Vica Blochina, mesaj acid pentru bărbații care nu scot portofelul la restaurant: ”Cum se numesc?”

Vica Blochina, mesaj acid pentru bărbații care nu scot portofelul la restaurant: ”Cum se numesc?”
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Vica Blochina
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Vica Blochina pus tunurile direct pe bărbații care uită brusc de portofel atunci când chelnerul aduce nota! Vedeta a lansat o întrebare cu țintă precisă pentru cei care invită o femeie la restaurant, dar la final fac rapid socoteala și propun celebra împărțeală „jumi-juma”.

Vica Blochina este cunoscută pentru opiniile sale directe, iar de această dată a ales un subiect care poate împărți rapid internetul în două tabere. Vedeta a vorbit despre bărbații care invită femeile la masă, dar nu își asumă și nota de plată.

Vedeta a ales să nu dea nume și nici să indice un bărbat anume. În schimb, a pus problema frontal, lăsând internetul să decidă singur cine se simte cu musca pe căciulă.

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„Întrebare serioasă: cum se numesc bărbații care invită femeile la masă și, când vine nota, plătesc «jumi-juma»?”, a fost mesajul transmis de Vica Blochina.

Vica Blochina adoră bărbații cu bani!

Și cam aici începe partea interesantă. Vica nu a spus dacă întrebarea a pornit de la o întâmplare recentă sau dacă a fost pur și simplu o înțepătură generală.

Vica Blochina

Vica Blochina

Declarația nu este tocmai surprinzătoare dacă ținem cont de felul în care Vica Blochina a vorbit de-a lungul timpului despre relații, bani și bărbați. Blonda a recunoscut că a avut relații cu doi miniștri, însă nu a vrut să dezvăluie identitatea acestora. În plus, ea a spus fără perdea că întotdeauna a fost atrasă de oamenii care au reușit să ajungă la un anumit nivel și de la care consideră că are ce învăța.

„Eu am cunoscut crème de la crème. Eu de aia nu am plecat din România, pentru că mi-a plăcut această barosăneală. Mie îmi place să cunosc lumea bună”, a spus fosta amantă a lui Victor Pițurcă.

Așadar, Vica nu s-a ferit niciodată să spună că preferă un anumit stil de viață și că nu vede nimic greșit în a avea standarde ridicate atunci când vine vorba despre bărbatul de lângă ea.

Nu vrea să „sponsorizeze” bărbatul de lângă ea

Vedeta a fost extrem de categorică atunci când și-a descris preferințele. Vica a spus că ea este cea mai săracă din grup și că își dorește un bărbat care să aibă ambiție și să fie capabil să facă bani.

„Au fost doi miniștri, dar nu pot să spun numele. (…) Toată viața mi-au plăcut oamenii cu bani, dar să știi că dintre toți prietenii mei, eu sunt cea mai săracă. Mie îmi plac oamenii de la care am ce să învăț. Nu am avut niciodată o relație cu un bărbat sărac, niciodată. Nu pot. Niciodată nu am cerut nimănui nimic.

Știi ce înseamnă sărac? Dacă un bărbat până la 30 de ani nu a realizat nimic în viața lui, el nu o să realizeze niciodată. În primul rând tu, ca bărbat, trebuie să asiguri viitorul, pentru că tu ești stâlpul. Dacă ai reușit să faci lucrul acesta, înseamnă că eu am ce învăța de la tine. Să bag eu mâna în buzunar și să îți cumpăr ceva…”, a dezvăluit Vica Blochina.

Cu asemenea declarații la activ, întrebarea despre nota de plată nu mai pare chiar aruncată la întâmplare. Vica și-a făcut deja publice standardele, iar acum a venit cu o nouă înțepătură pentru cei care consideră că o ieșire la restaurant trebuie încheiată obligatoriu cu împărțirea bonului.

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