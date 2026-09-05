Cum a reacționat Marcel când a auzit ca Nattasha de la Insula Iubirii este dominatoare

Cum a reacționat Marcel când a auzit ca Nattasha de la Insula Iubirii este dominatoare
Insula Iubirii
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

În sezonul acesta de la Insula Iubirii, Nattasha și Lorenzo au devenit rapid unul dintre cuplurile cele mai discutate, în special din cauza meseriilor lor complet diferite și a contrastului dintre ele.

Publicul i-a analizat intens, iar pronosticurile au început să curgă imediat ce bruneta a făcut dezvăluirea care a schimbat tot dinamismul discuțiilor: lucrează ca dominatoare de șapte ani.

Cum a reacționat Marcel când a auzit ca Nattasha de la Insula Iubirii este dominatoare

Meseria ei este una atipică, iar drumul până acolo nu a fost deloc întâmplător. Nattasha a explicat că a urmat o școală specializată în Londra, unde a făcut cursuri, ore practice și a obținut diplomă.

Nattasha şi Lorenzo de la Insula Iubirii. Foto: Captură Antena 1

De atunci, lucrează cu clienți care ocupă funcții înalte și care caută disciplină, structură și control, nu apropiere fizică.

„Am văzut că este la Londra școală de dominație, m-am înscris, am făcut cursul, am făcut orele, am și diplomă, iar când am terminat școala am început să fac sesiuni (…) Oameni cu funcții foarte înalte (n.r. sunt clienții ei), care, la rândul lor, vor să fie conduși de cineva. Nu este niciun contact între nimeni, este doar ordine și disciplină. Eu din asta trăiesc”, a mărturisit Nattasha Black, la Insula Iubirii.

De aici vine și reacția lui Marcel, care a rămas vizibil surprins când a auzit detaliile. Acesta a avut o expresie de șoc sincer, ca atunci când afli ceva complet neașteptat.

Marcel, lăsat mască de meseria Nattashei. Foto: captură Antena 1

Lorenzo, partenerul ei, a recunoscut că nu i-a fost ușor să accepte meseria brunetei. A avut nevoie de timp să înțeleagă ce presupune, însă treptat s-a adaptat.

„Acum m-am acomodat, dar înainte nu știam despre ce e vorba (…) Nu mi-a fost ușor la început (n.r. să înțeleagă meseria iubitei lui)”, a declarat Lorenzo.

CITEŞTE ŞI: Insula Iubirii, la un pas să rămână fără concurenți. Cuplul care a vrut să se retragă din competiție, imediat după ce a ajuns în Thailanda

