Dungile personajelor din „Avatar” există și pe pielea oamenilor. De ce nu le putem vedea

Dungile de pe pielea personajelor Na’vi sunt una dintre trăsăturile distinctive ale universului „Avatar”, însă ceva asemănător există și în lumea reală. Pielea oamenilor este traversată de așa-numitele linii ale lui Blaschko, un model invizibil care se formează încă din perioada embrionară și care, în anumite situații, poate deveni vizibil.

Liniile lui Blaschko nu sunt dungi în sensul obișnuit al cuvântului și, la majoritatea oamenilor, nu pot fi observate cu ochiul liber. Ele reprezintă traseele urmate de celulele pielii pe măsură ce organismul se dezvoltă înainte de naștere.

Modelul a fost descris pentru prima dată în 1901 de dermatologul german Alfred Blaschko, care a observat că anumite afecțiuni ale pielii apăreau la pacienți urmând trasee similare.

Mai bine de un secol mai târziu, liniile continuă să fie importante în dermatologie și oferă informații despre felul în care se dezvoltă pielea umană, explică National Geographic.

Cum arată dungile invizibile de pe pielea oamenilor

Liniile lui Blaschko formează modele diferite în funcție de zona corpului. Pe spate tind să capete forma literei V, în timp ce pe abdomen și pe părțile laterale ale trunchiului formează curbe și spirale.

Pe brațe și picioare, traseele sunt predominant longitudinale, iar pe scalp și față pot avea forme ondulate.

Un aspect important este că liniile nu corespund traseelor nervilor, vaselor de sânge sau vaselor limfatice. Modelul lor este legat de dezvoltarea și deplasarea celulelor pielii în perioada embrionară.

Explicația implică un fenomen numit mozaicism genetic. Celulele organismului provin inițial din aceeași celulă, dar pe măsură ce acestea se multiplică pot apărea mici diferențe genetice între diferite grupuri de celule.

În piele, aceste populații celulare se răspândesc urmând anumite trasee în timpul dezvoltării embrionului. Liniile lui Blaschko reprezintă practic o hartă a acestui proces.

De ce nu putem vedea liniile lui Blaschko

În condiții normale, diferențele dintre grupurile de celule sunt prea mici pentru ca liniile să poată fi observate. Din acest motiv, pielea nu pare acoperită de dungi precum cea a personajelor Na’vi din „Avatar”.

Există însă afecțiuni dermatologice și modificări genetice care afectează numai anumite populații de celule. Atunci când se întâmplă acest lucru, diferențele de pigmentare sau alte leziuni pot urma exact liniile lui Blaschko și pot face modelul vizibil.

Acesta este și motivul pentru care dermatologii pot folosi distribuția unor leziuni pe piele drept indiciu în stabilirea diagnosticului.

Asemănarea cu personajele din „Avatar” este în primul rând vizuală. Nu există dovezi că James Cameron sau echipa care a creat aspectul Na’vi s-au inspirat din liniile lui Blaschko. Comparația arată însă că aspectul neobișnuit al personajelor SF are un corespondent surprinzător în biologia umană.

CITEȘTE ȘI:

James Cameron vrea să reducă bugetele pentru „Avatar 4” și „Avatar 5”

Când vor putea fanii să urmărească „Avatar: Fire and Ash” de acasă. Data lansării digitale a fost anunțată