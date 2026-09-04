Radu Vâlcan, mesaj cu puțin timp înainte de noul sezon „Insula Iubirii”. „Cred că în ultimele luni am primit sute de mesaje”

Noul sezon „Insula Iubirii” începe în scurt timp. Telespectatorii vor cunoaște vineri, 4 septembrie, de la ora 20:30, cuplurile care au mers în Thailanda să își testeze relația. Radu Vâlcan a scris un mesaj important în mediul online cu puțin timp înainte de premieră.

Radu Vâlcan este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați prezentatori TV din România. Formatul pe care îl aduce an de an telespectatorilor este urmărit de fiecare dată cu sufletul la gură.

Chiar înainte de premiera sezonului X, moderatorul emisiunii a scris un mesaj pe pagina sa de socializare în care vorbea despre show-ul exploziv. Mai mult decât atât, a făcut publice primele minute din episodul de debut.

Radu Vâlcan, mesaj cu puțin timp înainte de noul sezon „Insula Iubirii”

Sezonul X al emisiunii „Insula Iubirii” promite să fie unul memorabil. Cinci cupluri au pășit cu încredere în Thailanda. Acestea s-au bazat pe respectul și fidelitatea partenerului, însă câți dintre ei vor pleca împreună rămâne de văzut la final. Până atunci, Radu Vâlcan a făcut publice primele momente din ediția de debut.

Prezentatorul TV a scris și un mesaj cu puțin timp înainte de premieră prin care transmitea că de-a lungul anului a fost întrebat frecvent despre noul sezon. Mai mult decât atât, a dezvăluit că toți cei prezenți la avanpremieră i-au spus că este unul dintre cele mai bune sezoane.

„Cred că în ultimele luni am primit sute de mesaje despre sezonul X. La unele am putut să răspund, la altele aș fi vrut să dau detalii, dar nu aveam cum. În sfârșit, în mai puțin de două ore, 20:30, începe…și toți cei care au văzut episodul în avanpremieră ne-au spus că este cel mai bun început. Așa că vă las aici, să vedeți, în premieră, primele minute” , a scris Radu Vâlcan pe Instagram.

În încheiere, moderatorul a explicat că este fericit pentru experiența pe care a trăit-o în Thailanda, dar mai ales că poate să o împărtășească cu fanii emisiunii.

„Eu vă spun doar atât – sunt fericit că putem trăi împreună încă o dată acest frumos fenomen, Insula Iubirii!”, a mai spus el.

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