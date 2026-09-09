Accident grav în Iași! Un camion s-a răsturnat peste un autoturism. O persoană a murit

Accident grav în Iași! Un camion s-a răsturnat peste un autoturism. O persoană a murit
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Un accident grav a avut loc astăzi, 9 septembrie, în localitatea Lețcani, județul Iași. Un camion s-a răsturnat și a ajuns peste un alt autoturism. Din primele informații, în urma celor întâmplate o persoană a murit, iar alta a fost rănită grav.

Accidentul a avut loc în localitatea Lețcani, județul Iași. Se pare că un camion s-a răsturnat în timpul deplasării, din motive încă necunoscute, și a ajuns peste un autoturism. În urma celor întâmplate, alarma a fost dată imediat, iar echipajele de salvare au intervenit de urgență.

Un camion s-a răsturnat peste un autoturism

În mașina prinsă sub camion se aflau două persoane. Impactul a fost extrem de violent, iar una dintre victime nu a mai putut fi salvată. Cea de-a doua persoană a fost găsită inconștientă de către salvatori, iar acesteia i s-au acordat îngrijiri medicale de urgență.

Un camion s-a răsturnat peste o mașină /Foto: Ziarul de Iași

La faţa locului au intervenit mai multe echipaje de salvare: o autospecială de stingere (ASAS), o autospecială de descarcerare, un echipaj de terapie intensivă mobilă (TIM) şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iaşi, cu 9 subofiţeri din cadrul ISU Iaşi.

Traficul în zona producerii accidentului a fost afectat în timpul intervenției echipajelor. Intervenția a fost una dificilă, având în vedere poziția camionului și autoturismul peste care acesta s-a răsturnat.

„Pompierii militari din cadrul Detaşamentului 1 de Pompieri Iaşi intervin la un accident rutier grav produs în localitatea Leţcani, în care un camion s-a răsturnat peste un autoturism. În urma evenimentului au rezultat două victime aflate în autoturism. Una dintre acestea prezintă leziuni incompatibile cu viaţa, iar cea de-a doua persoană este inconştientă”, a transmis ISU Iaşi.

Pentru moment nu se cunosc cauzele producerii accidentului. Polițiștii fac investigații pentru stabilirea tuturor împrejurărilor.

 

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