Cea mai bizară apariție la avanpremiera Insula iubirii. Ispita care a întors toate privirile

Frankie
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Frankie, una dintre ispitele din sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii”, a avut o apariție care nu a trecut neobservată la evenimentul de lansare al noului sezon. Prezentă la avanpremieră, aceasta a ales o ținută îndrăzneață, care a atras atenția încă de la prima apariție.

Tânăra a mizat pe un look inspirat din moda spectaculoasă a Rihannei, alegând pentru eveniment o ținută care nu a trecut neobservată. Ispita a apărut într-o rochie lungă, transparentă, pe care a accesorizat-o cu un turban în aceeași notă. Astfel și-a construit o apariție neobișnuită și atent pusă la punct.

Sursa de inspirație pentru outfit a fost una dintre cele mai cunoscute apariții ale Rihannei. Este vorba despre rochia purtată de artista internațională la gala CFDA din 2014, un look care a atras la vremea respectivă numeroase reacții și a rămas printre aparițiile memorabile ale cântăreței.

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Prezența sa la lansarea sezonului 10 vine înainte de debutul noului sezon al „Insula Iubirii”, care îi va aduce în fața telespectatorilor pe concurenții și ispitele pregătite să își testeze limitele într-una dintre cele mai urmărite emisiuni de divertisment din România.

Frankie se numără printre ispitele care vor încerca să îi provoace pe concurenții sezonului și să vadă cât de puternice sunt relațiile acestora atunci când tentația apare.

Dincolo de aparițiile sale din cadrul emisiunii, ispita este pasionată de domeniul artistic, fiind atrasă în special de tatuaje, pictură și sculptură. Pe numele său real, Cristina Belu este artist vizual și spune despre ea că este o persoană care știe foarte bine ce își dorește de la viață.

De-a lungul anilor, Frankie a experimentat și în ceea ce privește imaginea sa. Ispita a trecut prin mai multe schimbări de look. Ea a adoptat stiluri diferite și a demonstrat că nu se teme să își reinventeze apariția.

Apariții de senzație la avanpremieră

Printre prezențele feminine de la avanpremiera sezonului 10 s-au numărat și alte ispite care vor putea fi urmărite în noul sezon al emisiunii. Andreea Homescu are 28 de ani și este asistentă medicală. În trecut a activat și în zona de creare de conținut. Ea face parte din sezonul 10 și va intra în joc alături de celelalte ispite feminine.

Sursa foto: Social media

Daniela Pană, în vârstă de 30 de ani, este manager de marketing și se numără, la rândul său, printre femeile care vor încerca să testeze relațiile concurenților. Aceasta a mărturisit că își dorește să trăiască experiența „Insula Iubirii” la cote înalte. Mai mult decât atât, tânăra vrea să se bucure de tot ceea ce îi va oferi aventura din Thailanda.

În cadrul evenimentului a fost prezentă și Naba Salem, un nume deja cunoscut telespectatorilor emisiunii. După participarea în sezonul 9, Naba revine în universul „Insula Iubirii”, însă de această dată are un rol diferit. Ea este prima „ispită din culise” a emisiunii și va avea o prezență specială în noul sezon.

La avanpremieră s-a făcut remarcată și Andreea Homescu, una dintre noile ispite feminine ale sezonului. Alături de Frankie, aceasta completează o parte dintre aparițiile feminine care au atras atenția înainte de debutul emisiunii.

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