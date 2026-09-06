Cum păstrezi corect avocado, bananele și roșiile. Unde nu ar trebui să le ții

Avocado care se înmoaie prea repede, banane care se înnegresc și roșii care își pierd gustul sunt probleme frecvente în bucătărie. Modul în care păstrăm aceste alimente poate influența atât cât rezistă, cât și gustul și textura lor. Iar frigiderul nu este întotdeauna locul potrivit.

Avocado, bananele și roșiile au ceva în comun: continuă să se coacă după ce au fost culese. Procesul este influențat de etilenă, un gaz produs în mod natural de numeroase fructe.

Tocmai de aceea, locul în care sunt păstrate și alimentele aflate în apropierea lor pot grăbi sau încetini coacerea, relatează ABC News Australia.

Unde trebuie păstrate avocado și bananele

Un avocado care nu este încă suficient de copt trebuie lăsat la temperatura camerei. Introducerea lui în frigider încetinește procesul de coacere.

Dacă vrei să grăbești coacerea, îl poți pune într-o pungă de hârtie alături de o banană. Etilena produsă de fructe va accelera procesul.

După ce avocado a ajuns la nivelul de coacere dorit, poate fi mutat în frigider pentru a-i prelungi durata de viață.

În cazul unui avocado deja tăiat, acesta trebuie păstrat la frigider. Este indicat să lași sâmburele în jumătatea rămasă și să acoperi cât mai bine suprafața tăiată, pentru a limita contactul cu aerul și oxidarea.

Bananele, în schimb, trebuie lăsate la temperatura camerei până se coc. Frigiderul nu este recomandat pentru bananele încă verzi.

Odată coapte, acestea pot fi introduse în frigider dacă vrei să încetinești procesul. Coaja se poate înnegri din cauza temperaturii scăzute, fără ca acest lucru să însemne că pulpa s-a stricat.

Bananele produc etilenă și pot accelera coacerea altor fructe din apropiere. Din acest motiv, dacă nu vrei ca acestea să se coacă mai repede, este indicat să le păstrezi separat.

Roșiile nu ar trebui puse imediat în frigider

Și roșiile se păstrează cel mai bine la temperatura camerei, în special înainte să fie complet coapte.

Temperaturile scăzute pot afecta procesele responsabile pentru aroma și textura lor, motiv pentru care frigiderul nu este locul ideal pentru roșiile pe care urmează să le consumi în scurt timp.

Acestea trebuie ținute pe blat, ferite de lumina directă a soarelui și fără să fie închise într-o pungă sau într-un recipient care nu permite circulația aerului.

Roșiile tăiate reprezintă însă o excepție. Acestea trebuie păstrate în frigider, într-un recipient închis, și consumate cât mai repede.

Prin urmare, frigiderul nu trebuie evitat complet. În cazul fructelor ajunse deja la nivelul dorit de coacere, temperaturile scăzute pot încetini deteriorarea. Important este momentul în care le introducem în frigider și, mai ales, să nu ne așteptăm ca toate fructele să se păstreze în același mod.

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