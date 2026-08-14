Fosta concurentă de la Survivor a dat lovitura! Iubitul milionar i-a lăsat pe mână un Ferrari rarisim de 700.000 euro

Se spune că norocul ți-l faci de multe ori cu mâna ta, iar în ceea ce o privește pe fosta concurentă de la Survivor, vorba este cum nu se poate mai adevărată. Spunem asta pentru că fosta semifinalistă pare că a tras lozul câștigător. A pus mâna pe un milionar care pe deasupra are și încredere în ea, căci i-a lăsat bolidul de lux pe mână. Și nu vorbim despre orice mașină, ci despre o bijuterie pe patru roți de 700.000 de mii de euro! Sunt doar 15 exemplare în lume, iar tânăra s-a aflat la volanul unuia dintre ele. Cine este misteriosul iubit și cu ce se ocupă, aflați din rândurile următoare. Și asta nu este tot. A avut întâlnire cu un alt bolid, de data aceasta un Lamborghini tot de aceeași valoare. CANCAN.RO are imagini și informații exclusive!

În urmă cu trei ani, numele Alexandrei Ciomag apărea în toate ziarele, prin prisma emisiunii Survivor la care participa. Șatena, aspirantă la celebritate încă de pe atunci, a atras rapid atenția prin prisma parcursului său în competiție, cât și datorită aspectului fizic. Șatena a cochetat o perioadă inclusiv cu modellingul, însă de când a încheiat competiția, aceasta nu a mai apărut în zona de media, ci s-a axat pe cariera ei de make-up artist. Recent însă a intrat în vizorul nostru după ce a fost văzută conducând un spectaculos Ferrari! Iată însă cine este posesorul mașinii!

Fosta concurentă Survivor a tras lozul câștigător

În urmă cu câteva zile, pe șoselele din București a atras atenția un bolid superb. Este vorba despre un Ferrari 296 N-Largo GTS by Novitec, un model rar, doar 15 exemplare fiind în toată lumea, modelul fiind estimat la aproximativ 700.000 de euro. Dar, surpriza acum vine: La volanul său se afla nimeni alta decât Alexandra Ciomag. Șatena se pare că nu a pierdut timpul după participarea la emisiune, dimpotrivă.

Remarcăm că Alexandra îl conduce destul de prudent și nu turează cei 868 de cai putere, deși alții sigur nu s-ar fi putut abține să audă cum toarce motorul. Ea, preferă să fie cumințică, semn că are maree grijă de autoturism, lucru confirmat și de destinația unde a ajuns. Mai exact, tânăra s-a oprit la o spălătorie auto acolo unde bolidul a primit un „refresh” binecuvenit. E și normal, când ai asemenea mașină pe mână, nu îți permiți să aibă pe ea niciun fir de praf.

După ce mașina și-a primit „tratamentul” corespunzător, Alexandra s-a urcat la volan și a plecat spre o nouă destinație. A ajuns la One Herăstrău Towers, unde a parcat la parcarea subterană. Cu mare grijă, șatena face manevre și parchează cu spatele… pe două locuri, ce-i drept, dar ce mai contează?! Vorba aia, când ai pe mână 700.000 de euro, îți permiți și două locuri de parcare. Și, ca să arate că a ajuns cu ea la destinație, imediat cum se dă jos, îi face câteva poze. După ce le analizează, le dă send și se îndreaptă spre un apartament de acolo. Dar al cui este oare bolidul? Să fii spart banca Alexandra Ciomag?! Să fii câștigat la loto?! Sau oare a pus mâna pe un milionar?! Bingo, misterul a fost elucidat a doua zi.

Cine este milionarul care o răsfață pe Alexandra Ciomag

Următoarea zi, CANCAN.RO a surprins aceeași mașină pe șoselele din Capitală. Ajunge în zona de Nord, acolo unde din dreapta, de data aceasta, coboară Alexandra. Nu putem să trecem cu vederea outfitul all-white format dintr-o pereche de mommy jeans albi și un maiou simplu. Fosta „Războinică” este accesorizată de la mai multe branduri: poartă papuci Hermes camel de 600 de euro, bijuterii Van Cleef & Arpels în valoare de 1.700 de euro, iar pe mână o geantă Louis Vouitton Speedy Bandoulière albastră, care dă o pată de culoare outfitului și costă nici mai mult, nici mai puțin de 2.200 de euro.

După este Alexandra intră în salonul de înfrumusețare, șoferul se îndreaptă spre o benzinărie din apropiere. Parchează mașina și de la volan iese nimeni altul decât Mircea Laurențiu Hotăranu, un tânăr antreprenor care are o firmă de construcții. Îmbrăcat într-o ținută casual simplă, dar accesorizată cu un Rolex Datejust36 și o pereche de încălțări Zegna, bărbatul se îndreaptă spre o benzinărie. Acolo se întâlnește cu un prieten care alimenta un Lamborghini Revuelto care costă 700.000 de euro.

Se pare că cei doi au fost matchy-matchy cu mașinuțele lor de 700k euro fiecare, așa că au plecat de la benzinărie și au dat o liniuță scurtă. În cea de-a treia zi, Mircea Laurențiu Hotăranu este văzut, din nou, de CANCAN.RO alături de Alexandra Ciomag. Cei doi ajung la un atelier auto-tunnig, nu la volanul Ferrariului, ci cu un BMW. Ea purta o fustiță super scurtă și tot papucei Hermes, în timp ce el a optat pentru o ținută casual de data aceasta.

Așadar, suntem martorii unei noi povești de iubire care se anunță a fi promițătoare. Și, apropo de asta, vă spunem că antreprenorul este foarte darnic cu partenera lui, căci aceasta, mai nou, obișnuiește să posteze cadourile pe care le primește în dar. Chiar și descrierile sunt sugestive și demonstrează că fosta concurentă de la reality-show a tras în final linie și pare că și-a găsit alesul.

CITEȘTE ȘI: Cu ce se ocupă Alexandra Ciomag, după ce a fost dată afară de la Survivor. Fanii au fost uimiţi să o vadă aşa: „Ce schimbată eşti”

ACCESEAZĂ ȘI: Cine este Alexandra Ciomag, cea mai nouă concurentă de la Survivor România 2023. Tânăra are doar 20 de ani și a apărut pe podium la Paris