Acasă » Știri » Ai bilet de avion? Mai plătești o taxă! Românii, obligați să scoată încă 100–200 lei din buzunar

De: Irina Vlad 21/04/2026 | 16:42
sursă foto: Freepik.com

Prețul biletelor de avion ar putea sa fie modificat chiar după achiziție. Invocând creșterea accelerată a prețului combustibilului, companiile aeriene au început deja să ceară bani suplimentari sub forma unei taxe. La ce trebuie să se aștepte turiștii în această vară.

Pe fondul crizei petrolului generată de războiul din Orientul Mijlociu prețul combustibilului pentru avioane s-a scumpit, iar prețul se resimte direct în buzunarele turiștilor. După achiziția biletelor de avion, clienții sunt informați că trebuie să plătească o taxă suplimentară –  fiind prezentată sub denumirea de ”Price Guarantee”, ”Price protect” sau ”Cost protect” – în valoare de aproximativ 100-200 de lei, pentru a li se garanta că prețul biletelor va rămâne fix și nu va fi influențat de fluctuațiile pieței.

Taxa de 100-200 de lei în plus la prețul biletelor de avion

Cu alte cuvinte, reprezentanții companiilor aeriene transferă o parte din riscurile posibile către călători. Pe unele grupuri dedicate vacanțelor, turiștii se plâng deja de noua taxă pe care au fost nevoiți să o plătească. Postarea unui bărbat a scos la iveală numeroase alte cazuri similare. Suma taxei suplimentare variază între 20 și 40 de euro și se calculează în funcție de destinație și de compania aeriană.

„Am plătit. Nu știu dacă am făcut bine sau nu, dar fata de la agenție a spus că este posibil sa se scumpească biletele de avion cu 177 euro. Dacă nu dăm 29 euro, sigur ne ardea cu 177, pe motivul creșterii prețului (eram atenționați)”

„Probabil în functie de destinatie cu cât mai departe cu atat mai mult, în Turcia ne-au cerut 29 euro”

„Pt Rodos am plătit 19€ de persoană”

„Ne-au cerut 18euro/pers pt a ne asigura că prețul biletului va rămâne același indiferent de creșterile de pe piața și putem sa facem această asigurare doar până la sfârșitul lunii”

„Mie mi-au cerut 39 Eu / pers. Nu înțeleg, de ce nu este aceeasi sumă ptr toți? (…) fiecare touroperator are tarif diferit! (…) pe destinații e diferit, Spania-Italia-Franța 50, Grecia-Turcia zona asta cam 30”, au fost o parte din comentariile utilizatorilor.

Tags:

Recomandarea video

