Cu ce probleme se confrunta Florina, tânăra găsită moartă într-un apartament din Sectorul 3. Nu a ucis-o iubitul octogenar!

Răsturnarea de situație în cazul morții femeii din Sectorul 3 al Capitalei! Pentru moment, iubitul octogenar al acesteia scapă de acuzații. Rezultatele necropsiei îl absolvă pe acesta de vină și scot la iveală o problemă gravă cu care tânăra de 30 de ani se confrunta: consumul de substanțe interzise.

Moartea tinerei a survenit în noaptea de marți spre miercuri, 21-22 aprilie, iar inițial s-a crezut că este vorba despre o crimă. Însă, acum, rezultatul necropsiei contrazice acest lucru. Se pare că decesul acesteia nu a venit în urma conflictului avut cu iubitul octogenar.

Cu ce probleme se confruta femeia găsită moartă în Sectorul 3

Rezultatele necropsiei aduc noi detalii în cazul femeii de 30 de ani descoperite fără viață în Sectorul 3. Se pare că decesul a fost provocat de consumul excesiv de alcool asociat cu substanțe interzise, fără a exista urme de violență pe corp.

De asemenea, anchetatorii susțin că femeia era cunoscută ca având probleme cu consumul de substanțe interzise. Se confrunta cu această problemă de ceva timp, așa că specialiștii continuă analizele toxicologice pentru a clarifica rolul acestora în moartea sa.

Investigațiile sunt în curs pentru a elucida circumstanțele tragediei. Ancheta rămâne deschisă, dar primele concluzii indică faptul că moartea nu a fost rezultatul unei agresiuni fizice.

În urma rezultatului necropsiei, bărbatul în vârstă de 86 de ani, alături de care victima trăia, nu a fost pus sub acuzare. La începutul anchetei, a fost analizată varianta unui conflict violent în cuplu, ce ar fi dus la moarte femeii. Conflictul a existat, însă bărbatul a declarat că a acționat în legitimă apărare, susținând că femeia a inițiat altercația. Cei doi formau un cuplu de aproximativ 10 ani.

În prezent, ancheta se află în desfășurare, iar fiecare detaliu poate schimba cursul investigației. Poliția Capitalei continuă să strângă probe pentru a clarifica circumstanțele în care s-a produs tragedia.

CITEȘTE ȘI:

Cine era femeia ucisă de bătrânul german, în Sectorul 3 din București. Victima l-ar fi atacat pe bărbat înainte de tragedie

