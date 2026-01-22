Acasă » Exclusiv » Vicele nărăvaș din Răsuceni s-a dezlănțuit în crucea nopții. „Dan Bilzerian de Giurgiu”, show cu băutură și manele la volan și o domniță super dotată

22/01/2026
Poate vă era dor de o poveste picantă, presărată cu de toate, dar mai ales cu detalii cum numai CANCAN.RO vă poate oferi. De data aceasta, comuna Răsuceni demonstrează că nu mai este doar un loc liniștit pe harta Giurgiului. Asta prin prisma viceprimarului nărăvaș, cu pofte nestăvilite, în crucea nopții. Imaginile cu siguranță i-ar face pe cei mai rușinoși să roșească și să întoarcă privirea. Ce să mai, e direct Dan Bilzerian de România! Dar oare lui îi pasă? Dar soției? Pentru că, nu-i așa, domnul vice e „luat” (cel puțin pe hârtie).

În comuna Răsuceni se vorbește pe la colțuri despre năzbâtiile viceprimarului Florin Mareș, care nu se află la prima abatere. Ba chiar are titulatura de „Crai de Giurgiu”, spun sursele noastre, semn că pornirile sale nu au rămas doar escapade de care nimeni nu a aflat.

Vicele s-a distrat cu o domnișoară roșcată

Așa cum menționam și în rândurile de mai sus, vicele este căsătorit, are familie, dar cine să-l oprească? Poate doar poliția, care nu pare să fi luat la cunoștință până acum că edilul adjunct pune distracția mai presus de siguranță.

Vicele nărăvaș și-a făcut de cap mai ceva ca Dan Bilzerian

Domnul vice nu se lasă intimidat de obișnuita rutină. Cât să mai învârți trei documente și să te consulți cu primarul despre problemele comunei? Are nevoie de o doză extra de adrenalină. Iar pentru el, doza cu pricina a luat chipul unei domnițe cu părul roșu ca focul și haine ioc! Iar locul faptei a fost chiar propriul bolid, în care nu s-a mai ținut cont nici de limitele decenței, nici ale decibelilor, asta pentru că manelele răsunau de le auzeai din comuna Izvoarele (că tot e prieten cu primarul de acolo). S-a consumat licoarea lui Bachus în toată această încrengătură deja periculoasă? Sigur că da! Dar cum a făcut, cum n-a făcut, a reușit să ia virajele cu o precizie fantastică, în ciuda faptului că domnița super dotată se agita și se unduia de mama focului, mai-mai să se urce în poala lui.

Florin Mareș, la volan, cu un pahar în mână

Bine, ea s-a poziționat pe cotiera din fața mașinii, între vice și un amic, ca să-i poată bucura pe ambii cu „avuțiile” cu care a înzestrat-o Mama Natură, pe care le-a lăsat descoperite, fără vreo jenă. Cine știe, poate a fost așezată strategic acolo, și avea și rol de GPS, dar cel mai probabil, singurul drum pe care reușea să-l îndrume pe vice, era cel al ispitei. Și ispitit a fost! După această misiune nocturnă, oare cetățenii din Răsuceni nu-și vor pune întrebări legate bugetul comunal, dacă Florin Mareș e atât de „inventiv” când vine vorba despre relaxarea după o zi la Primărie?

CANCAN.RO l-a contactat pe Florin Mareș, care ne-a spus punctul lui de vedere referitor la întreaga situație.

Ce e compromițător acolo? Sunt într-o mașină, la ora 4 dimineața, veneam de la o petrecere. E din 2021. Dacă acea domnișoară așa a simțit, a vrut să danseze, era vară, era cald, ne ducem cu toții la petreceri, unde se distrează lumea, se dansează chiar și fără sutien, în cluburi, care e problema. Domnișoara a vrut, nu îi ziceam eu să se îmbrace. Ea era cu el, nu aveam eu o relație cu ea, ea a băut și un pahar în plus. Eu nu eram la volan, era altcineva, eu eram în dreapta. Mereu se transmite pe mai multe grupuri, acest clip, din 2021, ne-a spus Florin Mareș.

 

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

