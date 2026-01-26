Acasă » Știri » De ce nu trebuie să comanzi cafea în avion. O fostă stewardesă avertizează

De: Irina Vlad 26/01/2026 | 22:29
Indiferent spre ce destinație călătoresc, pentru unii pasageri, cea mai așteptată parte a zborului cu avionul este momentul în care însoțitorii de zbor încep să distribuie gustări și băuturi, în special în cazul zborurilor lungi. Mesajul unei foste însoțitoare de zbor a făcut înconjurul internetului. De ce nu trebuie să comanzi cafea sau ceai în avion, de fapt?

Kat Kamalani, fostă stewardesă, care spune că a lucrat timp de șase ani la una dintre cele mai mari companii aeriene din lume, recomandă cu tărie evitarea oricărei băuturi care nu este servită în cutie sau sticlă.

De ce nu e bine să comanzi ceai sau cafea din avion/ sursă foto: social media

De ce nu e bine să comanzi ceai sau cafea din avion

Într-o postare pe TikTok, fosta stewardesă, recomandă evitarea ceaiului, cafelei sau orice altă băutură care necesită apă fierbinte. Motivul este că rezervoarele de apă din avion nu sunt niciodată curățate și igienizate, sarcină care le revine însoțitorilor de bord. De asemenea, ea a mărturisit că personalul de la bordul avionului rareori bea cafea sau ceai în timpul turelor lor.

Kat Kamali susține, de asemenea, că aparatele de cafea din avion sunt curățate rar, cu excepția cazului în care sunt defecte și, în cazul în care nu ți s-a făcut deja rău, ea încheie cu o afirmație și mai dezgustătoare, adăugând că cafeaua este preparată „lângă toalete”.

Dincolo de toate acestea, potrivit unui studiu din 2019 privind apa din avioane, realizat de Centrul de Politici Alimentare al Hunter College NYC din cadrul CUNY, la care au participat 12 companii aeriene regionale și 11 companii aeriene majore, rezervoarele de apă din avioane – care sunt de obicei situate lângă sau în apropierea toaletei – sunt aceeași sursă de apă ca și toaletele.

