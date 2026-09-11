Zidane, omagiat după 30 de ani de adidas! Noile Predator spun povestea completă a unuia dintre cei mai mari fotbaliști ai lumii

Există fotbaliști care promovează un produs și există cazuri rare în care imaginea jucătorului ajunge să se confunde aproape complet cu acesta. Zinedine Zidane și adidas Predator fac parte din cea de-a doua categorie. La 30 de ani de la începutul colaborării cu legendarul francez, adidas marchează momentul prin lansarea unei ediții speciale Predator, inspirată de cariera, originile și momentele care l-au transformat pe „Zizou” într-unul dintre cei mai mari fotbaliști ai generației sale. De la cele două goluri înscrise Braziliei în finala Cupei Mondiale din 1998 și până la incredibilul voleu din finala Ligii Campionilor din 2002, unele dintre imaginile definitorii ale carierei lui Zidane au avut un element comun: celebrele ghete cu cele trei dungi.

Zidane și Predator, una dintre marile povești de marketing din fotbal

Una dintre cele mai mari performanțe ale marketingului sportiv este ca un produs și un sportiv să devină aproape sinonime, iar adidas a reușit acest lucru prin colaborarea de lungă durată cu simbolul fotbalului francez, Zinedine Zidane.

Gigantul german de echipament sportiv sărbătorește 30 de ani de parteneriat cu fostul superstar al lui Real Madrid, care, potrivit articolului original, a preluat în această vară postul de selecționer al Franței după retragerea lui Didier Deschamps.

Unul dintre sportivii emblematici care au purtat adidas Predator încă de la începuturile modelului, Zidane este acum omagiat printr-o nouă pereche de ghete în ediție specială. Francezul a purtat Predator de-a lungul extraordinarei sale cariere la Juventus, Real Madrid și naționala Franței, iar unele dintre cele mai importante momente ale sale au fost realizate cu celebra limbă a ghetelor și cele trei dungi adidas la picioare.

În trei decenii, colaborarea s-a transformat într-unul dintre cele mai longevive și de succes parteneriate comerciale din istoria fotbalului și chiar a sportului, iar Zidane continuă să fie și astăzi unul dintre ambasadorii brandului.

Momentele de neuitat în care Zidane purta Predator

Considerat unul dintre cei mai eleganți fotbaliști care au intrat vreodată pe teren, Zidane a lăsat în urmă o colecție impresionantă de momente care continuă să fie reluate chiar și la două decenii după retragerea sa. Cariera sa, încărcată de trofee, a fost punctată de execuții extraordinare și de apariții decisive în unele dintre cele mai importante meciuri din fotbal.

Iar adidas a fost prezent discret aproape la fiecare pas. Tocmai această asociere permanentă explică în bună măsură succesul extraordinar al parteneriatului: popularitatea modelului Predator a crescut în aceeași perioadă în care Zidane devenea unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști ai planetei, ascensiunea francezului culminând cu câștigarea Balonului de Aur.

Zizou purta Predator atunci când a înscris cu capul de două ori împotriva Braziliei în finala Cupei Mondiale din 1998, disputată chiar în Franța, și tot aceste ghete se aflau în picioarele sale atunci când a reușit unul dintre cele mai frumoase goluri din istoria Ligii Campionilor.

Voleul din 2002 și Panenka din ultima finală a carierei

În finala Ligii Campionilor din 2002, disputată la Glasgow între Real Madrid și Bayer Leverkusen, Zidane a lovit mingea din voleu cu piciorul stâng și a trimis-o spectaculos în poartă, reușind golul care avea să-i aducă lui Real Madrid trofeul și care a rămas una dintre imaginile reprezentative ale carierei sale.

Patru ani mai târziu, în finala Cupei Mondiale din Germania, francezul avea din nou Predator în picioare atunci când a executat cu un tupeu incredibil o lovitură de pedeapsă în stil Panenka împotriva Italiei. Avea să fie ultimul meci al impresionantei sale cariere, o finală rămasă în istorie și pentru eliminarea lui Zidane după incidentul cu Marco Materazzi.

Tocmai asemenea momente au consolidat legătura dintre Zidane și cele trei dungi, pentru că francezul a devenit un superstar mondial într-o perioadă în care imaginea sa era aproape permanent asociată cu ghetele Predator.

O colaborare care nu s-a terminat odată cu retragerea

Contractele dintre fotbaliști și producătorii de echipament apar și dispar permanent, însă relația dintre Zidane și adidas a rezistat și a evoluat mult dincolo de cariera sa de jucător, încheiată în 2006.

