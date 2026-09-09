Cât au costat cele două rochii de mireasă purtate de fiica Adinei Buzatu. Sara a arătat spectaculos în ziua nunții!

Cât au costat cele două rochii de mireasă purtate de fiica Adinei Buzatu. Sara a arătat spectaculos în ziua nunții!
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Preț rochii de mireasă Sara/ sursa foto: social media
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Pentru stilista Adina Buzatu, ziua de marți, 8 septembrie, a fost una specială. Fiica sa, Sara, s-a căsătorit cu partenerul ei, Luca Portik. Evenimentul a fost spectaculos. Mireasa a optat pentru două rochii de mireasă!

Sara și Luca au ajuns în fața ofițerului stării civile, dar au ales să aibă și cununia religioasă în aceeași zi. Adina Buzatu nu s-a uitat la bani, așa că a făcut ca totul să iasă impecabil. Bineînțeles că mireasa a atras toate privirile, mai ales că a purtat nu una, ci două rochii. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cât costă rochiile de mireasă ale Sarei

Preț rochii de mireasă Sara/ sursa foto: social media

Preț rochii de mireasă Sara/ sursa foto: social media

În cea mai importantă zi din viața Sarei, ea a optat pentru două rochii. Prima a fost extrem de elegantă, cu despicătură pe picior, completată de un voal fin. Ambele au fost realizate din mătase naturală.

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Prețul este pe măsură, astfel că pentru cele două rochii de mireasă, vedeta a trebuit să scoată din buzunar nici mai mult, nici mai puțin de 7.000 de euro, potrivit Click.

Cum a arătat Sara la nuntă și ce mesaj i-a transmis Adina Buzatu

Preț rochii de mireasă Sara/ sursa foto: social media

Preț rochii de mireasă Sara/ sursa foto: social media

Rochia a fost realizată dintr-un corset și o fustă. Atunci când a pășit în biserică pentru ceremonia religioasă, fiica Adinei Buzatu a fost însoțită la braț de tatăl ei. Un detaliu care a atras atenția a fost că voalul elegant îi acoperea chipul. Cu toate acestea, emoțiile proaspetei mirese nu puteau fi ascunse. Tânăra a radiat de fericire în cea mai importantă zi din viața ei.

Nici mama ei nu a fost mai prejos. Elegantă, zâmbăreață și mândră de fata ei, a atras și ea privirile invitaților. Mai mult decât atât, fericită de noua etapă din viața Sarei, Adina Buzatu a scris un mesaj impresionant în mediul online.

„Te adoră mami!!!!”, a spus Adina Buzatu pe Instagram.

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