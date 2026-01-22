Acasă » Știri » Viceprimarul din Răsuceni, filmat la volan alături de o domnișoară, băutură și manele, își explică derapajul: „Eram în afara servicului”

Viceprimarul din Răsuceni, filmat la volan alături de o domnișoară, băutură și manele, își explică derapajul: „Eram în afara servicului”

De: Simona Vlad 22/01/2026 | 22:27
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Un viceprimar din apropierea Bucureștiului se află în centrul unui scandal. O filmare îl arată la volan, iar lângă el este o tânără dezbrăcată. Contactat telefonic de către emisiunea Dan Capatos Show, edilul a explicat contextul imaginii. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

„Este o filmare veche… încă din 2021. Aceeași postare a mai fost dată în cadrul unor emisiuni”, a spus viceprimarul.

Despre cel care a făcut imaginile publice, edilul a declarat: „Acest individ care flutură această fotografie tot timpul, pe multe grupuri, încă de atunci este certat cu legea.”

Viceprimarul a explicat că totul s-a întâmplat după o petrecere de majorat.

„A fost o petrecere organizată de un băiat care a împlinit 18 ani. Eu am participat și acest băiat a venit cu această fată.”

Viceprimarul din Răsuceni, filmat la volan alături de o domnișoară

El a spus că în momentul în care a fost filmat se afla în afara programului de muncă: „Eram în afara serviciului, în afara programului, undeva la ora 2-3 dacă nu mă înșel.”

Despre cariera sa politică, viceprimarul a spus: „Sunt viceprimar la al cincilea mandat. Am fost întotdeauna ales în unanimitate de voturi de consilieri.”

Legat de scandal, edilul a adăugat că unii încearcă să facă legătura cu alte situații din județ.

„Vrea să se facă asociere cu întâmplarea de la Izvoarele… încearcă să creeze această legătură, dar nu are nicio legătură. Nu mi-am dat seama și nu am dat atenție acestui aspect. Am fost și eu surprins inițial când am văzut.”

Viceprimarul a insistat că întreaga situație este privată. Acesta a spus că nu are legătură cu activitatea oficială și că nu regretă felul în care s-au desfășurat evenimentele.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

CITEȘTE ȘI:

Vicele nărăvaș din Răsuceni s-a dezlănțuit în crucea nopții. „Dan Bilzerian de Giurgiu”, show cu băutură și manele la volan și o domniță super dotată

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
De ce aplicația e-bloc a fost suspendată. Cum se va face plata întreținerii acum, potrivit BNR
Știri
De ce aplicația e-bloc a fost suspendată. Cum se va face plata întreținerii acum, potrivit BNR
Klaus Iohannis a învins ANAF-ul?! Vești bune de la Curtea de Apel Alba pentru fostul președinte al României
Știri
Klaus Iohannis a învins ANAF-ul?! Vești bune de la Curtea de Apel Alba pentru fostul președinte al României
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
Mediafax
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe...
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8 milioane de lei în 16 ani. Banii i-a împărțit cu fostul iubit și cu fiul acestuia, pe care i-a trecut pe statele de plată fără să fie angajați. Detalii exclusive din anchetă
Gandul.ro
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8...
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Înmormântarea cu alai a unui important lider interlop din Oradea. Sicriul și coroanele de flori, trase de cai
Adevarul
Înmormântarea cu alai a unui important lider interlop din Oradea. Sicriul și coroanele...
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni...
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Mediafax
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Parteneri
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La...
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport.ro
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Click.ro
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde,...
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Digi 24
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor...
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel de 13 ani e liber să meargă la școală
Digi24
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel...
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Promotor.ro
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
VIDEO | Dronă rusească de 7,5 mil. $, distrusă de una de mii de dolari
go4it.ro
VIDEO | Dronă rusească de 7,5 mil. $, distrusă de una de mii de dolari
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
A fost anulat unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului!
Go4Games
A fost anulat unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului!
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8 milioane de lei în 16 ani. Banii i-a împărțit cu fostul iubit și cu fiul acestuia, pe care i-a trecut pe statele de plată fără să fie angajați. Detalii exclusive din anchetă
Gandul.ro
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8 milioane de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 23 ianuarie 2026. Zodia care se confruntă cu probleme de sănătate
Horoscop 23 ianuarie 2026. Zodia care se confruntă cu probleme de sănătate
De ce aplicația e-bloc a fost suspendată. Cum se va face plata întreținerii acum, potrivit BNR
De ce aplicația e-bloc a fost suspendată. Cum se va face plata întreținerii acum, potrivit BNR
Se lasă cu precipitații la carmangerie! Busu riscă totul pentru a ajunge în paradisul pofticioșilor
Se lasă cu precipitații la carmangerie! Busu riscă totul pentru a ajunge în paradisul pofticioșilor
Klaus Iohannis a învins ANAF-ul?! Vești bune de la Curtea de Apel Alba pentru fostul președinte al ...
Klaus Iohannis a învins ANAF-ul?! Vești bune de la Curtea de Apel Alba pentru fostul președinte al României
Ce sunt Super Mutanții în universul Fallout? Explicația completă, pe înțelesul tuturor
Ce sunt Super Mutanții în universul Fallout? Explicația completă, pe înțelesul tuturor
Taxe notariale donație 2026. Cât trebuie să plătești la notar, de fapt
Taxe notariale donație 2026. Cât trebuie să plătești la notar, de fapt
Vezi toate știrile
×