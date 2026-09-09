Cod galben de caniculă în România. ANM a actualizat prognoza meteo

Cod galben de caniculă în România. ANM a actualizat prognoza meteo
Toamna a început cu un cod galben de caniculă în mai multe zone din România
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Experții Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au actualizat prognoza meteo pentru joi și vineri (9-10 septembrie 2026). Este cod galben de caniculă în mai multe zone din România.

Potrivit prognozei meteo actualizate, joi, 8 septembrie ANM a fost emis un cod galben de temperaturi extrem de ridicate în 10 județe din vestul și nord-vestul țării: Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania.

Cod galben de caniculă la început de toamnă

Avertizarea meteorologică este valabilă începând cu ora 12:00 până la ora 18:00. ANM anunță maxime cuprinse între 30 și 35 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori se vor înregistra în Câmpia de Vest. Județele afectate de caniculă sunt: Satu-Mare, Maramureș, bihor, Sălaj, Cluj, Arad, Alba, Hunedoara, Timișoara și Caraș-Severin.

„Miercuri (9 septembrie) în Banat, Crişana, Maramureş şi în vestul Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate şi izolat caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 şi 35 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest”, precizează ANM.

Joi, 10 septembrie, va fi cod galben de caniculă în sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei.

„Joi (10 septembrie) în sudul Banatului, în sud-vestul Olteniei şi al Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 şi 34 de grade”, au anunțat meteorologii.

În Capitală, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorilor de 39-31 de grade Celsius. Minima termică va fi de 12 – 15 grade Celsius. Joi, 10 septembrie, vremea se menține călduroasă, cu maxime de 31-32 de grade Celsius. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

Luna septembrie rămâne extrem de caldă până la final, cu temperaturi care se vor situa peste cele specifice pentru prima lună de toamnă. Vremea caldă din această perioadă s-a instalat pe fondul „domului de căldură” format deasupra Europei. erul cald este împins dinspre nordul Africii către Franța, Spania și Italia, în timp ce un sistem de presiune ridicată contribuie la formarea unei cupole de căldură.

Aceasta a adus un val de căldură intens, neobișnuit pentru această perioadă a anului, cu temperaturi vor atinge peste 30 grade și vor depăși local 40 de grade Celsius în anumite zone din sudul Europei. Previziunile pentru săptămâna viitoare sugerează, de asemenea, o posibilă schimbare a vremii, cu o perioadă ploioasă și mai răcoroasă.

Val de căldură peste Europa, cu temperaturi de 40 de grade. Ce se întâmplă în România în următoarele două săptămâni

Meteorologii Accuweather anunță o răcire radicală a vremii: Ploi, furtuni și temperaturi de iarnă în septembrie. Unde vor fi 3 grade Celsius

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
A lăsat Amsterdamul pentru o peșteră din Sicilia! Cât a plătit și cât o costă lunar viața în casa desprinsă din filme
A lăsat Amsterdamul pentru o peșteră din Sicilia! Cât a plătit și cât o costă lunar viața în casa desprinsă din filme
Cum a rămas o bătrânică fără economiile familiei. A fost păcălită de un constănțean
Cum a rămas o bătrânică fără economiile familiei. A fost păcălită de un constănțean
Apple lansează iPhone 18! Gigantul american pregătește cea mai spectaculoasă schimbare din ultimii ani
Apple lansează iPhone 18! Gigantul american pregătește cea mai spectaculoasă schimbare din ultimii ani
Țara unde părinții primesc 3.000 de euro pentru fiecare copil venit pe lume
Țara unde părinții primesc 3.000 de euro pentru fiecare copil venit pe lume
Accident grav în Iași! Un camion s-a răsturnat peste un autoturism. O persoană a murit
Accident grav în Iași! Un camion s-a răsturnat peste un autoturism. O persoană a murit
Declarație ȘOCANTĂ de la Moscova! CĂLIN GEORGESCU, menționat de șeful diplomației ruse
Mediafax
Declarație ȘOCANTĂ de la Moscova! CĂLIN GEORGESCU, menționat de șeful diplomației ruse
Românii nu verifică informațiile de pe internet. Sub 20% caută să vadă dacă ce citesc este adevărat. Pe ce loc suntem în clasamentul Eurostat
Gandul.ro
Românii nu verifică informațiile de pe internet. Sub 20% caută să vadă dacă ce citesc este adevărat. Pe ce loc suntem în clasamentul Eurostat
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Prosport.ro
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
„Schimbul de ulei japonez”, explicat de un mecanic cu 20 de ani de experiență. De ce metoda a devenit virală în rândul șoferilor
Adevarul
„Schimbul de ulei japonez”, explicat de un mecanic cu 20 de ani de experiență. De ce metoda a devenit virală în rândul șoferilor
Elon Musk i-a spus unei foste iubite că are nevoie de „o legiune de copii înainte de începerea unui război civil”
Digi24
Elon Musk i-a spus unei foste iubite că are nevoie de „o legiune de copii înainte de începerea unui război civil”
„Cam multe femei care conduc și iau decizii”. Derapaj sexist al liderului sindical de la Metrorex
Mediafax
„Cam multe femei care conduc și iau decizii”. Derapaj sexist al liderului sindical de la Metrorex
Salma Hayek, apariție incendiară la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Salma Hayek, apariție incendiară la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
Imaginile cu Victoria au făcut furori pe net. Fosta soție a apărut în bikini
Prosport.ro
Imaginile cu Victoria au făcut furori pe net. Fosta soție a apărut în bikini
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cum și-a reparat Elena Merișoreanu sprâncenele greșit tatuate în America: „Zici că eram cucuvea”. De ce nu vrea să se opereze la gleznă?
Click.ro
Cum și-a reparat Elena Merișoreanu sprâncenele greșit tatuate în America: „Zici că eram cucuvea”. De ce nu vrea să se opereze la gleznă?
Reacția lui Harry și Meghan după mesajul regelui Charles privind statutul lor în Familia Regală
Digi24
Reacția lui Harry și Meghan după mesajul regelui Charles privind statutul lor în Familia Regală
Muzica la volan: piesa din 2017 care crește riscul de accidente
Promotor.ro
Muzica la volan: piesa din 2017 care crește riscul de accidente
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Boxă portabilă retro la Lidl: sunet puternic și 17 ore autonomie la 80 lei
go4it.ro
Boxă portabilă retro la Lidl: sunet puternic și 17 ore autonomie la 80 lei
Pământul are o nouă hartă! Cum au fost aranjate continentele?
Descopera.ro
Pământul are o nouă hartă! Cum au fost aranjate continentele?
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
Go4Games
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
Românii nu verifică informațiile de pe internet. Sub 20% caută să vadă dacă ce citesc este adevărat. Pe ce loc suntem în clasamentul Eurostat
Gandul.ro
Românii nu verifică informațiile de pe internet. Sub 20% caută să vadă dacă ce citesc este adevărat. Pe ce loc suntem în clasamentul Eurostat
ȘOC pe aeroport! Au înlemnit când au deschis bagajul! Era un cap de...
Mediafax Italia
ȘOC pe aeroport! Au înlemnit când au deschis bagajul! Era un cap de...
Vestea de ULTIMĂ ORĂ care îi sperie pe pensionarii români! RISCĂ SĂ-ȘI PIARDĂ PENSIA de la 30 septembrie
Mediafax Spania
Vestea de ULTIMĂ ORĂ care îi sperie pe pensionarii români! RISCĂ SĂ-ȘI PIARDĂ PENSIA de la 30 septembrie
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.