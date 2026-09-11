Adrian, ambulanțierul care a murit după ce fusese trimis acasă de la urgențe, a fost înmormântat. Imagini dureroase

Adrian, ambulanțierul care a murit după ce fusese trimis acasă de la urgențe, a fost înmormântat. Imagini dureroase
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Adrian, eroul de pe ambulanță, a fost înmormântat
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Adrian, eroul de pe ambulanță din Teleorman, a fost înmormântat! Salvatorul care și-a petrecut ani întregi alergând să salveze vieți a fost astăzi condus pe ultimul drum. Familia, prietenii și colegii s-au adunat pentru ultima despărțire, iar momentul în care cortegiul funerar a ajuns la Serviciul de Ambulanță a fost pur și simplu sfâșietor.

Sirenele au răsunat din nou pentru Adrian. Numai că, de această dată, nu a mai fost vorba despre o intervenție. Ambulanțele și colegii săi l-au însoțit spre locul de veci. La doar 49 de ani, Adrian a lăsat în urmă o familie devastată și o mulțime de oameni care încă încearcă să proceseze dispariția lui. Colegii alături de care plecase în nenumărate misiuni au stat astăzi în fața lui pentru ultima dată.

Adrian, eroul de pe ambulanță, a fost înmormântat!

În semn de respect pentru omul care și-a dedicat viața acestei meserii, cortegiul funerar s-a oprit la Serviciul de Ambulanță. Locul în care Adrian venise zi de zi să-i salveze pe alții a devenit astăzi locul în care colegii i-au adus ultimul omagiu. Lacrimile au curs fără oprire. Pentru cei care l-au cunoscut, este greu de acceptat că omul cu care împărțeau turele și intervențiile nu va mai urca niciodată într-o ambulanță.

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Adrian, eroul de pe ambulanță, a fost înmormântat

Adrian, eroul de pe ambulanță, a fost înmormântat

Drama s-a produs luni, 7 septembrie. Adrian trebuia să intre în tură dimineața, însă a acuzat o durere puternică în zona gâtului și a mers singur la Spitalul Județean de Urgență din Alexandria. A fost consultat și supus mai multor investigații. După aproximativ patru ore, s-a întors acasă. Familia a povestit că Adrian a primit trei perfuzii și a plecat cu o radiografie și o rețetă.

„I-au pus trei perfuzii și apoi a plecat acasă cu o radiografie în mână și cu o rețetă”, a povestit familia.

Câteva ore mai târziu, starea lui s-a agravat brusc. Familia a sunat la 112, iar la fața locului au ajuns chiar colegii lui Adrian. De data aceasta, salvatorii aveau o misiune cumplită: trebuiau să-și salveze propriul coleg. Resuscitarea a continuat mai bine de o oră și jumătate. În ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, Adrian nu a mai putut fi salvat. A fost declarat mort în jurul orei 19:00.

„Este inadmisibil să-l trimită acasă de la UPU și să moară”

Moartea lui a lăsat în urmă și numeroase întrebări. Familia și apropiații nu înțeleg cum un om care dimineața ajungea singur la spital a murit în aceeași zi.

„Este inadmisibil să-l trimită acasă de la UPU și să moară”, este mesajul transmis de cei apropiați.

Reprezentanții spitalului susțin însă că Adrian a fost evaluat, iar investigațiile realizate atunci nu indicau un infarct sau o altă afecțiune cardiacă acută. Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în urma necropsiei. Cu aproximativ un an înainte să moară, ambulanțierul a postat un mesaj emoționant, care descria viața pe care o dusese în slujba oamenilor.

„Lucrez între viață și moarte. Și zâmbesc, nu pentru că e ușor, ci pentru că altfel m-aș frânge”, a fost unul dintre ultimele mesaje. Într-o altă postare, Adrian a scris: „În fiecare tură, trăiesc o viață întreagă”.

Astăzi, aceste cuvinte au căpătat o greutate pe care nimeni nu și-ar fi dorit să o cunoască. Adrian a fost înmormântat. Pentru familie începe acum o viață fără el. Pentru colegii săi, rămâne amintirea salvatorului care, ani la rând, i-a ajutat pe alții să se vindece și să se întoarcă acasă la cei dragi.

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