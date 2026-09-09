Facturile la energie se scumpesc din această toamnă! Cu cât vor plăti românii mai mult

Facturile la energie se scumpesc din această toamnă! Cu cât vor plăti românii mai mult
Energie Electrică
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Românii ar putea scoate mai mulți bani din buzunar pentru energia electrică în lunile următoare. După o vară marcată de temperaturi foarte ridicate, secetă și probleme în producția de energie, autoritățile estimează că furnizorii ar putea opera ajustări de preț în perioada următoare. Creșterile ar urma să fie, în general, moderate, iar estimarea Ministerului Energiei indică majorări care ar putea ajunge până la aproximativ 10%, în funcție de furnizor și de contractul fiecărui consumator.

Noua situație de pe piața energiei este influențată de mai mulți factori care s-au suprapus în ultimele luni. Producția hidro a fost afectată serios de lipsa precipitațiilor, în timp ce unele dintre cele mai importante surse de producție ale României au trecut prin perioade de indisponibilitate. În aceste condiții, o parte din energia necesară consumului a trebuit cumpărată de pe piețele angro, unde prețurile au fost mai ridicate.

Facturile pot crește din două motive

O factură mai mare în această toamnă nu va însemna neapărat că furnizorul a majorat tariful. Unul dintre motivele pentru care consumatorii ar putea observa sume mai mari este chiar consumul crescut din timpul verii.

Temperaturile extrem de ridicate au determinat folosirea intensă a aparatelor de aer condiționat, în unele cazuri timp de mai multe ore pe zi. Astfel, chiar și în situația în care prețul pe kilowatt-oră ar fi rămas neschimbat, consumul mai mare poate duce automat la o factură mai consistentă.

Pe de altă parte, există și presiunea venită dinspre piața de energie. Furnizorii își stabilesc prețurile în funcție de costurile de achiziție, contractele pe care le au și condițiile în care cumpără energia pentru clienții lor. Din acest motiv, o eventuală majorare nu va fi identică pentru toți consumatorii.

Seceta a afectat puternic producția de energie

Una dintre cele mai mari probleme din această vară a fost lipsa apei. Hidrocentralele au produs mai puțină energie, pe fondul debitelor scăzute ale râurilor și al Dunării.

Situația Dunării a devenit deosebit de dificilă în lunile iulie și august. Debitul mediu a coborât la valori mult sub media obișnuită pentru această perioadă, iar la începutul lunii septembrie nivelurile au rămas extrem de scăzute.

Problema are un impact important asupra producției Hidroelectrica, una dintre principalele companii din sectorul energetic românesc. Hidrocentralele de la Porțile de Fier au o contribuție majoră la producția companiei, iar reducerea debitului Dunării se reflectă direct în cantitatea de energie care poate fi generată.

În momentul în care producția internă scade, furnizorii și traderii sunt nevoiți să apeleze mai mult la piața angro pentru a-și acoperi necesarul. Iar atunci când energia este cumpărată la prețuri mai mari, presiunea poate ajunge, în cele din urmă, și asupra facturilor consumatorilor.

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