Câtă apă trebuie să bei într-o zi și de ce nu există o cantitate universală. Ce spun specialiștii

Câtă apă trebuie să bei într-o zi și de ce nu există o cantitate universală. Ce spun specialiștii
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Recomandarea de a bea opt pahare sau aproximativ doi litri de apă pe zi este repetată frecvent, însă necesarul de lichide nu este același pentru toată lumea. Vârsta, dimensiunea corpului, activitatea fizică și chiar temperatura de afară pot influența cantitatea de apă de care organismul are nevoie. În plus, nu toate lichidele pe care le consumăm provin din apa pe care o bem.

Ideea potrivit căreia fiecare adult ar trebui să bea opt pahare de apă pe zi nu ține cont de diferențele dintre oameni.

Necesarul de apă este influențat de vârstă, sex, dimensiunea corpului, nivelul de activitate fizică și clima în care trăim, explică specialiștii citați de The Washington Post.

Mai mult, recomandările privind consumul zilnic se referă de multe ori la cantitatea totală de apă primită de organism, nu doar la paharele cu apă băute pe parcursul zilei.

Apa din alimente și alte băuturi contează

Academia Națională de Medicină din SUA indică un aport zilnic total de aproximativ 2,7 litri pentru femei și 3,7 litri pentru bărbați. Aceste valori nu reprezintă însă cantitatea de apă simplă care trebuie băută.

În acest aport intră și apa provenită din cafea, ceai, lapte și alte băuturi, dar și cea conținută de alimente.

Fructele și legumele pot avea un aport important. Castraveții, salata verde sau țelina, de exemplu, conțin cantități foarte mari de apă.

Prin urmare, două persoane care beau aceeași cantitate de apă pot avea un aport total diferit în funcție de ceea ce mănâncă și de celelalte băuturi consumate.

Când avem nevoie de mai multă apă

Necesarul crește atunci când organismul pierde mai multe lichide. O persoană care face sport și transpiră abundent va avea nevoie de mai multă apă decât cineva sedentar.

Temperaturile ridicate și umiditatea pot crește, de asemenea, necesarul de lichide. Același lucru se poate întâmpla în timpul unor episoade de febră, vărsături sau diaree.

În cazul majorității adulților sănătoși, setea reprezintă un mecanism important prin care organismul semnalează nevoia de lichide. Urina de culoare deschisă poate fi, de asemenea, un indiciu că hidratarea este adecvată.

Există însă persoane pentru care aceste repere nu sunt suficiente. Senzația de sete poate deveni mai puțin pronunțată odată cu înaintarea în vârstă, iar anumite afecțiuni sau medicamente pot modifica necesarul de lichide.

Nici consumul exagerat de apă nu este recomandat. În situații extreme, o cantitate foarte mare băută într-un interval scurt poate dilua nivelul de sodiu din sânge și poate deveni periculoasă.

Pentru majoritatea persoanelor sănătoase nu există, așadar, un număr de pahare care trebuie respectat cu strictețe în fiecare zi. Necesarul se schimbă în funcție de organism, alimentație, activitate și condițiile în care ne petrecem ziua.

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