

Potrivit unor surse apropiate anchetei, în timpul examinării preliminare au fost observate mai multe urme de răni pe brațul stâng al actriței. Acest detaliu a atras atenția familiei și a apropiaților, care au oferit informații despre o călătorie recentă efectuată de Ece Irtem în Thailanda.

Conform relatărilor apărute în presa locală, actrița s-ar fi aflat într-o vacanță în această țară asiatică cu aproximativ o săptămână înainte de deces. În timpul sejurului, ea ar fi avut un incident în urma căruia a fost mușcată de o maimuță. Deși la acel moment situația nu părea una gravă, anchetatorii încearcă acum să stabilească dacă există o legătură între acel episod și moartea neașteptată a vedetei.

Specialiștii consultați în cadrul investigației analizează posibilitatea ca o infecție apărută în urma mușcăturii să fi evoluat rapid și să fi provocat complicații severe. Medicii atrag atenția că mușcăturile de animale sălbatice pot transmite bacterii și agenți patogeni periculoși, iar lipsa unui tratament adecvat poate duce la probleme medicale extrem de grave.

„La detectarea a trei cicatrici pe brațul stâng al clientei noastre Ece İrtem, care a decedat la domiciliul ei pe 15.06.2026, când am vorbit cu membrii familiei, aceștia au declarat că a fost muscată de o maimuță în timpul călătoriei sale în Thailanda. În discuţiile cu experții pe această temă, s-a aflat că o muşcătură de maimuţă ar putea avea consecinţe fatale, inclusiv sepsis (otrăvirea sângelui). Astăzi, o petiție a fost depusă la parchet, solicitând ca acest aspect să fie evaluat și la autopsie”, a transmis avocatul.

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