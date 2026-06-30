Ema Uta l-a hipnotizat pe iubi cu rochița mini. Andrei Barbu nu s-a dezlipit nicio clipă de celebra make-up artistă

Ema Uta și Andrei Barbu au fost în centrul atenției în acest weekend, după ce au fost surprinși de CANCAN.RO într-unul dintre cele mai cunoscute cluburi din Capitală. Cei doi au atras toate privirile încă de la sosire, apariția lor fiind una elegantă și perfect adaptată atmosferei exclusiviste din Biutiful.

Pentru această ieșire, Ema Uta a ales o rochie neagră, scurtă și extrem de sexy, care i-a evidențiat silueta, în timp ce milionarul a optat pentru o ținută all black, perfect asortată cu a partenerei sale. Împreună au atras imediat privirile celor din jur. Deși atmosfera din club a fost una animată, cei doi au fost surprinși mai mult în ipostaze de socializare, relaxați și concentrați pe discuții, fără excese de distracție. Milionarul nu s-a dezlipit de iubita lui toată seara, cei doi fiind de nedespărțit pe tot parcursul nopții. A stat mereu lângă frumoasa make-up artistă, atent și protector, iar privirile spuneau totul, părând că o „soarbe din ochi” la fiecare moment.

Ema Uta și Andrei Barbu, apariție relaxată în club!

Nu este prima dată când Andrei Barbu și Ema Uta sunt surprinși în acest club. CANCAN.RO i-a mai surprins și cu alte ocazii în ipostaze apropiate, pe ringul de dans, unde păreau complet absorbiți de atmosferă și de moment. Și atunci, la petrecerea din Biutiful, cei doi au fost în centrul atenției prin energia lor și felul în care s-au bucurat de seară. La un moment dat, Andrei Barbu a făcut un gest care a atras imediat privirile celor din jur, punându-se în genunchi, moment care a stârnit emoție printre cei prezenți.

Din păcate pentru fanii romantici, seara nu s-a încheiat cu o cerere în căsătorie și nici cu apariția unui inel, deși momentul părea desprins dintr-un scenariu de film. Cei doi formează un cuplu, însă nu au oficializat încă relația, lăsând loc de interpretări și așteptări pentru viitor.

Ar fi fost, fără îndoială, un moment „Biutiful” perfect, iar dacă se va întâmpla data viitoare, CANCAN.RO va fi, ca de obicei, pe fază pentru a surprinde totul.

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