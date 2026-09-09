Cât au costat cele două rochii de mireasă purtate de fiica Adinei Buzatu. Sara a arătat spectaculos în ziua nunții!

Pentru stilista Adina Buzatu, ziua de marți, 8 septembrie, a fost una specială. Fiica sa, Sara, s-a căsătorit cu partenerul ei, Luca Portik. Evenimentul a fost spectaculos. Mireasa a optat pentru două rochii de mireasă!

Sara și Luca au ajuns în fața ofițerului stării civile, dar au ales să aibă și cununia religioasă în aceeași zi. Adina Buzatu nu s-a uitat la bani, așa că a făcut ca totul să iasă impecabil. Bineînțeles că mireasa a atras toate privirile, mai ales că a purtat nu una, ci două rochii. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cât costă rochiile de mireasă ale Sarei

În cea mai importantă zi din viața Sarei, ea a optat pentru două rochii. Prima a fost extrem de elegantă, cu despicătură pe picior, completată de un voal fin. Ambele au fost realizate din mătase naturală.

Prețul este pe măsură, astfel că pentru cele două rochii de mireasă, vedeta a trebuit să scoată din buzunar nici mai mult, nici mai puțin de 7.000 de euro, potrivit Click.

Cum a arătat Sara la nuntă și ce mesaj i-a transmis Adina Buzatu

Rochia a fost realizată dintr-un corset și o fustă. Atunci când a pășit în biserică pentru ceremonia religioasă, fiica Adinei Buzatu a fost însoțită la braț de tatăl ei. Un detaliu care a atras atenția a fost că voalul elegant îi acoperea chipul. Cu toate acestea, emoțiile proaspetei mirese nu puteau fi ascunse. Tânăra a radiat de fericire în cea mai importantă zi din viața ei.

Nici mama ei nu a fost mai prejos. Elegantă, zâmbăreață și mândră de fata ei, a atras și ea privirile invitaților. Mai mult decât atât, fericită de noua etapă din viața Sarei, Adina Buzatu a scris un mesaj impresionant în mediul online.

„Te adoră mami!!!!”, a spus Adina Buzatu pe Instagram.

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