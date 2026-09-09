Geta Sterp, însărcinată pentru a doua oară! A dezvăluit și sexul bebelușului

Este fericire mare în familia Sterp. Geta și Sebastian vor deveni părinți pentru a doua oară. Sora lui Iancu și a lui Culiță Sterp a făcut anunțul în mediul online. Mai mult decât atât, a dezvăzluit sexul bebelușului care urmează să se nască.

Geta Sterp trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Sebastian. Cei doi au devenit părinții unui băiețel în 2022, iar acum, când sora lui Culiță și a lui Iancu împlinește 30 de ani, deci schimbă prefixul, va aduce pe lume al doilea copil.

Mai mult decât atât, vedeta a dezvăluit și sexul bebelușului în mediul online. Anunțul a fost făcut cu fast, prin intermediul unui gender reveal emoționant, dar și a unui mesaj impresionant. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Geta Sterp este însărcinată pentru a doua oară

Geta Sterp și-a sărbătorit ziua de naștere într-un cadru de poveste. Numai că aceasta a anunțat și că este însărcinată. Ea și-a surprins fanii prin intermediul unui videoclip în mediul online cu vestea că va deveni mamă pentru a doua oară. Mai mult decât atât, ea va aduce pe lume o fetiță.

„Vladimir, vei avea o surioară! Mi-am dorit să anunț vestea asta astăzi, alături de cei dragi, sărbătorind ziua mea. Nimeni nu a știut nimic până acum. Doar eu și Sebi am știut că vom deveni părinți din nou, dar am ales să păstrăm și noi surpriza de a afla împreună printr-un gender reveal diferit, fără ca nimeni să bănuiască ceva. Cel mai frumos cadou de ziua mea? Un suflet mic vine să ne completeze familia și să ne umple casa de și mai multă iubire”, a scris Geta Sterp în mediul online.

Iancu Sterp, fericit că se mărește familia

Nu doar Geta a spus pe rețelele de socializare că va deveni mamă pentru a doua oară. Vizibil fericit, Iancu Sterp, fratele acesteia a publicat de asemenea un videoclip prin care spunea că familia lor se mărește și că Vladimir, fiul cel mare al Getei și al lui Sebastian va avea o surioară.

„E fată, măi”, a spus Iancu Sterp în videoclipul publicat de la ziua Getei.

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