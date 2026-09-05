Bancul sfârșitului de săptămână | Cine este tatăl?

Este sâmbătă, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

-Dragul meu, mie-mi crește burta, cred că sunt însărcinată…

-Sigur că da. Eu știu și cine este tatăl…

-Cine este?

-Frigiderul!

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Certificatul de împăcare

CERTIFICAT DE ÎMPĂCARE

Subsemnatul… născut la data… din localitatea… declar pe propria răspundere că, în mod conştient şi liber, am hotărât să mă împac cu subsemnata… născută la data de…. din localitatea…

Jur că îi voi da mereu dreptate,că o voi iubi etern şi că îmi voi dedica timpul, energia și afecțiunea doar ei. Pentru mine, altă femeie nu va exista.

Data

Semnătura

Invitație la nuntă

– Salut. Vii la mine la nuntă?

– lar?

– lar. Sper că de data asta o să meargă.

– Băi, frate, e a patra oară când mă chemi la nuntă! De câte ori să îți mai dau dar?

– Hai că de data asta îți fac reducere de 20%, pentru că eşti client vechi.

Iubitul și amanta

– Ce ai, fato, de ești așa supărată?

– Am fost la restaurant și l-am văzut pe iubitul meu cu alta la masă.

– Și i-ai făcut scandal?

– Nu am putut, că eram cu soțul. Dar n-am mai putut și i-am făcut scandal soțului.

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