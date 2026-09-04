Cum găsești cele mai ieftine bilete de avion pentru o vacanță toamnă

Dacă vrei să mergi în vacanță toamna, există vești bune. O mulțime de destinații au prețuri accesibile la biletele de avion. Cu puțină flexibilitate, poți călători ieftin toamna. Iată câteva sfaturi despre cum să găsești cele mai ieftine bilete de avion pentru o escapadă de toamnă.

Cum să zbori mai ieftin? Idei pentru a găsi bilete de avion ieftine

Fă o listă cu țările pe care vrei să le vezi

Dacă vrei să economisești la biletele de avion, trebuie să fii flexibil atunci când îți alegi destinația.

Un zbor către țara visurilor tale se poate dovedi prea scump, așa că fă o listă cu 5-10 destinații alternative pe care ți-ar plăcea să le vizitezi în vacanță.

Nu te limita la un singur continent, cu cât ai mai multe opțiuni, cu atât cresc șansele să găsești o ofertă foarte bună. Deciziile spontane pot fi cele mai inspirate atunci când vrei să găsești un preț bun, o vacanță în Asia poate aștepta dacă apare o ofertă excelentă pentru bilete către Italia.

Cumpără biletele din timp

Ofertele last minute nu sunt o regulă atunci când vine vorba despre biletele de avion, dacă vrei să zbori mai ieftin, trebuie să îți rezervi zborul din timp, ideal cu 2-3 luni înainte de plecare. Desigur, există și oferte last minute, dar acestea sunt disponibile doar pentru anumite destinații.

De asemenea, merită să urmărești rutele noi introduse în rețeaua unei companii aeriene, primele zboruri au, de obicei, prețuri competitive. Astfel, alegerea unor destinații mai puțin obișnuite îți permite nu doar să descoperi locuri noi, ci și să economisești bani.

Călătorește în extrasezon – mai ales toamna

Vacanțele de vară înseamnă temperaturi ridicate, dar și prețuri mai mari. Dacă vrei să zbori mai ieftin, planifică-ți vacanța în afara sezonului turistic. Poți vizita stațiunile de la malul mării la începutul primăverii sau toamna, iar destinațiile montane pot fi lăsate pentru perioada de după sezonul de iarnă.

Călătorește atunci când majoritatea oamenilor nu o fac, evită weekendurile prelungite, sărbătorile și perioada de Anul Nou și alege să pleci în octombrie, noiembrie sau februarie.

Prețurile sunt, de asemenea, mai mari spre sfârșitul săptămânii, așa că cele mai ieftine zboruri sunt, de regulă, cele de luni, marți și miercuri. Același lucru este valabil și pentru ora plecării, zborurile de noapte și cele de dimineață au, de obicei, prețuri mai bune decât cele din timpul zilei.

Profită de reduceri

Cum găsești reduceri? În primul rând, verifică în mod regulat ofertele disponibile! Înainte să cumperi biletele, verifică promoțiile și întreabă dacă există reduceri. Cu puțină răbdare, poți face economii importante.

Atenție la costurile ascunse

Acum că știi cum să zbori mai ieftin, probabil te întrebi unde poți găsi cele mai bune oferte. Nu te baza doar pe motoarele de căutare pentru zboruri, unele dintre acestea pot adăuga taxe de procesare, comisioane pentru plata cu cardul sau costuri de schimb valutar.

Începe prin a verifica site-ul companiei aeriene preferate. Acolo poți cumpăra biletele fără costuri suplimentare sau taxe ascunse și poți găsi și reduceri exclusive, disponibile doar pentru utilizatorii site-ului.

Și abonarea la newsletter te poate ajuta să găsești prețuri mici, astfel, nu vei rata nicio ofertă. Promoțiile și campaniile speciale ale companiilor aeriene pot fi urmărite direct și pot aduce bilete la prețuri mai mici.

Cum găsești cele mai ieftine bilete de avion pentru toamnă

Prețurile biletelor de avion fluctuează foarte mult

Dacă îți cauți un zbor într-o destinație îndepărtată pentru această toamnă, vei observa că prețurile tind să crească și să scadă. Se pare că acest lucru este normal.

Tarifele aeriene sunt volatile. Nu există niciodată un singur preț.

Experții spun că mai mulți factori stau la baza acestor fluctuații.

„Prețurile biletelor de avion sunt influențate de cerere, concurență, costurile combustibilului și tendințele sezoniere”, spune Melanie Fish, șefa departamentului de relații publice pentru brandurile Expedia Group.

„Dacă operatorii aerieni observă că nu vând atât de multe locuri pe cât se așteptau sau dacă operatorii low-cost vin cu un preț mult mai mic, pot ajusta tarifele.”

Ține cont de perioada potrivită pentru rezervare

Atunci când decizi dacă este momentul să cumperi un bilet de avion, ar trebui să ții cont de perioada în care este cel mai probabil să găsești tarife mici.

Pentru zborurile în extrasezon, rezervă cu una până la trei luni înainte. Pentru perioada de vârf a verii sau pentru sărbători, recomandarea este cu trei până la șapte luni înainte. Dacă te apropii de limita acestor perioade, este mai bine să faci rezervarea, deoarece din acel moment este puțin probabil ca prețul zborului să mai scadă.

Potrivit raportului Expedia Air Hacks 2025, cel mai recent raport disponibil, care a analizat miliarde de date de la toate companiile aeriene împreună cu Airlines Reporting Corporation, rezervarea unui zbor intern cu una până la trei luni înainte poate aduce economii de până la 25% față de o rezervare făcută în ultimul moment.

Urmărește și analizează prețurile zborurilor

Primul lucru pe care ar trebui să îl faci atunci când iei în calcul un zbor este să setezi o alertă cu aproximativ 10 luni înainte de plecare.

Poți folosi instrumente precum Google Flights pentru a seta alerte de preț pentru zborurile pe care le urmărești. Astfel, atunci când prețul se schimbă, vei primi un e-mail.

Alertele de preț pot fi utile chiar și după ce ai cumpărat deja biletul de avion.

Ține cont de destinație și de perioadă și fii flexibil. S-ar putea să găsești oferte foarte bune pentru zboruri în locuri în care nu plănuiai să mergi. Așadar, dacă vrei o vacanță, dar nu știi neapărat unde, uită-te la zboruri și vezi ce perioadă și destinație are cel mai bun preț. S-ar putea să rămâi surprins de faptul că poți face o vacanță în Spania în luna octombrie cu câteva sute de lei pentru un zbor dus-întors.

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