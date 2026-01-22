Scandalul momentului ia amploare! Avocații comentează starea medicală a lui Mario Iorgulescu: „Problema e egalitatea de tratament, nu boala”. Două voci juridice din România au discutat în emisiunea Dan Capatos Show situația medicală a lui Mario Iorgulescu. Avocații au explicat ce presupune handicapul său și cum ar putea influența executarea pedepsei în România. Găsiți toate detaliile pe CANCAN.ro!

„El o problemă are. Dar ceea ce trebuie analizat e în ce măsură boala lui este compatibilă cu regimul de detenție din România”, a spus avocata Ingrid Mocanu.

Avocata a atras atenția că în penitenciarele românești există deținuți cu boli foarte grave.

„Unii au rămas acolo până când au murit, deși aveau forme agresive de cancer sau alte afecțiuni. Nu se poate pentru unii mumă și pentru alții ciumă. Oamenii sunt revoltați. Noi vrem egalitate de tratament pentru toți, pentru că este posibil ca și în România să se constate (n.r. boala) de o comisie de expertiză.”

Boala lui Mario Iorgulescu poate fi tratată în penitenciarele din România?

Avocatul Cristi Sârbu a explicat cum se recunosc actele medicale străine: „Este o procedură prin care instanța solicită actele din Italia și, dacă le consideră valabile, recunoaște hotărârea italiană.” Ba mai mult, el a spus că judecătorii români nu văd pacientul direct.

„Ei recunosc ceea ce au văzut italienii”, a adăugat avocatul Cristi Sârbu.

În ceea ce privește contestațiile, avocata Ingrid Mocanu a explicat procedura legală ce trebuie urmată.

„Trebuie contestate prin înscriere în fals, dar nu a făcut nimeni acest lucru.”

Sârbu a clarificat rolul comisiei din România: „Judecătorii cer doar actele oficiale. Comisia poate să răspundă sau nu, dar procedura e corectă.”

Cei doi avocați au spus că discuția nu are legătură cu favorizarea lui Iorgulescu, ci cu aplicarea legii și respectarea principiului egalității de tratament pentru toți deținuții.

„Problema nu e că el e bolnav acum. Este ca toți ceilalți. Trebuie să existe transparență și reguli clare pentru toți.”

