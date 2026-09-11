Cât costă să îți facă Tzancă Uraganu o dedicație. Prețul crește de la o secundă la alta

Cât costă să îți facă Tzancă Uraganu o dedicație. Prețul crește de la o secundă la alta
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Tzancă Uraganu
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Vrei să-ți cânte Tzancă Uraganu și să-ți facă o dedicație? Se poate! Numai că, înainte să te lauzi că ai primit dedicație de la unul dintre cei mai cunoscuți maneliști, trebuie să fii pregătit să și plătești. Artistul și-a pus vocea la dispoziția celor care vor mesaje personalizate, însă prețul nu este deloc de trecut cu vederea.

Tzancă Uraganu nu mai depinde doar de nunți, botezuri și petreceri pentru a încasa bani din dedicații. Manelistul a mutat afacerea și în mediul online, unde doritorii pot cere direct o dedicație și pot alege varianta care li se potrivește.

Iar dacă pentru unii o dedicație de câteva secunde ar putea părea un moft, pentru alții este o mare realizare. Tzancă are inclusiv o aplicație prin care își vinde dedicațiile, iar oferta este împărțită în mai multe categorii.

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Cât costă să îți facă Tzancă Uraganu o dedicație

Cea mai „ieftină” variantă din oferta lui Tzancă pornește de la 200 de euro. Pentru suma asta, manelistul îți rostește numele într-o dedicație care poate dura între 30 de secunde și un minut. Adică aproximativ 1.000 de lei pentru câteva zeci de secunde de voce marca Tzancă.

Dar dacă un minut nu-ți ajunge și vrei să urci ștacheta, apare varianta premium. Aici, buzunarul trebuie să fie ceva mai bine pregătit: 500 de euro, adică aproximativ 2.500 de lei. Și uite așa, un simplu „La mulți ani, să trăiești!” poate ajunge să coste cât o mini-vacanță, în funcție de cât de pretențios este clientul.

Tzancă Uraganu

Tzancă Uraganu

Tzancă nu se oprește la dedicații. Manelistul pune la dispoziție și servicii de promovare pentru afaceri, însă aici nu mai există o sumă fixă afișată. Oferta este personalizată, ceea ce înseamnă că prețul se stabilește în funcție de ceea ce vrea clientul și de promovarea solicitată.

Practic, dacă ai o afacere și vrei ca artistul să-i dea o doză din notorietatea lui, trebuie să te aștepți la o ofertă făcută special pentru tine.

Și-a cumpărat un nou Rolls-Royce

Nu mai este un secret că manelistul face mulți bani din muzică și din imaginea lui. Iar stilul de viață pe care îl afișează vine să completeze povestea. Tzancă Uraganu este mare pasionat de mașini, iar una dintre cele mai recente achiziții ale sale a atras toate privirile. Artistul s-a filmat la volanul unui Rolls-Royce Cullinan, bolid care nu este deloc pentru orice buzunar.

Modelul poate ajunge la 800.000 de euro, în funcție de configurație și dotări. Cu alte cuvinte, între o dedicație de 200 de euro, una premium de 500 de euro și mașini care costă o avere, Tzancă pare să fi transformat celebritatea într-un adevărat mecanism de făcut bani.

VEZI ȘI: Motivul pentru care Tzancă Uraganu a refuzat să ia bani din dedicații la priveghiul lui Costeluș de la Clejani
  Lux şi opulenţă marca Tzancă Uraganu: manelistul a dat moda cu un outfit de 70.000 de €: “Nu vreau să mă laud, dar…”

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