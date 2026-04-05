Andrei Rotaru de la Insula Iubirii a dispărut! Cristina a alertat autoritățile. Ce s-a întâmplat cu 24 de ore înainte

Andrei Rotaru, fostul concurent de la Insula Iubirii, sezonul 8, a dispărut. Soția lui, Cristina, a fost cea care a făcut anunțul devastator în urmă cu puțin timp. Fanii emisiunii sunt în șoc. De-a lungul participării sale în cadrul show-ului, Andrei a fost văzut ca un personaj extrem de controversat, dar nimeni nu se aștepta la ce avea să urmeze: o dispariție. Cristina trăiește clipe de coșmar și încearcă, prin orice cale, să dea de el. CANCAN.RO vă arată ultima poză, făcută ieri, cu Andrei, fotografie în care părea puțin abătut.
UPDATE:Andrei Rotaru a fost găsit, iar Cristina, soția lui, a făcut anunțul de ultimă oră. Oamenii legii au făcut ca misiunea contracronometru să fie un real succes, iar Andrei s-a întors în sânul familiei, în siguranță.
Lumea showbiz-ului românesc a fost zguduită în urmă cu puțin timp de dispariția fostului concurent controversat de la Insula Iubirii, sezonul 8, Andrei Rotaru. Pare de necrezut, dar este adevărat. Știm că pare ca și cum ar fi scenariul unui film.
Ce s-a întâmplat cu 24 de ore în urmă
Ieri, Cristina Rotaru s-a revăzut cu colegele sale din cadrul emisiunii. Toată această întrunire a avut loc cu ocazia gender reveal-ului pe care l-a făcut Simona Valentina, care urmează să devină mămică. Cristina s-a dus la eveniment, însă prietenele ei au observat că era absentă și îngândurată. Mai mult, cei prezenți au observat încă un lucru care a ridicat semne de întrebare. Bruneta era singură, nu a venit însoțită de partener, așa cum este de obicei.
Fosta concurentă a sezonului 8 nu se aștepta la ce îi va rezerva viața în următoarea zi. Mai mult, potrivit surselor CANCAN.RO, cei doi s-au întors din vacanța pe care au petrecut-o în Bali recent, însă lucrurile între ei nu erau deloc roz.
Cristina Rotaru a alertat autoritățile
Cristina nu a stat pe gânduri și a mers direct la Poliție pentru a începe demersurile legale ca Andrei să fie căutat. Sursele noastre spun că a mers la secție însoțită de mama ei, care, în trecut, nu a avut o relație prea bună cu ginerele său, Andrei. În astfel de momente, securea războiului este îngropată, pentru că soția lui, Cristina, este în stare de șoc.
Cristina Rotaru a postat și pe rețelele sale de socializare o fotografie cu soțul său și a specificat că este făcută aseară. Cum vă spuneam, pare destul de îngândurat și trist. Fosta concurentă a specificat ce înălțime are Andrei și mai multe detalii legate de aspectul fizic. Este de menționat că a dispărut din Sectorul 1 și a plecat fără mașină.