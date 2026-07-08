Cristian Boureanu spune că și-a iertat fratele cu greu. Ce s-a întâmplat între cei doi

Cristian Boureanu a fost prezent în platoul emisiunii „Furnicuțele”, difuzată pe Antena 1. Acolo, el și-a deschis sufletul și a vorbit despre situația cu fratele său, Sorin Boureanu. Acesta a explicat ce s-a ascuns în spatele scandalului de proporții care a avut loc, dar și dacă l-a iertat.

Fostul concurent de la Survivor nu a avut o viață ușoară. El și fratele său au fost implicați în urmă cu ceva timp într-un scandal, despre care nu a oferit prea multe detalii. Acum, Denise Rifai, prezentatoarea show-ului, a vrut să afle ce s-a întâmplat între cei doi, așa că Cristian Boureanu a clarificat situația.

Cristian Boureanu, despre relația cu fratele său

Cristian Boureanu a fost implicat în mai multe incidente, inclusiv cu fratele său, Sorin. Cei doi au avut o relație tensionantă mai mult timp, însă spune că acum l-a iertat pentru conflictul dintre ei, însă recunoaște că nu i-a fost ușor să facă asta. Mai mult decât atât, fostul politician a subliniat că a ajuns să se roage la Dumnezeu pentru a depăși acele momente grele.

În adevăratul sens al cuvântului, mă simt singur. Fratele meu este…undeva. L-am iertat foarte greu. M-am rugat mai mult să îl pot ierta decât m-am rugat să fiu liber. În fiecare zi. Oamenii vin și trec prin viață. Pe mine m-au durut consecințele. Oamenii nu sunt toți la fel de curajoși, nu sunt la fel de puternici. De multe ori, războaiele nu le pornesc cei curajoși. Cei curajoși le poartă. Eu nu mai am un război în viața mea. Am avut niște bătălii. Le-am supraviețuit. Cum? Nu mai contează! Sunt viu, sunt sănătos, a spus Cristian Boureanu la „Furnicuțele”.

De asemenea, el a povestit că a trecut de 30 de ani de la moartea mamei sale. Dorul de ea este cel mai greu și spune că din când în când îi mai mulțumește că i-a dăruit viață.

Mama e mama. O să îmi fie toată viața dor de ea, dar anul ăsta se fac 30 de ani (n.r. de la moartea ei). Dorul s-a estompat. Mama e undeva…tot timpul îi mulțumesc. Am o poză în dormitor cu ea și cu mine, iar alături am o poză cu mine și Ioana (n.r. fiica lui) de când era mică. Dacă nu era mama să pună biciul pe mine…nici nu vreau să mă gândesc ce golan ajungeam, a adăugat el.

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