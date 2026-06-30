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Cristian Boureanu, refuzat de două blonde în aceeași noapte. Fostul politician a ieșit la agățat, dar replicile nu l-au ajutat

De: Carmen Gone 30/06/2026 | 07:50
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După ce s-a întors de la Survivor, Cristian Boureanu pare să repete aceeași rețetă pe oriunde s-ar afișa. Acesta alege de fiecare dată localuri exclusiviste, atmosferă selectă și compania unor femei atrăgătoare. Doar că, de data aceasta, planul nu a mers chiar ca la carte. CANCAN.RO l-a surprins pe fostul politician într-un club din Nordul Capitalei în timp ce încerca să intre în grațiile unor domnișoare, pe rând, după ce prima tentativă nu s-a încheiat cu succes.

Dacă ar fi să enumerăm cronologic un top al marilor pasiuni ale lui Cristian Boureanu, două lucruri ar ocupa fără îndoială primele locuri: distracția și bineînțeles, femeile atrăgătoare. Iar când cele două preferințe se întâlnesc în același decor, se pare că, fostul politician nu ratează ocazia de a-și testa farmecul.

Cristian Boureanu are același tipar când vine vorba de femei
Cristian Boureanu are același tipar când vine vorba de femei

Farmecul lui Cristian Boureanu nu are întotdeauna succes

CANCAN.RO l-a suprins pe Cristian Boureanu la Biutiful, unul dintre localurile preferate ale lumii mondene, unde, pe lângă meniul rafinat, se pare că fostul politician și-a propus să „deguste” puțin și din amtosfera socială. Mai excat, atenția lui s-a îndreptat în mod repetat spre două domnișoare blonde care i-au stârnit interesul, iar coincidență sau nu, cele două tinere erau acompaniate de două prietene brunete.

Numai că, de data aceasta, lucrurile nu au mers exact după scenariul pe care și l-ar fi dorit fostul politician. Prima domnișoară nu părea prea impresionată de încercările lui Cristian Boureanu de a-i capta atenția. Deși, probabil, acesta i-a oferit ceva de băut și a încercat să o convingă pe blondină de „aptitudinile” lui, se pare că șarmul nu l-a ajutat, iar conversația s-a încheiat înainte să se aprindă cu adevărat.

Cristian Boureanu a ieșit la agățat, în club
Cristian Boureanu a ieșit la agățat, în club

Când o ușă se închide, alta se deschide

Dar Boureanu nu este genul care să se lase descurajat de un refuz, ceea ce înseamnă că, dacă prima încercare nu a avut un final fericit, cu siguranță s-a gândit că încercarea moarte n-are, și și-a mutat atenția către o altă tânără. Și..da, ați ghicit, tot o blondă, aflată în apropriere. Cu același zâmbet încrezător și cu o atitudine relaxată, acesta a încercat, din nou, să poarte o conversație. De data aceasta, fostul deputat Playboy a mai adăugat și alte tactici de seducție.. Știți vorba aia, cine știe, cunoaște!

Cristian nu și-a luat ochii de la ea și părea sigur de ceea ce face. În timpul conversației, politicianul nostru a privit-o exclusiv în ochi, probabil încerca să o intimideze sau chiar să-i ofere siguranță. Dar ce credeți… Nici blondina nu s-a lăsat mai prejos. Aceasta l-a fixat cu privirea și voia să pară, că domnul nostru nu o poate impresiona. Și dacă ar fi să concluzionăm ceva din această încercare este că tânâra chiar s-a simțit bine și a râs la glumele făcute de fostul concurent de la Survivor.

De-a lungul anilor, Cristian Boureanu a fost văzut în nenumărate rânduri, în compania reprezentatelor sexului frumos. Și se pare că preferința pentru blonde rămâne una constantă în „dosarul sentimental” a fostului politician, iar preseverența este, fără doar și poate, una dintre calitățile sale.

Rămâne de văzut dacă de data aceasta, farmecul personal a fost suficient pentru a schimba cursul serii.

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