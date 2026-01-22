Viceprimarul din Răsuceni, filmat la volan alături de o domnișoară, băutură și manele, își explică derapajul: „Eram în afara servicului”

Un viceprimar din apropierea Bucureștiului se află în centrul unui scandal. O filmare îl arată la volan, iar lângă el este o tânără dezbrăcată. Contactat telefonic de către emisiunea Dan Capatos Show, edilul a explicat contextul imaginii. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

„Este o filmare veche… încă din 2021. Aceeași postare a mai fost dată în cadrul unor emisiuni”, a spus viceprimarul.

Despre cel care a făcut imaginile publice, edilul a declarat: „Acest individ care flutură această fotografie tot timpul, pe multe grupuri, încă de atunci este certat cu legea.”

Viceprimarul a explicat că totul s-a întâmplat după o petrecere de majorat.

„A fost o petrecere organizată de un băiat care a împlinit 18 ani. Eu am participat și acest băiat a venit cu această fată.”

Viceprimarul din Răsuceni, filmat la volan alături de o domnișoară

El a spus că în momentul în care a fost filmat se afla în afara programului de muncă: „Eram în afara serviciului, în afara programului, undeva la ora 2-3 dacă nu mă înșel.”

Despre cariera sa politică, viceprimarul a spus: „Sunt viceprimar la al cincilea mandat. Am fost întotdeauna ales în unanimitate de voturi de consilieri.”

Legat de scandal, edilul a adăugat că unii încearcă să facă legătura cu alte situații din județ.

„Vrea să se facă asociere cu întâmplarea de la Izvoarele… încearcă să creeze această legătură, dar nu are nicio legătură. Nu mi-am dat seama și nu am dat atenție acestui aspect. Am fost și eu surprins inițial când am văzut.”

Viceprimarul a insistat că întreaga situație este privată. Acesta a spus că nu are legătură cu activitatea oficială și că nu regretă felul în care s-au desfășurat evenimentele.

