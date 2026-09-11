De ce a vrut Mirela Vaida să „fugă” de acasă la Asia Express: „Hate o să îi iau, că dacă nu iei, nu exiști”

Mirela Vaida (44 de ani) a dezvăluit de ce a acceptat, de fapt, să meargă la Asia Express. Vedeta a făcut o mărturisire care schimbă complet perspectiva asupra plecării sale în competiție. Nu doar adrenalina și aventura au făcut-o să accepte provocarea, ci și o nevoie pe care, până acum, a ținut-o ascunsă.

Departe de platourile de televiziune și de programul în care fiecare oră pare deja ocupată, Mirela Vaida s-a trezit aruncată într-o realitate în care luxul dispare, iar improvizația devine regulă. Prima zi nu i-a dat deloc timp să se acomodeze, concurenții ajungând direct într-un decor deșertic, unde aventura a început cu adevărat.

De ce a acceptat Mirela Vaida să meargă la Asia Express, de fapt

Și tocmai aici este partea care spune multe despre motivul pentru care vedeta a vrut să plece. Mirela are acasă un program care pare desprins dintr-un maraton fără linie de sosire: copii, școală, activități, emisiune, treburi și, din nou, copii. Practic, pauza era un lux. Ea a spus că a crezut că Asia Express va fi o vacanță pentru ea.

„În nebunia vieții de zi cu zi și la responsabilitățile mele și la ceasul care sună la 06:30, du copiii la școală și pachete, dă-le mâncare, du copiii, ia copiii la pian, la engleză, fugi la emisiune (…) vino acasă, du-te la treabă. I-am zis soțului meu că de când aștept vacanța asta. Să nu știu ce mănânc diseară, să nu știu unde dorm, să mă duc unde văd cu ochii (…) Hate o să îi iau, că dacă nu iei, nu exiști”, a declarat Mirela Vaida, la Asia Express.

Pentru oricine altcineva, ideea de a nu ști unde doarme sau ce mănâncă seara ar putea suna a coșmar. Pentru Mirela, după ritmul de acasă, pare să fi fost exact genul de nebunie de care avea nevoie. A schimbat alarma de dimineață cu drumurile prin necunoscut și confortul cu probele care îți pot testa răbdarea din toate direcțiile.

Peripeții înainte de Asia Express

Alături de ea a plecat Oana Tomoiagă (35 de ani). Artista a avut parte de primul moment de panică înainte ca aventura să înceapă cu adevărat. Ea a spus că și-a pierdut buletinul în aeroport, în timp ce se deplasa de la zona de control până la îmbarcare, și că Mirela trebuie să accepte că este o fire aeriană.

„Eu nu am o viață atât de activă, am și eu un copil (…) Cânt de 20 de ani, de fapt, de când ne știm noi două (…) Mirela încă nu știe cu cine pleacă, eu mă duc la magazin și uit pentru ce m-am dus, ea nu știe că mi-am pierdut buletinul în aeroport de la security până la bord”, a declarat Oana Tomoiagă.

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