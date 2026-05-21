Ce trebuie să iei cu tine în avion. O stewardesă dezvăluie trucurile care te ajută să ai un zbor relaxant

De: Irina Vlad 21/05/2026 | 23:18
Deborah Stembridge, însoțitoare de zbor de peste 50 de ani, a dezvăluit cele mai bune sfaturi ale sale pentru o călătorie cu avionul mai relaxantă. De la cărți „plictisitoare” până la gustări – mici trucuri care pot face minuni.

Cine ar putea cunoaște mai bine cum să zbori relaxat decât cineva care lucrează în aer de zeci de ani? Deborah Stembridge este însoțitoare de zbor de peste 50 de ani – și a adunat de-a lungul carierei sale câteva sfaturi surprinzător de simple, dar eficiente. Multe dintre ele nu au nimic de-a face cu luxul, ci cu pregătirea, confortul și mici obiceiuri care fac zborul mult mai plăcut.

Trei trucuri utile pentru călătorii plăcute cu avionul

În majoritatea cazurilor, stresul începe adesea încă înainte de îmbarcare. Ea le recomandă pasagerilor să fie la aeroport cu cel puțin două ore înainte de decolare. Dacă ai bagaje de înregistrat, planifică-ți și mai mult timp. Cine dorește să pornească la drum relaxat, ar trebui să-și lase în mod conștient o marjă de timp – în loc să ajungă la limită și să intre în agitație.

Oricât de banal ar suna, Deborah Stembridge recomandă colătorilor să aibă la ei o carte de citit. În loc de thrillere palpitante sau timp petrecut în fața ecranului, membrii experimentați ai echipajului mizează adesea pe lecturi liniștite, puțin captivante. Mai ales în cazul zborurilor mai lungi, acest lucru poate ajuta la relaxare mai rapidă și, de ce nu, la inducerea somnului.

Apa este cea mai bună alegere la bord

Chiar dacă mulți pasageri optează pentru cafea, băuturi alcoolice sau răcoritoare, însoțitoarele de zbor sunt de acord că apa este cea mai bună alegere. Motivul nu ține doar de sănătate, ci și de aerul din cabină. Acesta este extrem de uscat, ceea ce solicită și mai mult organismul. Cine dorește să călătorească confortabil ar trebui să se hidrateze constant – ideal ar fi cu o sticlă proprie, reutilizabilă, umplută după controlul de securitate. Aceste mici ajutoare te ajută să te simți confortabil chiar și după câteva ore de zbor.

Aerul uscat din cabină afectează puternic pielea și ochii. De aceea, membrii echipajului cu experiență ar trebui să aibă în bagajul de mână anumite produse: produse de îngrijire a buzelor, picături hidratante pentru ochi și măști de îngrijire a pielii

Gustări mici, efect mare

Și în ceea ce privește mâncarea, merită să te pregătești. Stewardesa Deborah recomandă să-ți iei propriile gustări, în loc să te bazezi doar pe masa servită la bord. Printre exemplele recomandate de ea se numără: mandarine, rondele de orez, batoane proteice, bucăți de măr, morcov, ananas etc. Aceste alimente îți vor menține constant nivelul glicemiei, ceea ce înseamnă că organismul nu mai primește semnale false de foame, iar sațietatea persistă.

