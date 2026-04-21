Totul s-a rupt? Cristina Rotaru, mesaj clar despre Andrei: „Suntem într-un proces”

Complicate sunt căile iubirii, mai ales cele pe care merg Cristina și Andrei, foștii concurenți de la Insula Iubirii. Deși cei doi și-au reluat povestea de iubire, se pare că lucrurile se strică din nou. Fanii bănuiesc că aceștia trec printr-o nouă despărțire, după episodul cu dispariția lui Andrei. S-a terminat totul între cei doi foști concurenți Insula Iubirii?

Andrei și Cristina au participat în cadrul sezonului 8 Insula Iubirii. Aceștia nu au trecut testul, iar relația lor s-a destrămat. Au divorțat după filmări, însă ulterior au decis să își mai dea o nouă șansă. Pentru o perioadă a părut că totul merge bine, însă acum cei doi par că au ajuns, din nou, la despărțire.

Cristina Rotaru, mesaj clar despre Andrei

Ei bine, problemele din cuplu par să fi început în urmă cu doar câteva zile, atunci când Cristina făcea un apel disperat în mediul online. Aceasta a anunțat că Andrei a dispărut și își ruga fanii să o ajute să îl găsească. Fosta concurentă Insula Iubirii a apelat chiar și la oamenii legii pentru a-l căuta.

Andrei a fost găsit câteva ore mai târziu, iar de atunci s-a așternut tăcerea. Cristina a refuzat să mai dea detalii despre cele întâmplate, iar de atunci nu a mai apărut împreună cu Andrei în mediul online. Deși mulți sunt curioși să afle dacă aceștia s-au despărțit, Cristina a ales să păstreze discreția.

„Sunt într-un proces personal de clarificare și aleg să păstrez viața mea privată departe de presă în acest moment. Nu sunt pregătită să ofer declarații sau să discut public despre nimic. Mulțumesc pentru înțelegere”, a declarat recent Cristina Rotaru.

Însă, deși se ferește să vorbească despre subiect, postările din mediul online ale șatenei sunt destul de grăitoare. Aceasta pare că trece printr-o nouă despărțire dureroasă. Rămâne de văzut dacă în curând cei doi vor face un anunț în acest sens.

„Am ales să nu transform pagina mea într-un loc al tristeții. Dar adevărul e că, dincolo de zâmbete, încă duc lupte pe care nu le vedeți. Cu mine, gândurile mele, cu griji pentru cei dragi, pentru sufletul meu și pentru sănătate. Astăzi simt doar să fiu sinceră, știu că nu mă pot ascunde de voi și să vă spun că, uneori, chiar și când pare că e liniște, nu e. Dar merg mai departe”, a scris Cristina în mediul online.

