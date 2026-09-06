De ce să nu cumperi niciodată cașcaval ras din magazine. Uite ce conține

Dacă alegi să cumperi cașcaval ras sau brânză rasă din supermarket în locul bucăților întregi, economisești timp, dar din păcate, brânza rasă conține un ingredient destul de nedorit, care nu se găsește în brânza obișnuită. Te-ai întrebat vreodată de ce bucățile de brânză rasă nu se lipesc între ele? Dacă ai rade singur brânza și ai pune resturile în frigider, acestea s-ar lipi între ele. Motivul pentru care cașcavalul ras din comerț nu se lipește este că i se adaugă un ingredient secret. Iată de ce să nu cumperi niciodată cașcaval ras din magazine.

Ce conține cașcavalul ras din supermarket

Din comoditate sau pentru a salva timp, mulți oameni aleg să cumpere brânză rasă sau cașcaval ras din supermarketuri. Cu toate acestea, brânzeturile gata rase de pe rafturile magazine pot fi tratate cu aditivi și conservanți pentru a prelungi valabilitatea și a menține textura, conform nutriționistei Mihaela Bilic.

Dacă te-ai uitat vreodată pe lista de ingrediente de pe o pungă de cașcaval ras, este posibil să fi observat câteva ingrediente în plus față de cașcaval. Agenți antiaglomeranți precum amidonul de cartofi sunt adăugați pentru a împiedica brânza să se lipească între ea, iar unele mărci includ chiar și conservanți pentru a prelungi termenul de valabilitate.

Deși acești aditivi nu sunt neapărat dăunători, nu sunt ingrediente pe care le vrei în mâncare.

Diferența principală între a cumpăra cașcaval la bucată și o pungă de cașcaval ras, este că varianta rasă ambalată conține adesea ingrediente precum amidon de cartofi sau amidon de porumb, pentru ca bucățile de brânză să nu se lipească între ele.

Ingredientele antiaglomerante și conservanții au, desigur, un scop practic, dar pot schimba și felul în care se comportă brânza atunci când ajunge într-o tigaie încinsă sau pe o pizza.

Ingredientele respective nu sunt în mod inerent rele, însă, cu cât brânza este acoperită mai mult cu acestea, cu atât tinde să se topească mai puțin uniform și să nu mai aibă aceeași textură cremoasă.

Citește întotdeauna lista ingredientelor înainte de a cumpăra cașcaval ras și alege un produs cu o listă mai scurtă de ingrediente.

Cașcavalul nu ar trebui să conțină coloranți sau grăsimi vegetale.

De ce să cumperi mereu cașcaval la bucată

Înainte de a cumpăra orice cașcaval, uită-te pe etichetă și asigură-te că nu conține coloranți artificiali sau aditivi. Cel mai bine este să cumperi o bucată și să o razi atunci când ai nevoie să folosești.

Cașcavalul sau brânza proaspăt rasă are un gust mai bogat, este mai cremoasă și se topește mult mai bine decât cea ambalată și deja rasă. Fără amidonurile și ingredientele de umplutură adăugate, aroma brânzei se simte mai bine în preparate.

Când îți razi singur brânza, știi exact ce conține: doar brânză. Fără amidon, fără conservanți.

Cumpărarea cașcavalului sub formă de bucată este, de multe ori, mai avantajoasă decât cumpărarea variantei deja rase. În plus, poți cumpăra cantități mai mari și poți rade doar cât ai nevoie, reducând astfel risipa.

Dacă îți razi singur cașcavalul, poți alege diferite sortimente care nu sunt disponibile în varianta deja rasă. Fie că este vorba despre cheddar maturat, gouda sau parmezan, ai control asupra ingredientelor pe care le folosești în preparate.

Bucățile de brânză tind să rămână proaspete mai mult timp decât brânza rasă. Le poți păstra în frigider și le poți rade atunci când ai nevoie, menținându-le astfel textura și gustul.

Ce trebuie să scrie pe etichetă

Dacă totuși vrei să cumperi cașcaval sau brânză rasă, uită-te cu atenție pe etichetă.

În primul rând, când cumpără brânză rasă, Produsele cu liste scurte și simple sunt cele pe care le cauți. Apoi uită-te la brânza propriu-zisă și caută fâșii care par moi și separate între ele, nu uscate, rupte sau vizibil acoperite cu o pulbere fină.

De multe ori, poți vedea chiar pe brânză ingredientele antiaglomerante. Cel puțin, dacă ajungi acasă și observi că bucățile de brânză sunt „prăfuite” sau că există exces de amidon pe fundul pungii, ține minte să alegi altă marcă data viitoare.

Un alt semn la care trebuie să fii atent este denumirea vagă „amestec de brânzeturi”. E bine să cauți produsele care precizează clar ce tipuri de brânză conțin.

Este posibil să pierzi puțin din textura fină și cremoasă pe care ai obține-o dacă ai rade singur o bucată de brânză, dar vei avea o variantă mai rapidă mai practică, care poate fi folosită în orice, de la omletă la paste.

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