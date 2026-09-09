Țara unde părinții primesc 3.000 de euro pentru fiecare copil venit pe lume

O insulă din Grecia vine cu o măsură menită să încurajeze familiile să rămână și să își crească aici copiii. Autoritățile locale din Nisyros au decis să acorde un sprijin financiar de până la 3.000 de euro pentru fiecare copil care se naște într-o familie ce îndeplinește condițiile stabilite de municipalitate. Inițiativa vine în contextul problemelor demografice cu care se confruntă numeroase comunități mici din Grecia, în special insulele unde populația permanentă este redusă.

Măsura a fost propusă de primarul municipiului Nisyros, Christofis Koronaios, și a primit aprobarea unanimă a Consiliului Local. Astfel, administrația insulei încearcă să ofere un sprijin concret părinților aflați la început de drum și, în același timp, să încurajeze familiile tinere să își stabilească definitiv viața pe insulă.

Părinții primesc 3.000 de euro pentru fiecare copil venit pe lume

Ajutorul financiar este acordat o singură dată pentru fiecare copil. Banii sunt destinați cheltuielilor pe care le presupune venirea pe lume a unui nou membru al familiei, într-o perioadă în care costurile pot crește considerabil. De la necesitățile de bază pentru bebeluș și până la alte cheltuieli asociate primelor luni de viață, suma poate reprezenta un sprijin important pentru părinți.

Nu orice familie poate beneficia însă automat de acest ajutor. Pentru acordarea indemnizației există condiții clare privind legătura cu municipiul Nisyros. La momentul nașterii copilului, părinții trebuie să fie cetățeni ai municipiului și să aibă reședința permanentă pe insulă. Prin această condiție, autoritățile urmăresc ca sprijinul să ajungă în primul rând la familiile care fac parte efectiv din comunitatea locală și care locuiesc în mod permanent în Nisyros.

Valoarea de 3.000 de euro reprezintă, potrivit informațiilor publicate de municipalitate, plafonul maxim permis de actualul Cod al Administrației Locale. Un alt avantaj important este faptul că suma este neimpozabilă. În plus, indemnizația nu este luată în calcul atunci când sunt stabilite criteriile de venit pentru alte forme de ajutor social. Practic, familia care primește banii nu riscă să piardă alte beneficii doar pentru că a încasat această indemnizație.

Programul dispune deja și de o bază financiară pentru a putea fi pus în aplicare. În bugetul Municipiului Nisyros pentru anul 2026 a fost prevăzută suma de 9.000 de euro pentru această măsură. Bugetul permite, astfel, acordarea sprijinului financiar fără ca autoritățile să fie nevoite să aștepte o rectificare bugetară pentru lansarea programului.

Suma alocată în buget indică faptul că, în forma actuală, municipalitatea poate susține financiar trei nașteri eligibile cu valoarea maximă de 3.000 de euro fiecare. În funcție de evoluția numărului de copii născuți și de resursele disponibile, programul ar putea deveni un instrument important al politicii locale pentru susținerea familiilor.

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