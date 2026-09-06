Meteorologii Accuweather anunță o răcire radicală a vremii: Ploi, furtuni și temperaturi de iarnă în septembrie. Unde vor fi 3 grade Celsius

Meteorologii Accuweather anunță o răcire radicală a vremii: Ploi, furtuni și temperaturi de iarnă în septembrie. Unde vor fi 3 grade Celsius
Schimbare de vreme în septembrie
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Prognoza meteo pentru luna septembrie 2026 aduce o schimbare bruscă și semnificativă a vremii, potrivit datelor furnizate de Accuweather. După un început de lună cu temperaturi plăcute, de peste 20 de grade Celsius și cer senin, România se va confrunta cu o răcire accentuată în a doua jumătate a lunii.

Primele zile vor fi dominate de soare și maxime de 21°C, însă meteorologii avertizează că această perioadă de calm va fi urmată de o scădere drastică a temperaturilor și de apariția ploilor și furtunilor.

Meteorologii Accuweather anunță o răcire radicală a vremii

Pe măsură ce luna avansează, valorile termice vor coborî treptat, ajungând la maxime de doar 12–14°C în intervalul 14–20 septembrie. În mai multe regiuni, inclusiv zonele montane, sunt așteptate precipitații abundente și chiar furtuni izolate.

În Predeal, dar și în alte localități de altitudine, temperaturile minime vor scădea sub pragul de 5°C, semn că toamna își intră în drepturi mai devreme decât de obicei. Meteorologii subliniază că această răcire nu este temporară, ci marchează o tranziție rapidă către un regim termic specific lunilor de octombrie.

Ploi, furtuni și temperaturi de iarnă în septembrie

Finalul lunii septembrie va aduce o răcire radicală, cu valori care se vor apropia vertiginos de pragul de îngheț. În perioada 29–30 septembrie, în Predeal sunt anunțate minime de doar 3 grade Celsius, iar maximele nu vor depăși 11°C.

Cum va fi vremea în septembrie. foto: Accuweather

Turiștii care plănuiesc excursii la munte în ultima parte a lunii ar trebui să se echipeze corespunzător, întrucât temperaturile vor coborî spre valori specifice începutului de iarnă.

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