Cod galben de caniculă în România. ANM a actualizat prognoza meteo

Experții Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au actualizat prognoza meteo pentru joi și vineri (9-10 septembrie 2026). Este cod galben de caniculă în mai multe zone din România.

Potrivit prognozei meteo actualizate, joi, 8 septembrie ANM a fost emis un cod galben de temperaturi extrem de ridicate în 10 județe din vestul și nord-vestul țării: Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania.

Cod galben de caniculă la început de toamnă

Avertizarea meteorologică este valabilă începând cu ora 12:00 până la ora 18:00. ANM anunță maxime cuprinse între 30 și 35 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori se vor înregistra în Câmpia de Vest. Județele afectate de caniculă sunt: Satu-Mare, Maramureș, bihor, Sălaj, Cluj, Arad, Alba, Hunedoara, Timișoara și Caraș-Severin.

„Miercuri (9 septembrie) în Banat, Crişana, Maramureş şi în vestul Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate şi izolat caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 şi 35 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest”, precizează ANM.

Joi, 10 septembrie, va fi cod galben de caniculă în sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei.

„Joi (10 septembrie) în sudul Banatului, în sud-vestul Olteniei şi al Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 şi 34 de grade”, au anunțat meteorologii.

În Capitală, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorilor de 39-31 de grade Celsius. Minima termică va fi de 12 – 15 grade Celsius. Joi, 10 septembrie, vremea se menține călduroasă, cu maxime de 31-32 de grade Celsius. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

Luna septembrie rămâne extrem de caldă până la final, cu temperaturi care se vor situa peste cele specifice pentru prima lună de toamnă. Vremea caldă din această perioadă s-a instalat pe fondul „domului de căldură” format deasupra Europei. erul cald este împins dinspre nordul Africii către Franța, Spania și Italia, în timp ce un sistem de presiune ridicată contribuie la formarea unei cupole de căldură.

Aceasta a adus un val de căldură intens, neobișnuit pentru această perioadă a anului, cu temperaturi vor atinge peste 30 grade și vor depăși local 40 de grade Celsius în anumite zone din sudul Europei. Previziunile pentru săptămâna viitoare sugerează, de asemenea, o posibilă schimbare a vremii, cu o perioadă ploioasă și mai răcoroasă.

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