Kaley Cuoco și-a etalat burtica de gravidă la o ieșire relaxată în Los Angeles. Actrița radiază înainte de venirea pe lume a celui de-al doilea copil

Kaley Cuoco traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Actrița în vârstă de 40 de ani, însărcinată cu al doilea copil, a fost surprinsă într-o apariție relaxată în Los Angeles, unde și-a etalat cu mândrie burtica de gravidă în timpul unei ieșiri la prânz alături de o prietenă.
Luni după-amiază, 3 august, vedeta cunoscută din serialul „8 Simple Rules” a fost fotografiată în timp ce se oprea la un restaurant Chick-fil-A din apropierea locuinței sale pentru un prânz rapid. Kaley a afișat o imagine naturală și relaxată, alegând o ținută comodă care i-a pus în evidență sarcina.
Actrița a purtat un tricou alb supradimensionat și o pereche de colanți negri, o combinație simplă, dar care i-a evidențiat burtica de gravidă.
Zâmbitoare și vizibil într-o perioadă fericită a vieții sale, Kaley Cuoco a atras imediat atenția fotografilor.
În luna iunie, Kaley Cuoco a anunțat că ea și logodnicul său, actorul Tom Pelphrey, așteaptă al doilea copil. Cei doi sunt deja părinții unei fetițe de 3 ani, Matilda, iar familia lor se va mări în curând cu încă o fetiță.
Vestea a fost făcută publică printr-o postare pe Instagram, în care cei doi au apărut alături de fiica lor în fața unui tort cu interior roz, confirmând astfel sexul bebelușului. Odată cu anunțul, Kaley a publicat mai multe fotografii și videoclipuri din această perioadă specială.
Într-una dintre imagini, Tom Pelphrey îi mângâie cu tandrețe burtica, în timp ce Matilda stă lângă părinții ei. Actrița a împărtășit și imagini de la ecografie, inclusiv un prim-plan în care se vede mâna viitoarei lor fiice.
„Ne completăm mica familie. Ce vis devenit realitate!”, a scris actrița.
Ea a mărturisit că această a doua sarcină a fost „puțin mai sinuoasă în multe privințe”, însă a subliniat că ea și Tom sunt extrem de recunoscători pentru tot ceea ce trăiesc.
Kaley Cuoco și Tom Pelphrey formează un cuplu din 2022 și au devenit părinți pentru prima dată în martie 2023, când s-a născut Matilda.
Actrița a povestit anterior că numele fetiței a fost ales încă de la una dintre primele lor întâlniri, iar de atunci cei doi au construit o familie discretă, dar foarte unită.
Acum, odată cu venirea pe lume a celei de-a doua fetițe, Kaley și Tom se pregătesc pentru un nou capitol din viața lor, iar cele mai recente imagini surprinse la Los Angeles arată o viitoare mamă care radiază de fericire.
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