Tzancă Uraganu a primit o cerere neobișnuită de la un potențial client. Locul în care trebuia să cânte

Tzancă Uraganu a primit o cerere neobișnuită de la un potențial client. Locul în care trebuia să cânte
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Tzancă Uraganu este unul dintre maneliștii apreciați din România, iar mulți sunt cei care își doresc ca acesta să cânte la evenimentele pe care le organizează. Dacă de obicei cântărețul este chemat la tot felul de petreceri, recent a primit o invitație cât se poate de bizară din partea unui potențial client. La ce „eveniment” a fost artistul invitat să cânte?

Tzancă Uraganu și-a amuzat copios urmăritorii din mediul online. Acesta a postat o conversație pe care a avut-o cu un potențial client. Mai exact, bărbatul care l-a contactat a vrut ca artistul să fie prezent la un eveniment important din familia lui. Și nu este vorba despre vreo nuntă sau alt gen de petrecere.

Bărbatul și-a dorit ca manelistul să cânte la sfințirea casei sale. Chiar și-a dorit un program extins de două ore. Când a văzut propunerea, Tzancă Uraganu s-a amuzat copios și a venit cu un răspuns pe măsură.

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„Client: Salut, cumetre! Am și eu sfințirea casei, două ore, te rog!”, a fost mesajul pe care l-a primit Tzancă Uraganu.

„Păi și de ce mă chemi pe mine, frate? Ce sunt eu, preot? Ferească Dumnezeu!”, a răspuns manelistul.

Propunere bizară pentru Tzancă Uraganu /Foto: Instagram

Tzancă Uraganu, conversații cu numeroase femei

Deși nu s-a sfiit să arate conversația privată pe care a avut-o cu potențialul client, Tzancă Uraganu a fost recent protagonistul unui scandal ce s-a bazat tot pe mesajele sale private. În mediul online au apărut presupuse conversații private ale acestuia purtate cu mai multe femei.

Mesajele au fost distribuite pe TikTok de unele dintre persoanele implicate, însă artistul a contestat autenticitatea acestora. Potrivit afirmațiilor sale, discuțiile prezentate în spațiul public nu îi aparțin și ar fi fost generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

„Văd că au luat amploare aceste postări (…) Nu mă dau eu la Sfântul Petru, dar am și postat acum două zile o poză cu un cont cu același număr de urmăritori, cu tot, făcut cu programul AI.

Scrie acolo că eu aș fi cerut 200 de euro împrumut (…) Terminați cu prostiile astea (…) E foarte urât ce faceți, să spuneți că v-am scris eu”, a spus Tzancă Uraganu, pe TikTok.

 

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Foto: Instagram

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