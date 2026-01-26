Acasă » Știri » Cum ar putea familia Iorgulescu să demonstreze diagnosticul lui Mario. Am aflat singurul mod: „Nu îți permite legislația din Italia”

Cum ar putea familia Iorgulescu să demonstreze diagnosticul lui Mario. Am aflat singurul mod: „Nu îți permite legislația din Italia”

De: Simona Vlad 27/01/2026 | 00:00
Mario Iorgulescu continuă să fie subiect de discuție după ce au apărut informații contradictorii despre starea lui de sănătate și libertatea pe care o avea în afara clinicii. În emisiunea Dan Capatos Show, moderatorul și jurnalista Adina Anghelescu au comentat situația. CANCAN.ro are toate detaliile!

În cadrul ediției de luni, 26 ianuarie 2026, Dan Capatos și jurnalista Adina Anghelescu au discutat situația lui Mario Iorgulescu. Acesta se presupune că este internat de 6 ani, de când a produs accidentul fatal în care Dani Vicol a murit, în diverse clinici din Italia. Cu toate acestea, nimeni nu poate confirma acest lucru în afară de familia sa.

„Ai fost la clinică să o vezi, să începi să stai de vorbă cu cineva? Nu. Drept urmare, nu există o certitudine că într-adevăr Mario ar fi ieșit atunci din clinică pentru câteva ore, doar pentru a sta de vorbă cu voi”, și-a expus punctul de vedere Adina Anghelescu.

Mario Iorgulescu susține că are certificat de handicap

Jurnalista a mai adăugat:

„Apoi mai este un episod foarte interesant… când spunea Mario că, domnule, n-are nimeni ce să-mi facă, pentru că eu am certificat de handicap… Aici este o chestie foarte, foarte periculoasă. El o spune cu fermitate: „Domnule, eu am o acoperire.” Este foarte, foarte periculos. Da, pentru că este ca și cum mâine eu aș spune: ”Domnule, eu am un certificat de handicap și pot să-ți dau cu cratița în cap”, spre exemplu”, susține invitata din platoul emisiunii.

Dan Capatos a vorbit și despre diagnosticul pe care fostul crai de București susține că îl are. Moderatorul se întreabă dacă nu cumva diagnosticul a fost pus de către un medic pătat, corupt, având în vedere că nimeni nu a reușit să afle cu exactitate ce scrie pe actele lui Mario Iorgulescu.

Cum ar putea familia să demonstreze diagnosticul lui Mario Iorgulescu

Potrivit legii, ar trebui făcută o contraexpertiză în România în baza actelor pe care medicii din Italia le semnează și parafează. Dar legislația italiană nu permite acest lucru, ca România să trimită o echipă de experți pentru a investiga dacă diagnosticul este pus pe bune sau nu, având în vedere că există cazuri de certificate de handicap eliberate în urma unor șpăgi. Jurnalista face referire la cazuri concrete din România, insinuând că este posibil ca și în Italia să se obțină certificate contra unor sume de bani.

„Nu poți trimite din România o echipă de experți, de medici legiști, pentru că nu îți permite legislația din Italia. Acolo, într-un spital sau o clinică, există o comisie care te evaluează. Medicii aceia și-ar pune reputația la bătaie ca să dea un astfel de act pe bani? Nu cred. Mario este pierdut”, susține jurnalista.

„De ce te ascunzi? Teoretic, nu poți pune la îndoială diagnosticul dacă îl ai pe Mario în față ca pacient. Dar dacă te gândești că ar fi o mișculație la mijloc și că ar fi și medicii ăia… câți or fi? Unul, doi, trei, că n-am văzut actul din Italia, nimeni nu l-a văzut. Poate e un singur medic la care te poți gândi. Nu acuz pe nimeni”, susține prezentatorul Dan Capatos.

„Intri într-un spital, te anunță pe formular cine vrei să fie aparținătorul. Singura persoană care se poate interesa de analizele dumneavoastră, de starea dumneavoastră. Numai persoana aceea are dreptul. Noi nu suntem pe formular… ne pare foarte rău, nici diagnosticul și cu atât mai mult diagnosticul psihiatric nu poate fi divulgat”, a mai adăugat jurnalista care pune la colț sistemul medical.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