Alături de un alt fost star al lui Real Madrid, David Beckham, Zidane, ajuns la 54 de ani, continuă să fie ambasador adidas și una dintre figurile importante ale culturii fotbalistice promovate de companie. Francezul apare în continuare în campaniile publicitare ale brandului și prezintă noile colecții alături de vedetele actualei generații, printre care Lamine Yamal și Jude Bellingham.

În afara terenului, Zidane și-a consolidat această poziție devenind și una dintre figurile asociate cu Y-3, linia de îmbrăcăminte sport premium lansată în urma colaborării dintre adidas și celebrul designer japonez Yohji Yamamoto, un proiect ale cărui origini datează din 2002.

Zidane, despre adidas: „Este mai mult decât un contract”

Vorbind în 2017 pentru SoccerBible despre motivul pentru care relația cu adidas a rezistat atât de mult, Zidane punea accentul înainte de toate pe loialitatea companiei și pe faptul că aceasta i-a rămas alături inclusiv în perioadele mai complicate ale carierei sale.

„Ceea ce apreciez cel mai mult este loialitatea. adidas a fost întotdeauna alături de mine. În momentele bune, bineînțeles, dar și atunci când lucrurile au fost puțin mai complicate. Povestea noastră a început în 1996, iar adidas este și astăzi alături de mine”, spunea Zidane.

Francezul explica încă de atunci că legătura depășise de mult relația comercială obișnuită dintre un sportiv și un sponsor.

„Avem o legătură foarte specială. O relație fantastică. Este mai mult decât un simplu contract între noi, este mai mult de atât. Între adidas și mine este o poveste de 20 de ani. Este extraordinar.”

adidas îi dedică lui Zidane o pereche specială de Predator

După trei decenii petrecute împreună, adidas a decis să marcheze legătura cu legendarul Zizou printr-o ediție specială Predator, concepută ca un omagiu adus talentului și carierei sale.

Potrivită eleganței care l-a caracterizat pe Zidane pe teren, gheata are drept culoare dominantă albul, completat de detalii metalice aurii. Accentele albastre, albe și roșii de pe laterale fac trimitere la performanțele sale în tricoul Franței, iar modelul poartă și însemnul special „ZZ30”, creat pentru aniversarea celor trei decenii de colaborare.

Designul conține și elemente pe care adidas le descrie drept profund personale și care urmăresc diferitele etape ale carierei lui Zidane. Pe celebra limbă rabatabilă apare, în auriu, logo-ul său, inspirat de extraordinarul voleu înscris în finala Ligii Campionilor din 2002.

Cannes, Bordeaux, Torino și Madrid, toate apar pe ghetele lui Zizou

Până și baretele ghetelor spun o parte din poveste, fiecare dintre cele două picioare fiind dedicat unei alte laturi din viața francezului. Pe gheata dreaptă apar orașele care i-au definit cariera profesionistă: Cannes, Bordeaux, Torino și Madrid.

Gheata stângă se întoarce în schimb la originile lui Zidane și face trimitere la comunitățile și cluburile de amatori din Marsilia și împrejurimi care au făcut parte din primii ani ai drumului său în fotbal.

Astfel, noul Predator nu celebrează numai marile trofee și serile în care Zidane a cucerit lumea, ci încearcă să spună întreaga poveste, de la copilul care începea să joace fotbal la Marsilia până la superstarul care avea să ridice Cupa Mondială și să câștige Balonul de Aur.

„Predator a devenit sinonim cu felul în care voiam să joc fotbal”

Cu ocazia lansării noii ediții, Zidane a vorbit despre semnificația relației sale cu adidas și, în special, despre locul ocupat de Predator în propria carieră.

„Fotbalul mi-a oferit atât de multe amintiri de neuitat, iar adidas a făcut parte din această călătorie încă de la început. Predator ocupă un loc special în această poveste. A fost gheata pe care am purtat-o în unele dintre cele mai importante momente ale carierei mele și a devenit sinonimă cu felul în care voiam să joc fotbal”, a declarat Zidane.

Pentru francez, noua pereche de ghete reprezintă și o întoarcere simbolică prin locurile și momentele care i-au definit viața.

„Când mă uit la această gheată, văd momentele, locurile și oamenii care mi-au modelat parcursul. Este un mod special de a sărbători cei 30 de ani petrecuți împreună și de a împărtăși această poveste cu o nouă generație de jucători.”

După trei decenii, Zidane și Predator au ajuns într-un punct în care este greu să vorbești despre unul fără să-ți amintești de celălalt. Iar dacă longevitatea acestei relații este un indiciu, unul dintre cele mai de succes parteneriate comerciale din istoria fotbalului are toate șansele să continue mult timp după ce francezul și-a agățat ghetele în cui.

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