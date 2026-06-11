Actrița din „The Big Bang Theory” a făcut marele anunț. Familia sa urmează să se mărească

Vești extraordinare pentru Kaley Cuoco și logodnicul ei, Tom Pelphrey. Actrița cunoscută din serialele „The Big Bang Theory” și „The Flight Attendant” a anunțat că este însărcinată și așteaptă al doilea copil. Mai mult, vedeta le-a dezvăluit fanilor și sexul bebelușului care urmează să se alăture familiei. Cuplul este deja părinții unei fetițe, Matilda, în vârstă de 3 ani.

Anunțul care i-a emoționat pe fani

Kaley Cuoco, în vârstă de 40 de ani, a împărtășit vestea pe Instagram, unde a publicat o serie de fotografii de familie surprinse în această perioadă specială.

În imaginile postate, actrița apare alături de Tom Pelphrey și de fiica lor, Matilda, în timpul unei petreceri de dezvăluire a sexului copilului. Un tort decorat festiv a oferit răspunsul mult așteptat: familia va avea încă o fetiță.

Mesajul transmis de actriță a fost unul plin de emoție.

„Ne completăm mica familie, ce vis devenit realitate! Această a doua călătorie a fost puțin mai complicată din multe puncte de vedere, dar suntem atât de recunoscători pentru acest moment!”

Kaley a anunțat apoi că Matilda va deveni sora mai mare.

„Surioara mai mică este pe drum! @tommypelphrey va fi tată de fete pentru totdeauna.”

Imaginile care au atras atenția tuturor

Pe lângă fotografiile de familie, vedeta a publicat mai multe selfie-uri realizate în oglindă, în care își arată burtica de gravidă, dar și imagini surprinse pe parcursul sarcinii.

Printre acestea s-a aflat și o ecografie 3D a bebelușului, care a stârnit numeroase reacții din partea fanilor.

Cu umorul care a consacrat-o, actrița a făcut o glumă despre una dintre imagini.

„Și da, în ultima fotografie, prințesa noastră delicată ne arată degetul mijlociu!”

Reacția lui Tom Pelphrey

Tom Pelphrey, actorul în vârstă de 43 de ani cunoscut pentru rolul său din „Ozark”, și-a exprimat la rândul său bucuria.

„Sunt profund recunoscător și fericit. Am atât de mult respect și admirație pentru Kaley în această călătorie cu suișuri și coborâșuri.”

Actorul a comentat și fotografia ecografiei, sugerând în glumă că personalitatea viitoarei fiice îi seamănă deja.

„Medicul a încercat să o facă să pozeze pentru fotografie, iar aceasta a fost reacția ei imediată. Cu siguranță este copilul meu.”

Matilda, centrul universului lor

Până la venirea pe lume a celui de-al doilea copil, Matilda rămâne vedeta familiei.

Tom Pelphrey a vorbit în mai multe interviuri despre experiența de a fi tată și despre felul în care fiica sa i-a schimbat complet viața.

„Fiica mea îmi conduce viața. Nici măcar nu trebuie să mă manipuleze, pur și simplu mă are la degetul mic.”

Actorul a recunoscut că îi este imposibil să îi refuze ceva.

„Poate să-mi spună direct ce vrea, pentru că oricum răspunsul meu va fi mereu da.”

Kaley Cuoco a povestit la rândul ei că micuța este plină de energie și curiozitate.

„Aleargă peste tot, țipă, mănâncă orice. Îi place să stea afară și își adoră tatăl.”

Actrița a dezvăluit că Matilda este fascinată de avioane, elicoptere și camioane-monstru.

„Orice zboară pe cer i se pare extraordinar. Și iubește caii, ceea ce este minunat.”

Familia, mai importantă decât orice

În ciuda programelor încărcate de la Hollywood, cei doi încearcă să găsească permanent un echilibru între carieră și viața de familie.

Tom Pelphrey a explicat că atât el, cât și Kaley își organizează proiectele profesionale în funcție de timpul petrecut împreună cu fiica lor.

Pentru actor, prioritățile sunt foarte clare.

„Să fiu tată este prioritatea mea numărul unu.”

O poveste de dragoste începută ca în filme

Kaley Cuoco și Tom Pelphrey formează un cuplu din 2022, după ce au fost prezentați de managerul lor comun, Andrea Pett-Joseph.

Actrița a povestit că întâlnirea cu Tom a fost un moment care i-a schimbat complet viața.

„I-am auzit vocea și m-am întors. A fost ca și cum viața mea se terminase sau abia începea. M-a lovit instantaneu. A fost dragoste la prima vedere.”

Vedeta a mărturisit că între ei s-a creat imediat o conexiune specială.

„Am simțit că îl cunosc de o viață întreagă, dar nu eram pregătită pentru el.”

Relația a evoluat rapid, iar în august 2024 cei doi s-au logodit.

Au amânat nunta pentru a-și mări familia

Interesant este că Kaley Cuoco declara încă din 2024 că nu se grăbea să ajungă la altar și că nu excludea posibilitatea de a avea încă un copil înainte de nuntă.

Întrebată despre planurile de căsătorie, actrița răspundea râzând:

„Poate că va veni mai întâi încă un copil.”

Apoi adăuga:

„Vom face totul într-o ordine complet diferită. Acesta este planul nostru.”

Acum, planul pare să se fi împlinit perfect. În curând, familia Cuoco-Pelphrey va deveni una de patru persoane, iar micuța Matilda va primi cel mai frumos rol de până acum: cel de soră mai mare.

CITEȘTE ȘI: Autoarea fenomenului „Crying in H Mart” a făcut anunțul mult așteptat despre viața sa personală pe scenă

A devenit tătic în mare secret! Soția fostului concurent TV a născut la trei luni după ce au anunțat sarcina