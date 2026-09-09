Adriana Bahmuțeanu, reacție dură după ce bunurile lui Silviu Prigoană au fost găsite la un târg de vechituri. „Le-a luat și le-a dus acolo”

Adriana Bahmuțeanu, reacție dură după ce bunurile lui Silviu Prigoană au fost găsite la un târg de vechituri. „Le-a luat și le-a dus acolo”
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Adriana Bahmuțeanu / Sursa foto: Social media
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Adriana Bahmuțeanu a reacționat după ce mai multe obiecte care i-au aparținut lui Silviu Prigoană au fost găsite într-un târg de vechituri din București. Printre acestea se află fotografii de familie, imagini personale și documente.

Vedeta susține că a fost surprinsă să afle unde au ajuns lucrurile fostului său soț. Ea spune că, după moartea acestuia, nu a reușit să recupereze mai multe obiecte personale. Adriana Bahmuțeanu a vorbit deschis despre situația care a luat-o prin surprindere.

„Prigoană nu a vrut să îmi dea nimic”

Lucruri care au făcut parte din viața personală și profesională a lui Silviu Prigoană au ajuns să fie expuse spre vânzare în Vitan. Printre acestea se află o pictură realizată în perioada copilăriei sale, două portrete ale Adrianei Bahmuțeanu și Vioricăi, precum și certificatul său de deputat.

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La tarabe au mai fost găsite o pagină din revista „Capital”, dedicată oamenilor de afaceri, și documente privind acțiunile pe care le deținea la Radiodifuziunea Română.

Adriana Bahmuțeanu a fost revoltată de situație și susține că nu știe cine a decis să renunțe la obiectele respective sau cum au ajuns acestea la gunoi. Vedeta a explicat că Silviu Prigoană obișnuia să păstreze în două containere diverse lucruri pe care nu le mai folosea. Însă nu cunoaște locul în care erau amplasate acestea.

„Probabil acel depozit, container, a fost dezafectat și lucrurile au ajuns la gunoi. Cineva le-a luat și le-a dus la târgul de vechituri. Eu nu știu unde se afla acel depozit/container, toate hainele și bunurile mele personale au rămas acolo. Prigoană nu a vrut sa îmi dea nimic. Am plecat de la el cu 1.000 de lei și 2 copii în brațe, am fugit unde am văzut cu ochii”, a spus Adriana Bahmuțeanu pentru Gândul.ro.

Omul de afaceri depozita obiecte care nu îi mai trebuiau

Potrivit Adrianei Bahmuțeanu, fostul om de afaceri obișnuia să păstreze într-un spațiu separat lucrurile de care nu mai avea nevoie.

„Prigoana era un om strângător, nu arunca nimic, tot ce nu folosea pe moment trimitea la container: electrocasnice, oale, tablouri, haine, jucării. Nu am idee ce s-a întâmplat, dar probabil după atâția ani, obiectele din containere s-au deteriorat și a trebuit să se facă curat în interior. Strângea tot, avea tezaurizare compulsiva”, a mai adăugat vedeta TV.

Sursa foto: Social media

Adriana Bahmuțeanu a rememorat și momentul în care a încercat să-și ia înapoi bunurile personale. Însă demersul său nu a avut succes.

„După ce a murit, l-am sunat pe un angajat, șoferul lui de pe vremuri, să îl rog să îmi returneze obiectele personale și nu a vrut”, a mărturisit Adriana.

CITEȘTE ȘI: Lucrurile de suflet ale lui Silviu Prigoană, în târgul de vechituri din Vitan: ”Le-a lăsat bani pentru 3 generații și nu s-a găsit o magazie unde să le pună”

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