Radu Vâlcan, mesaj cu puțin timp înainte de noul sezon „Insula Iubirii”. „Cred că în ultimele luni am primit sute de mesaje”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Concurenta care a venit la Insula Iubirii cuplata cu prietenul cel mai bun al fratelui ei: ”Băi, nu e ok, doamne ferește”
Concurenta care a venit la Insula Iubirii cuplata cu prietenul cel mai bun al fratelui ei: ”Băi, nu e ok, doamne ferește”
Claudia a fost tradusă de Ionuț cu doar două săptămâni înainte de Insula iubirii. Bărbatul și-a adus amanta chiar în casa iubitei
Claudia a fost tradusă de Ionuț cu doar două săptămâni înainte de Insula iubirii. Bărbatul și-a adus amanta chiar în casa iubitei
Cum arătau Prințul Marco și Bianca în urmă cu un an, la castingul Insula iubirii + de ce au fost refuzați, ce au descoperit producătorii
Cum arătau Prințul Marco și Bianca în urmă cu un an, la castingul Insula iubirii + de ce au fost refuzați, ce au descoperit producătorii
O adolescentă de 14 ani a murit, după ce a fost tratată acasă cu antibiotice. Anda a ajuns la spital cu branula în mână
O adolescentă de 14 ani a murit, după ce a fost tratată acasă cu antibiotice. Anda a ajuns la spital cu branula în mână
Insula Iubirii, la un pas să rămână fără concurenți. Cuplul care a vrut să se retragă din competiție, imediat după ce a ajuns în Thailanda
Insula Iubirii, la un pas să rămână fără concurenți. Cuplul care a vrut să se retragă din competiție, imediat după ce a ajuns în Thailanda
Orașul european în care GRANIȚA trece chiar prin case și magazine. O simplă ușă poate despărți DOUĂ ȚĂRI
Mediafax
Orașul european în care GRANIȚA trece chiar prin case și magazine. O simplă ușă poate despărți DOUĂ ȚĂRI
Un cunoscut bodyguard care l-a extorcat pe Florin Salam, trimis în judecată într-un dosar de mare violență instrumentat de DIICOT
Gandul.ro
Un cunoscut bodyguard care l-a extorcat pe Florin Salam, trimis în judecată într-un dosar de mare violență instrumentat de DIICOT
Sorana Cîrstea a rupt tăcerea după despărțirea de Ion Alexandru Țiriac: „Voiam o familie”
Prosport.ro
Sorana Cîrstea a rupt tăcerea după despărțirea de Ion Alexandru Țiriac: „Voiam o familie”
„Astea sunt vremurile”. 208.000 de euro pentru un apartament în sudul Capitalei. Cum văd românii explozia prețurilor la locuințe
Adevarul
„Astea sunt vremurile”. 208.000 de euro pentru un apartament în sudul Capitalei. Cum văd românii explozia prețurilor la locuințe
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă puneți mintea la contribuție, veți înțelege”
Digi24
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă puneți mintea la contribuție, veți înțelege”
Ansamblul rezidențial din nordul Bucureștiului care îți schimbă stilul de viață
Mediafax
Ansamblul rezidențial din nordul Bucureștiului care îți schimbă stilul de viață
Cine este Rebecca Toma, noua ispită de la „Insula Iubirii” 2026. A mai apărut într-un show de televiziune
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Rebecca Toma, noua ispită de la „Insula Iubirii” 2026. A mai apărut într-un show de televiziune
Ion Țiriac nu s-a ferit de cuvinte la 87 de ani, după ce a renunțat la miliardele de euro: „E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Prosport.ro
Ion Țiriac nu s-a ferit de cuvinte la 87 de ani, după ce a renunțat la miliardele de euro: „E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Brooke Shields, în costum de baie la 61 de ani. A făcut senzație în vacanța petrecută în Croația
Click.ro
Brooke Shields, în costum de baie la 61 de ani. A făcut senzație în vacanța petrecută în Croația
Nicușor Dan are un nume-surpriză pe lista pentru funcția de premier. Condițiile PSD și PNL pentru susținerea viitorului guvern (surse)
Digi 24
Nicușor Dan are un nume-surpriză pe lista pentru funcția de premier. Condițiile PSD și PNL pentru susținerea viitorului guvern (surse)
FOTO Harta lumii a fost modificată la ONU pentru o reprezentare mai apropiată de realitate. SUA s-au opus
Digi24
FOTO Harta lumii a fost modificată la ONU pentru o reprezentare mai apropiată de realitate. SUA s-au opus
Preț record pentru benzină, în România! Este cel mai înalt nivel al carburantului înregistrat vreodată la noi
Promotor.ro
Preț record pentru benzină, în România! Este cel mai înalt nivel al carburantului înregistrat vreodată la noi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Lidl oferă gadget-uri la prețuri mici: tabletă pentru desen la numai 12 lei
go4it.ro
Lidl oferă gadget-uri la prețuri mici: tabletă pentru desen la numai 12 lei
O boală tăcută afectează 1 din 3 bărbați de 30 de ani
Descopera.ro
O boală tăcută afectează 1 din 3 bărbați de 30 de ani
Kratos vine la București!
Go4Games
Kratos vine la București!
Un cunoscut bodyguard care l-a extorcat pe Florin Salam, trimis în judecată într-un dosar de mare violență instrumentat de DIICOT
Gandul.ro
Un cunoscut bodyguard care l-a extorcat pe Florin Salam, trimis în judecată într-un dosar de mare violență instrumentat de DIICOT
6 ingrediente naturale care pot ajuta bronzul să reziste mai mult
Mediafax Italia
6 ingrediente naturale care pot ajuta bronzul să reziste mai mult
CÂT COSTĂ O NOAPTE la HOTELUL lui CRISTIANO RONALDO din Spania! Pierde clienți...
Mediafax Spania
CÂT COSTĂ O NOAPTE la HOTELUL lui CRISTIANO RONALDO din Spania! Pierde clienți...
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.