Tragedie uriașă pe unul dintre cele mai mari lacuri din lume! Zeci de morți după ce un feribot s-a răsturnat

Cel puțin 44 de persoane au murit după ce un feribot supraaglomerat s-a răsturnat pe lacul Kariba, în Zimbabwe, în urma unei călătorii desfășurate pe vreme rea. Numărul exact al oamenilor aflați la bord rămâne neclar, existând informații contradictorii care indică între 120 și 153 de persoane, deși ambarcațiunea avea o capacitate de numai 90 de pasageri. Președintele Emmerson Mnangagwa a declarat stare de dezastru, iar autoritățile au mobilizat armata, poliția și echipe specializate pentru operațiunile de căutare și salvare.

Feribotul ar fi fost lovit de valuri puternice

Tragedia s-a produs marți, pe lacul Kariba, aflat la granița dintre Zimbabwe și Zambia. Potrivit poliției, feribotul a fost lovit de un val puternic și s-a răsturnat. Un pasager a povestit pentru postul național ZBC că ambarcațiunea a început să ia apă la aproximativ 30 de minute după plecarea din orașul Kariba, în timp ce se îndrepta spre insulele și taberele de pescuit de pe lac.

Un martor ocular, Maxton Kanhema, a declarat pentru AFP că ambarcațiunea naviga pe vreme rea și că este posibil ca un val să fi provocat oprirea motoarelor.

„Oamenii erau în pericol. Erau cadavre în apă și a fost o situație tristă la care să fii martor. Cei care au putut fi salvați au fost salvați”, a povestit acesta.

Imaginile distribuite pe internet după accident au surprins corpul răsturnat al feribotului plutind pe apă. Într-o înregistrare difuzată de ZBC pot fi văzute mai multe persoane care par să stea pe ambarcațiunea răsturnată, în timp ce cel puțin patru șalupe rapide se îndreaptă spre ele, iar un elicopter survolează zona.

Câte persoane se aflau, de fapt, pe feribot

Una dintre principalele întrebări rămase după tragedie este numărul exact al persoanelor aflate la bord. Feribotul avea o capacitate de 90 de pasageri și cinci membri ai echipajului, însă informațiile furnizate după accident indică faptul că acesta era supraaglomerat.

Unitatea de Protecție Civilă din Zimbabwe (CPU) a transmis că datele privind biletele vândute indică prezența la bord a 114 pasageri adulți și a cinci membri ai echipajului. La aceștia s-ar fi adăugat un număr necunoscut de copii care nu aveau vârsta necesară pentru a li se emite bilet.

Alte informații furnizate de un oficial al lacului indicau aproximativ 120 de persoane la bord, inclusiv 12 copii. În schimb, un membru al echipajului a declarat pentru ZBC că pe feribot s-ar fi aflat nu mai puțin de 153 de persoane în momentul accidentului.

Mutsa Murombedzi, membră a parlamentului local, a publicat pe X o înregistrare despre care a afirmat că prezintă feribotul la începutul călătoriei.

„Avem întrebări foarte dificile care necesită răspunsuri sincere. Oficialii trebuie să facă public numărul corect al persoanelor care se aflau la bord”, a scris aceasta.

Bilanțul morților a crescut rapid

Primele informații oficiale indicau 15 persoane decedate și 27 dispărute, însă bilanțul a crescut pe măsură ce echipele de intervenție au continuat căutările.

Miercuri după-amiază, poliția din Zimbabwe a actualizat bilanțul de două ori într-un interval de numai 32 de minute. Inițial, autoritățile au anunțat recuperarea a 38 de cadavre din lac, iar ulterior numărul morților a ajuns la 44.

Potrivit celor mai recente informații furnizate de autorități, 77 de persoane au fost salvate.

Președintele Zimbabwe a declarat stare de dezastru

Maxwell Kanhema Page, care se prezintă drept profesionist în domeniul mass-media și care a publicat inițial unele dintre imaginile preluate ulterior de ZBC, filmase lacul de pe mal înainte de tragedie și remarcase condițiile dificile de pe apă. El descria lacul drept „furios”.

„Câteva momente mai târziu, primesc peste 200 de apeluri despre feribotulcare se scufundă. O zi tristă, într-adevăr”, a povestit acesta.

În urma tragediei, președintele Emmerson Mnangagwa a declarat stare de dezastru, pentru ca toate resursele necesare să poată fi mobilizate în sprijinul operațiunilor de căutare și salvare.

O echipă specializată în intervenții subacvatice a fost transportată în zonă, iar în misiune au fost implicate o escadrilă de ambarcațiuni a armatei, o unitate de scafandri a poliției și un elicopter privat.

„Guvernul transmite cele mai profunde condoleanțe familiilor și celor dragi ai persoanelor care și-au pierdut viața în acest incident tragic”, a declarat ministrul administrației locale, Daniel Garwe.

Lacul Kariba, vital pentru Zimbabwe și Zambia

Lacul Kariba se întinde pe aproximativ 240 de kilometri de-a lungul graniței dintre Zimbabwe și Zambia și este cel mai mare lac artificial din lume după volum.

Acesta a fost creat în anii 1950, în timpul dominației coloniale britanice, după construirea unui baraj pe fluviul Zambezi. Proiectul a dus la strămutarea a aproximativ 57.000 de persoane.

În prezent, lacul are un rol esențial pentru transport și pescuit, iar barajul Kariba furnizează cel puțin o treime din energia electrică utilizată atât în Zimbabwe, cât și în Zambia.

Accidentele cu ambarcațiuni nu sunt neobișnuite pe lacul Kariba. În 2014, 26 de persoane, dintre care 24 de copii, s-au înecat în partea zambiană a lacului după ce o ambarcațiune care îi transporta către festivitățile de Ziua Independenței s-a răsturnat.

În partea din Zimbabwe, cinci persoane s-au înecat într-un accident produs în 2021. În octombrie 2023, alte trei persoane au fost date drept posibil decedate după răsturnarea unei ambarcațiuni.

Cu numai o lună înainte de acel incident, o ambarcațiune a poliției se răsturnase, de asemenea, pe lacul Kariba, însă accidentul nu s-a soldat cu victime.

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