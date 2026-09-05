În sezonul acesta de la Insula Iubirii, Nattasha și Lorenzo au devenit rapid unul dintre cuplurile cele mai discutate, în special din cauza meseriilor lor complet diferite și a contrastului dintre ele.

Publicul i-a analizat intens, iar pronosticurile au început să curgă imediat ce bruneta a făcut dezvăluirea care a schimbat tot dinamismul discuțiilor: lucrează ca dominatoare de șapte ani.

Cum a reacționat Marcel când a auzit ca Nattasha de la Insula Iubirii este dominatoare

Meseria ei este una atipică, iar drumul până acolo nu a fost deloc întâmplător. Nattasha a explicat că a urmat o școală specializată în Londra, unde a făcut cursuri, ore practice și a obținut diplomă.

De atunci, lucrează cu clienți care ocupă funcții înalte și care caută disciplină, structură și control, nu apropiere fizică.

„Am văzut că este la Londra școală de dominație, m-am înscris, am făcut cursul, am făcut orele, am și diplomă, iar când am terminat școala am început să fac sesiuni (…) Oameni cu funcții foarte înalte (n.r. sunt clienții ei), care, la rândul lor, vor să fie conduși de cineva. Nu este niciun contact între nimeni, este doar ordine și disciplină. Eu din asta trăiesc”, a mărturisit Nattasha Black, la Insula Iubirii.

De aici vine și reacția lui Marcel, care a rămas vizibil surprins când a auzit detaliile. Acesta a avut o expresie de șoc sincer, ca atunci când afli ceva complet neașteptat.

Lorenzo, partenerul ei, a recunoscut că nu i-a fost ușor să accepte meseria brunetei. A avut nevoie de timp să înțeleagă ce presupune, însă treptat s-a adaptat.

„Acum m-am acomodat, dar înainte nu știam despre ce e vorba (…) Nu mi-a fost ușor la început (n.r. să înțeleagă meseria iubitei lui)”, a declarat Lorenzo.

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