Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – miercuri, 9 septembrie, de la ora 19:00

Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show - miercuri, 9 septembrie, de la ora 19:00
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Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitat: Silviu Predoiu, fost șef al SIE. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual.

De la analize la rece a celor mai importante decizii ale ultimelor ediții la dezbateri care au stârnit controverse, de la glume spontane la replici acide – toate se întorc într-o ediție specială, dedicată celor mai importante momente din platoul Marius Tucă Show.

Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”

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