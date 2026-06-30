Cristian Boureanu, refuzat de două blonde în aceeași noapte. Fostul politician a ieșit la agățat, dar replicile nu l-au ajutat

După ce s-a întors de la Survivor, Cristian Boureanu pare să repete aceeași rețetă pe oriunde s-ar afișa. Acesta alege de fiecare dată localuri exclusiviste, atmosferă selectă și compania unor femei atrăgătoare. Doar că, de data aceasta, planul nu a mers chiar ca la carte. CANCAN.RO l-a surprins pe fostul politician într-un club din Nordul Capitalei în timp ce încerca să intre în grațiile unor domnișoare, pe rând, după ce prima tentativă nu s-a încheiat cu succes.

Dacă ar fi să enumerăm cronologic un top al marilor pasiuni ale lui Cristian Boureanu, două lucruri ar ocupa fără îndoială primele locuri: distracția și bineînțeles, femeile atrăgătoare. Iar când cele două preferințe se întâlnesc în același decor, se pare că, fostul politician nu ratează ocazia de a-și testa farmecul.

Farmecul lui Cristian Boureanu nu are întotdeauna succes

CANCAN.RO l-a suprins pe Cristian Boureanu la Biutiful, unul dintre localurile preferate ale lumii mondene, unde, pe lângă meniul rafinat, se pare că fostul politician și-a propus să „deguste” puțin și din amtosfera socială. Mai excat, atenția lui s-a îndreptat în mod repetat spre două domnișoare blonde care i-au stârnit interesul, iar coincidență sau nu, cele două tinere erau acompaniate de două prietene brunete.

Numai că, de data aceasta, lucrurile nu au mers exact după scenariul pe care și l-ar fi dorit fostul politician. Prima domnișoară nu părea prea impresionată de încercările lui Cristian Boureanu de a-i capta atenția. Deși, probabil, acesta i-a oferit ceva de băut și a încercat să o convingă pe blondină de „aptitudinile” lui, se pare că șarmul nu l-a ajutat, iar conversația s-a încheiat înainte să se aprindă cu adevărat.

Când o ușă se închide, alta se deschide

Dar Boureanu nu este genul care să se lase descurajat de un refuz, ceea ce înseamnă că, dacă prima încercare nu a avut un final fericit, cu siguranță s-a gândit că încercarea moarte n-are, și și-a mutat atenția către o altă tânără. Și..da, ați ghicit, tot o blondă, aflată în apropriere. Cu același zâmbet încrezător și cu o atitudine relaxată, acesta a încercat, din nou, să poarte o conversație. De data aceasta, fostul deputat Playboy a mai adăugat și alte tactici de seducție.. Știți vorba aia, cine știe, cunoaște!

Cristian nu și-a luat ochii de la ea și părea sigur de ceea ce face. În timpul conversației, politicianul nostru a privit-o exclusiv în ochi, probabil încerca să o intimideze sau chiar să-i ofere siguranță. Dar ce credeți… Nici blondina nu s-a lăsat mai prejos. Aceasta l-a fixat cu privirea și voia să pară, că domnul nostru nu o poate impresiona. Și dacă ar fi să concluzionăm ceva din această încercare este că tânâra chiar s-a simțit bine și a râs la glumele făcute de fostul concurent de la Survivor.

De-a lungul anilor, Cristian Boureanu a fost văzut în nenumărate rânduri, în compania reprezentatelor sexului frumos. Și se pare că preferința pentru blonde rămâne una constantă în „dosarul sentimental” a fostului politician, iar preseverența este, fără doar și poate, una dintre calitățile sale.

Rămâne de văzut dacă de data aceasta, farmecul personal a fost suficient pentru a schimba cursul serii.

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