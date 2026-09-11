Scandal la un concurs de frumusețe din Italia! O româncă a câștigat, dar a fost criticată pentru originea ei

Scandal la un concurs de frumusețe din Italia! O româncă a câștigat, dar a fost criticată pentru originea ei
Daliana Petre
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O româncă a cucerit un concurs de frumusețe în Italia, dar nici nu a apucat să savureze victoria că au început să curgă comentariile răutăcioase! În loc să se bucure de momentul pentru care urcase pentru prima dată în fața unui public numeros, tânăra s-a trezit în mijlocul unui val de critici. Motivul? Originea ei.

Bucuria de pe scenă s-a lovit rapid de realitatea din mediul online. Tânăra a citit mesajele care au apărut după desemnarea câștigătoarei și a recunoscut că nu i-a fost deloc ușor să vadă ce părere aveau unii dintre oameni despre ea.

Povestea a început într-un mod complet diferit. Pentru prima dată într-o astfel de competiție, românca a ajuns în fața publicului și a primit un titlu care îi va aduce acum și alte responsabilități în comunitatea din care face parte.

Scandal la un concurs de frumusețe din Italia!

Este vorba despre Daliana Petre, o tânără de 20 de ani stabilită la Alba, în Piemonte. Lucrează ca esteticiană și a studiat contabilitatea, iar participarea la competiție a reprezentat o experiență complet nouă pentru ea. Tânăra a spus că nu se aștepta să câștige și că încă este în stare de șoc.

„La început nici măcar nu mi-am dat seama că mă strigaseră pe mine. După ce le-au chemat pe celelalte două fete, mă gândeam că poate ar mai putea exista un loc, dar credeam prea puțin în asta. A fost frumos. Cred că am realizat cu adevărat victoria abia astăzi, când am dat interviul la radio”, a mărturisit ea.

Daliana Petre

Daliana Petre

Tânăra a spus că a fost extrem de emoționantă și că i-a fost greu să gestioneze atenția care s-a abătut brusc asupra ei. Daliana Petre a mărturisit că n-a mai participat niciodată la un concurs de frumusețe și că a fost foarte anxioasă.

„Eram extrem de emoționată. Aproape că nu reușeam să vorbesc și, pentru că nu mai făcusem niciodată acest lucru, nu știam ce să fac, unde să privesc sau cu cine să vorbesc. Când ai în față atât de mulți oameni care te privesc, apare inevitabil puțină anxietate”, a spus românca.

Totul s-a petrecut în Piazza Ferrero, unde au fost desemnate și celelalte două câștigătoare: Aurora Anna Ragusa, reprezentanta Borgo San Martino, care a primit titlul Miss Eleganza, și Emily Istrati, din Borgo dei Brichett, aleasă Miss Sorriso. Daliana a devenit „Bela Trifolera 2026”, un titlu legat de tradițiile orașului Alba și de celebrul Târg Internațional al Trufei Albe.

Au criticat-o că este româncă

După ce vestea victoriei s-a răspândit, în mediul online au apărut și reacții care nu mai aveau nimic de-a face cu prestația tinerei. Unele comentarii au fost șterse ulterior de administratorii paginilor, însă Daliana le văzuse deja. Mesajele făceau referire la faptul că nu este italiancă, ci româncă.

Pentru tânăra de 20 de ani, lovitura a venit exact în momentul în care ar fi trebuit să se bucure cel mai mult.

„Din păcate, unele persoane s-au oprit numai la numele și prenumele meu, fără să privească dincolo de acestea și să vadă o fată de 20 de ani care s-a distrat și și-a urmat drumul. S-au oprit acolo, la suprafață”, a spus ea.

Noul statut o va pune în continuare în lumina reflectoarelor. Daliana va reprezenta Fiera del Tartufo, va participa la deschiderea evenimentului și la Asta del Tartufo și va avea proiecte alături de Radio Alba. Tocmai această expunere îi provoacă însă o anumită neliniște.

„Comentariile au fost șterse, dar eu oricum le văzusem și nu sunt plăcute. Mai ales acest lucru îmi provoacă puțină anxietate. În rest, sunt foarte fericită că îmi pot reprezenta cartierul și Radio Alba: mă înțeleg bine cu băieții care lucrează acolo și sunt bucuroasă că am această ocazie”, a mai spus tânăra.

Deși mesajele au durut, Daliana a spus că nu intenționează să-și schimbe felul de a fi din cauza celor care au ales să o judece.

„Așa sunt eu, nu mă uit în jur. Dacă îmi place un lucru, îl fac. Evident, uneori te oprești să citești anumite lucruri și te dor puțin, dar merg înainte”, a declarat Daliana.

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