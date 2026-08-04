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Kaley Cuoco și-a etalat burtica de gravidă la o ieșire relaxată în Los Angeles. Actrița radiază înainte de venirea pe lume a celui de-al doilea copil

De: Paul Hangerli 05/08/2026 | 00:30
Kaley Cuoco și-a etalat burtica de gravidă la o ieșire relaxată în Los Angeles. Actrița radiază înainte de venirea pe lume a celui de-al doilea copil
Kaley Cuoco și-a scos burtica la plimbare prin LA, sursa-colaj CANCAN.RO
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Kaley Cuoco traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Actrița în vârstă de 40 de ani, însărcinată cu al doilea copil, a fost surprinsă într-o apariție relaxată în Los Angeles, unde și-a etalat cu mândrie burtica de gravidă în timpul unei ieșiri la prânz alături de o prietenă.

Apariție discretă, dar plină de farmec

Luni după-amiază, 3 august, vedeta cunoscută din serialul „8 Simple Rules” a fost fotografiată în timp ce se oprea la un restaurant Chick-fil-A din apropierea locuinței sale pentru un prânz rapid. Kaley a afișat o imagine naturală și relaxată, alegând o ținută comodă care i-a pus în evidență sarcina.

Actrița a purtat un tricou alb supradimensionat și o pereche de colanți negri, o combinație simplă, dar care i-a evidențiat burtica de gravidă.

Zâmbitoare și vizibil într-o perioadă fericită a vieții sale, Kaley Cuoco a atras imediat atenția fotografilor.

Va deveni mamă pentru a doua oară

În luna iunie, Kaley Cuoco a anunțat că ea și logodnicul său, actorul Tom Pelphrey, așteaptă al doilea copil. Cei doi sunt deja părinții unei fetițe de 3 ani, Matilda, iar familia lor se va mări în curând cu încă o fetiță.

Vestea a fost făcută publică printr-o postare pe Instagram, în care cei doi au apărut alături de fiica lor în fața unui tort cu interior roz, confirmând astfel sexul bebelușului. Odată cu anunțul, Kaley a publicat mai multe fotografii și videoclipuri din această perioadă specială.

Într-una dintre imagini, Tom Pelphrey îi mângâie cu tandrețe burtica, în timp ce Matilda stă lângă părinții ei. Actrița a împărtășit și imagini de la ecografie, inclusiv un prim-plan în care se vede mâna viitoarei lor fiice.

„Ne completăm mica familie. Ce vis devenit realitate!”, a scris actrița.

Ea a mărturisit că această a doua sarcină a fost „puțin mai sinuoasă în multe privințe”, însă a subliniat că ea și Tom sunt extrem de recunoscători pentru tot ceea ce trăiesc.

O familie care se mărește

Kaley Cuoco și Tom Pelphrey formează un cuplu din 2022 și au devenit părinți pentru prima dată în martie 2023, când s-a născut Matilda.

Actrița a povestit anterior că numele fetiței a fost ales încă de la una dintre primele lor întâlniri, iar de atunci cei doi au construit o familie discretă, dar foarte unită.

Acum, odată cu venirea pe lume a celei de-a doua fetițe, Kaley și Tom se pregătesc pentru un nou capitol din viața lor, iar cele mai recente imagini surprinse la Los Angeles arată o viitoare mamă care radiază de fericire.

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