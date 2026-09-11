Din iadul de la 11 septembrie spre o nouă iubire! Cele două văduve care și-au refăcut viețile și au ajutat mii de oameni

Patti Quigley și Susan Retik au fost unite de una dintre cele mai cumplite tragedii din istoria recentă a Statelor Unite. În dimineața de 11 septembrie 2001, soții lor se aflau la bordul a două dintre avioanele deturnate de teroriștii al-Qaida și prăbușite în Turnurile Gemene de la World Trade Center. Ambele femei erau însărcinate, ambele aveau deja copii mici și, în numai câteva minute, viețile lor s-au schimbat pentru totdeauna. La scurt timp după atentate s-au cunoscut, au descoperit că împărtășesc o suferință pe care puțini o puteau înțelege și au devenit prietene apropiate. Un sfert de secol mai târziu, fiecare și-a găsit din nou dragostea, iar legătura dintre ele continuă prin proiectele dedicate văduvelor și copiilor din Afganistan.

În dimineața de 11 septembrie și-au sărutat soții fără să știe că era ultima dată

Potrivit People.com, în dimineața zilei de 11 septembrie 2001, Patti Quigley și-a luat rămas-bun de la soțul ei, Patrick, care pleca din noua lor casă din Wellesley, Massachusetts, pentru un zbor către Los Angeles. Patti era însărcinată în opt luni și, după plecarea lui, s-a ocupat de fiica lor de cinci ani, Rachel, pe care trebuia să o pregătească pentru grădiniță.

La aproximativ șase kilometri distanță, în Needham, Susan Retik își lua și ea rămas-bun de la soțul ei, David, în vârstă de 33 de ani, iubirea ei din perioada facultății. Cei doi aveau deja doi copii, Ben și Molly, iar Susan era însărcinată cu al treilea.

Ani mai târziu, ea avea să-și amintească faptul că familia sa se afla într-un moment foarte fericit al vieții, fără să bănuiască tragedia care urma să lovească în aceeași dimineață.

Avioanele soților lor au lovit cele două turnuri ale World Trade Center

Avionul în care se afla David Retik a fost deturnat de teroriști al-Qaida și s-a izbit de Turnul de Nord al World Trade Center. La numai 17 minute distanță, avionul în care călătorea Patrick Quigley a lovit Turnul de Sud.

Pentru Patti, viața pe care o considera aproape perfectă s-a transformat instantaneu într-o tragedie. Ea și-a amintit ulterior cât de greu i-a fost să accepte că soțul său fusese ucis tocmai într-o perioadă în care familia lor părea să aibă totul.

În zilele care au urmat, cele două văduve au fost înconjurate de rude, prieteni și chiar necunoscuți care au încercat să le ajute cum au putut. Oamenii le pregăteau mâncare, aveau grijă de copii și trimiteau cadouri pentru cei mici, inclusiv pături tricotate manual și jucării.

Susan Retik, care are acum 58 de ani, spune că amploarea sprijinului primit atunci a fost extraordinară.

Și-au născut copiii la numai câteva săptămâni după atentate

La aproximativ o lună după moartea lui Patrick, pe 15 octombrie 2001, Patti Quigley a născut-o pe Leah. În luna noiembrie, Susan Retik a adus-o pe lume pe fiica sa, Dina.

O prietenă comună, care și-a dat seama cât de asemănătoare erau situațiile prin care treceau cele două femei, le-a încurajat să se întâlnească. Legătura s-a format aproape imediat, pentru că fiecare dintre ele găsise în cealaltă o persoană capabilă să înțeleagă fără explicații trauma pe care o trăia.

Susan a povestit că au simțit foarte repede că împărtășeau ceva ce aproape nimeni din jurul lor nu putea înțelege pe deplin.

Durerea lor s-a transformat într-o dorință de a ajuta văduvele din Afganistan

Experiența prin care trecuseră le-a făcut să se gândească și la femeile rămase văduve în Afganistan, țară invadată de Statele Unite după atentatele de la 11 septembrie.

Patti și Susan au început să se întrebe cine le ajuta pe acele femei, mai ales în condițiile în care multe afgane fuseseră private de drepturi și se confruntau cu sărăcie, război și lipsa unei forme reale de protecție socială.

Susan a explicat că ele primiseră un sprijin uriaș în Statele Unite și că tocmai această experiență le-a făcut să simtă că trebuie să ofere, la rândul lor, ajutor unor femei aflate într-o situație disperată.

Cele două au fondat organizația nonprofit Beyond the 11th, care, în numai primii ani de activitate, a strâns peste 325.000 de dolari, bani folosiți pentru a sprijini aproximativ 500 de văduve afgane și cei 2.500 de copii ai acestora.

