Ce salariu are un primar în 2026. Cât câștigă în fiecare lună?

Salariul unui primar rămâne un subiect care stârnește interes, mai ales într-o perioadă în care veniturile din administrația publică sunt tot mai atent analizate de contribuabili.

Potrivit grilelor salariale folosite în ultimii ani și datelor oficiale, un primar poate câștiga peste 20.000 de lei pe lună.

Ce salariu are un primar în 2026

La această sumă se pot adăuga, în funcție de instituție, diverse sporuri sau indemnizații specifice funcției. Totuși, salariul de bază este același pentru toate localitățile de același rang, ceea ce face ca funcția de primar să fie una dintre cele mai bine plătite din administrația publică locală.

Diferențele devin evidente atunci când comparăm veniturile primarului cu cele ale altor funcții din primărie. Viceprimarul, administratorul public, secretarul general și arhitectul-șef au salarii în jur de 19.000 de lei, ceea ce confirmă că primarul rămâne cel mai bine remunerat om din instituție.

Sub acest nivel se află directorii executivi, șefii de servicii și șefii de birouri, ale căror salarii variază între 14.000 și 18.000 de lei, în funcție de grad, vechime și responsabilități. Structura salarială reflectă clar nivelul de decizie și complexitatea atribuțiilor fiecărei funcții.

Cât câștigă în fiecare lună?

Angajații de execuție – consilieri, inspectori sau auditori – câștigă între 10.000 și 12.000 de lei, în timp ce personalul contractual și cel auxiliar are venituri cuprinse între 3.800 și 10.000 de lei. Chiar și în această zonă, diferențele sunt vizibile, în funcție de calificare și atribuțiile postului.

Salariul unui primar diferă considerabil în funcție de mărimea localității și rangul administrativ. În orașele mari și în municipiile reședință de județ, veniturile sunt cele mai ridicate și depășesc frecvent 20.000 de lei lunar.

Un exemplu este Primăria Brașov, unde primarul avea în 2024 un salariu de bază de 21.735 de lei. În comune, salariile sunt mai mici, dar rămân totuși importante raportat la nivelul local, fiind stabilite pe baza coeficienților prevăzuți în legislația salarizării din sectorul public.

CITEŞTE ŞI: Ce salariu are Delia Dinu, consiliera lui Nicușor Dan. Cât primește lunar și ce avere are

Ce pensie are un fost polițist în 2026. Poate ajunge chiar la 4.000 de euro