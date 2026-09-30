Atenție, șoferi! Începe o amplă acțiune în România. Cine poate fi oprit și ce va fi întrebat

Atenție, șoferi! De miercuri începe o amplă acțiune pe șoselele din România, iar unii conducători auto s-ar putea trezi trași pe dreapta și luați la întrebări! Nu este vorba despre clasicele controale de rutină ale Poliției.

Opririle vor fi făcute doar pentru anumite vehicule, în puncte stabilite, iar după câteva întrebări șoferii își vor putea continua drumul.

Acțiunea se numește Ancheta de Circulație Origine–Destinație și este organizată la nivel național. Vor fi vizate autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale, iar polițiștii vor opri vehiculele selectate și le vor direcționa către zone unde recenzorii pot pune întrebările.

Atenție, șoferi! Începe o amplă acțiune în România

Întrebările nu sunt despre permis, ITP sau vreo amendă. Șoferii vor trebui să spună, în principal, de unde au plecat, unde se duc și care este motivul deplasării.

Poate fi vorba despre mersul la serviciu, o călătorie personală, o deplasare turistică ori un transport comercial. În cazul mașinilor cu mai mulți ocupanți poate fi consemnat și numărul pasagerilor, iar pentru vehiculele de marfă pot fi cerute informații despre încărcătura transportată.

Aici trebuie făcută diferența. Faptul că treci printr-o zonă în care se desfășoară ancheta nu înseamnă automat că vei fi oprit. Vehiculele sunt selectate în punctele de anchetă, astfel încât să poată fi obținute date relevante despre trafic fără ca întreaga circulație să fie blocată. Odată ce au răspuns la întrebări, conducătorii auto își continuă traseul.

Iar scopul nu este să se caute șoferi cu probleme, ci să fie aflată imaginea reală a traficului: ce drumuri sunt folosite, încotro se deplasează oamenii și cum circulă mărfurile.

Când începe acțiunea și până când se desfășoară

Prima zi de anchetă este miercuri, 30 septembrie 2026. Nu este însă o acțiune de o singură zi. Calendarul anunțat pentru această etapă cuprinde și datele de 7 octombrie, 21 octombrie, 28 octombrie și 4 noiembrie 2026. În fiecare dintre aceste zile, opririle sunt programate în două intervale: 08:00–12:00 și 14:00–18:0.

Așadar, dacă ai drum pe autostradă, drum expres sau drum național în aceste perioade, există posibilitatea să întâlnești echipele care fac ancheta.

Evident, vestea nu i-a dat pe spate pe toți șoferii. Pentru cei care pierd deja ore întregi pe drum, ideea unei opriri suplimentare nu sună tocmai ca o veste bună. Unii șoferi nu văd cu ochi buni aceste opriri și spun că nu le înțeleg rostul. Cei mai mulți speră ca „interogatoriul” să fie scurt și să nu ajungă să piardă timp prețios.

„De parcă rezultatele studiului ar conta. Dacă tot ne opresc, să ne întrebe și lucruri mai importante. Să ne întrebe cum ne descurcăm cu prețurile astea ridicate la combustibil și ce înseamnă pentru noi să mergem zilnic cu mașina. Să trimită și răspunsurile astea mai departe, către autorități. Asta să facă”, a spus un șofer. „Fac zilnic o oră până la birou și o oră înapoi. Ce chef să mai am să stau de vorbă cu poliția? Stau deja foarte mult în trafic. Dacă mă oprește, răspund, dar sper să nu dureze”, a spus altul.

Datele obținute în urma anchetelor sunt folosite pentru studiile de trafic și pentru fundamentarea proiectelor de infrastructură. Informațiile urmăresc deplasările și fluxurile de trafic, nu identificarea individuală a persoanelor intervievate.

VEZI ȘI: Amenzi mai mari pentru șoferi după 1 iulie. Tabelul complet al sancțiunilor din trafic

Greșeala care te poate lăsa pieton timp de 3 ani! Ce regulă de circulație nu trebuie să încalce șoferii