„Nimeni nu vrea să fie victima”

În 2006, Susan Retik explica pentru PEOPLE că una dintre modalitățile prin care reușise să meargă mai departe fusese tocmai capacitatea de a transforma propria suferință într-o formă de ajutor pentru alții.

„Nimeni nu vrea să fie victima”, spunea ea atunci, adăugând că momentul în care s-a simțit suficient de puternică pentru a-i ajuta pe ceilalți a fost și momentul care a ajutat-o să supraviețuiască emoțional tragediei.

În același an, Patti și Susan au mers în Afganistan pentru a întâlni unele dintre tinerele văduve pe care organizația lor le sprijinea.

Pentru Susan, faptul că aceste femei știau că alte femei, aflate de cealaltă parte a lumii, strângeau bani și se gândeau la ele era important chiar și dincolo de valoarea financiară a ajutorului, pentru că le putea face să se simtă mai puțin singure.

Patti a fondat apoi o școală pentru fete în Afganistan

Patti Quigley, care are acum 62 de ani, și-a continuat activitatea umanitară și a devenit cofondatoare a organizației Razia’s Ray of Hope, care a construit și administrează o școală pentru fete în Afganistan, unde sunt educate eleve de la grădiniță până la clasa a șasea.

Susan a continuat, la rândul său, activitatea prin Beyond the 11th, organizație care de-a lungul anilor a acordat granturi în valoare totală de peste 1,75 milioane de dolari unor programe și organizații care ajută văduvele afgane.

Începând din 2021, Beyond the 11th a oferit lunar fonduri mamelor văduve ale fetelor care învață la școala administrată de Razia’s Ray of Hope.

Susan a luat recent decizia dificilă de a închide Beyond the 11th, însă programul dedicat mamelor văduve va continua să fie susținut printr-un fond special, iar ea se va alătura lui Patti în consiliul de administrație al Razia’s Ray of Hope.

Pentru cele două femei, această reunire profesională după atâția ani are o valoare simbolică uriașă. Patti spune că simte că povestea lor a ajuns într-un fel acolo unde trebuia să ajungă, mai ales pentru că prietenia lor a rămas la fel de puternică.

După ani de doliu, amândouă au găsit din nou dragostea

În paralel cu creșterea copiilor și activitatea desfășurată pentru văduvele din Afganistan, Susan și Patti au reușit, fiecare în ritmul ei, să-și refacă și viața personală.

În 2004, Susan l-a cunoscut pe Donald, consultant pentru organizații nonprofit, cu care intrase inițial în contact online. Cei doi s-au căsătorit în decembrie 2006 și au împreună o fiică, Rebecca, care are acum 18 ani și este în primul an de facultate.

Susan spune despre Donald că a fost un sprijin extraordinar pentru ea, un tată foarte bun și un soț pe care se poate baza, iar după tot ceea ce a trăit nu se ferește să spună că se consideră norocoasă pentru faptul că a reușit să găsească din nou iubirea.

Patti și-a întâlnit noul partener în urmă cu 16 ani

Patti Quigley și-a găsit, la rândul său, un nou partener în urmă cu aproximativ 16 ani, când niște prieteni i l-au prezentat pe Bob Dolan, un bancher specializat în credite comerciale, divorțat și tată a doi copii.

Patti spune că ajunsese într-un punct al vieții în care știa că se poate descurca singură și că nu avea nevoie de o relație pentru a se simți întreagă, însă își dorea să aibă pe cineva alături.

Despre Bob vorbește ca despre un om sigur pe el, inteligent și blând, iar faptul că are din nou un partener pe care se poate baza reprezintă pentru ea una dintre bucuriile vieții construite după tragedie.

De la Ground Zero până la Boston, la 25 de ani de la atentate

Între 10 și 12 septembrie 2026, Patti, Susan și zeci de susținători participă la ultima cursă caritabilă de ciclism organizată de Beyond the 11th, pe un traseu de aproximativ 260 de mile, adică peste 400 de kilometri, între zona World Trade Center din Manhattan și Boston.

Pentru Susan, 11 septembrie rămâne inevitabil o zi extrem de grea, însă după 25 de ani a căpătat și o altă semnificație, fiind legată de dragostea și compasiunea pe care le-a întâlnit după tragedie.

Ea consideră că una dintre cele mai importante alegeri pe care ea și Patti au făcut-o atunci a fost să nu răspundă urii prin și mai multă ură, ci să încerce să găsească umanitate chiar în mijlocul unei tragedii care părea imposibil de înțeles.

După 25 de ani, cele două femei rămân prietene, și-au crescut copiii, au reușit să iubească din nou și au transformat una dintre cele mai dureroase experiențe ale vieții lor într-un proiect prin care mii de femei și copii aflați la mii de kilometri distanță au primit ajutor.

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