BANC | La ora de religie, profesorul îl întreabă pe Bulă: „Câte porunci sunt?”

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de sâmbătă. La ora de religie, profesorul îl întreabă pe Bulă câte porunci există în Bible. Răspunsul acestuia te va face să râzi cu gura până la urechi.

La ora de religie, profesorul îl întreabă pe Bulă:

– Bulă, câte porunci sunt?

– Zece pentru bărbați și 9 pentru femei.

– Cum așa, de ce doar 9 pentru femei?

– Pentru că „Să nu râvnești la femeia altuia!” se aplică doar bărbaților.

Alte bancuri amuzante

La şcoală, profesoara lui Bulă dă clasei drept temă o propoziţie cu expresia „mama e numai una”. Următoarea zi, la şcoală, profesoara îi întreabă pe colegii lui Bulă ce propoziţii au făcut cu „mama e numai una”:

– Ionel, tu ce ai scris?

– Păi, când am fost bolnav, mama a stat tot timpul lângă mine, mama e numai una.

– Bravo!

– Dar tu, Georgele, ce ai scris?

– Când nu ştiam să fac un exerciţiu la matematică, mama m-a ajutat, mama e numai una.

– Excelent! În sfârşit, a venit şi rândul lui Bulă.

– Şi tu, Bulă, ce ai scris?

– Păi eu când am ajuns ieri acasă, îmi era tare foame şi am întrebat-o pe mama ce e de mâncare, iar ea mi-a spus că sunt două chiftele în frigider, am deschis frigiderul şi apoi am strigat: MAMA, E NUMAI UNA!

Bulă vine acasă zgâriat tot pe faţă, pe gât, pe mâini

Bulă vine acasă zgâriat tot pe faţă, pe gât, pe mâini.

– Doamne sfinte, ce s-a întâmplat?

– Am facut horă în jurul bradului.

– Păi, şi de ce eşti zgâriat în halul astă?

– Eram puţini!

Bulă completează o fișă

Bulă completează o fișă personală pentru angajare. La data nașterii trece 15 august.

– În ce an? Întreabă funcționara de la oficiul forțelor de muncă.

– În fiecare an!

Bulă se însoară și este agitat

– Bulă, de ce ești așa preocupat și agitat?

– Nu știu ce să fac, să mă duc sau să nu mă duc mâine la nuntă?

– Dar cine se însoară?

– Eu!

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